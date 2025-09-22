Encuentran los cuerpos de B-King y DJ Regio Clown: Fiscalía del Estado de México habría confirmado el hallazgo

Autoridades investigan si los cuerpos hallados en el Estado de México corresponden a los colombianos B-King y DJ Regio Clown, desaparecidos en la Ciudad de México - crédito @bkingoficial, @regioclownn, Instagram

La localización de dos cuerpos en el Estado de México puso en alerta a las autoridades, que buscan determinar si corresponden a los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown, desaparecidos desde el 16 de septiembre en la Ciudad de México.

La Fiscalía del Estado de México confirmó el hallazgo el lunes 22 de septiembre y anunció que en las próximas horas ofrecerá información adicional sobre el caso.

Noticia en desarrollo...