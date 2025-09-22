Colombia

Encuentran los cuerpos de B-King y DJ Regio Clown: Fiscalía del Estado de México habría confirmado el hallazgo

Autoridades mexicanas trabajan para identificar los restos localizados tras la desaparición de los músicos colombianos, mientras la Fiscalía y la Cancillería mantienen coordinación con Colombia y continúan las investigaciones sobre el caso

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
Autoridades investigan si los cuerpos
Autoridades investigan si los cuerpos hallados en el Estado de México corresponden a los colombianos B-King y DJ Regio Clown, desaparecidos en la Ciudad de México - crédito @bkingoficial, @regioclownn, Instagram

La localización de dos cuerpos en el Estado de México puso en alerta a las autoridades, que buscan determinar si corresponden a los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown, desaparecidos desde el 16 de septiembre en la Ciudad de México.

La Fiscalía del Estado de México confirmó el hallazgo el lunes 22 de septiembre y anunció que en las próximas horas ofrecerá información adicional sobre el caso.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

B KingDJ Regio ClownMéxicoSonoraBayron Sánchez SalazarColombia-Noticias

Más Noticias

Semana del Empleo en Bogotá ofrece más de 400 vacantes: estos son los perfiles que más requieren

La Secretaría de Desarrollo Económico impulsa la inclusión laboral con procesos accesibles, sin intermediarios ni pagos, y canales digitales para postulación

Semana del Empleo en Bogotá

Detrimento patrimonial superior a los $150.000 millones estaría afectando el desarrollo de obras claves de movilidad en Bogotá

La entidad divulgó un informe que señala que, pese a contar con los desembolsos, más de 100 predios no han sido adquiridos por el distrito para la construcción de infraestructura vial

Detrimento patrimonial superior a los

Petro volvió a estallar contra un medio de comunicación, esta vez fue por la Reforma Pensional: “No hagan lo de los Nazis”

El presidente acusó una supuesta intención de “hundir con trampa” el proyecto para la vejez en Colombia desde sectores de poder político, mediático y judicial, con fuertes señalamientos

Petro volvió a estallar contra

Gustavo Petro habló sobre el crimen de B-King y Regio Clown en México: “Asesinaron nuestra juventud”

El presidente de la República, que está en Nueva York (EE. UU.) previo a su participación en la Asamblea de la ONU, envío un mensaje en sus redes sociales frente al hallazgo de los cadáveres de los dos músicos, en Ciudad de México, y acusó a los carteles de estar detrás de estos crímenes

Gustavo Petro habló sobre el

Criminal que mató a menor de edad por una deuda de $6.000 se durmió en la audiencia de imputación de cargos

El sujeto mostró actitudes de burla a lo largo de la diligencia judicial, causando rechazo entre la ciudadanía que exige justicia

Criminal que mató a menor
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Estos fueron los últimos mensajes

Estos fueron los últimos mensajes de B King antes de desaparecer: “Tengo que contarte algo”

Yina Calderón contó por qué no estuvo en el matrimonio del ‘Negro Salas’: “Me pasé un poquito en el ‘reality’ con su relación”

Karina García vivió momento incómodo al tener que elegir entre Blessd y Feid: “Te has besuqueado con alguno de los dos, perra”

Reconocido periodista de entretenimiento le pidió matrimonio a su pareja en pleno concierto de Il Divo en Bogotá: “Al amor de la vida de uno”

Violeta Bergonzi se desahogó sobre su participación en ‘Masterchef Celebrity’: “Por qué la gente castiga tanto el llorar”

Deportes

Hernán Torres explotó contra jugador

Hernán Torres explotó contra jugador de Millonarios en medio de victoria contra Fortaleza

Empresario señalado de sugerirle jugadores a Néstor Lorenzo para la selección Colombia desmintió las acusaciones: “Es un chisme”

Millonarios se vestirá de rosado: este sería el tercer uniforme del equipo embajador

Rafael Dudamel estalló contra el arbitraje en Colombia, tras el empate entre Boyacá Chicó y Pereira: esta fue la polémica jugada

En qué consiste el boicot por el que Linda Caicedo no asistiría a la ceremonia del Balón de Oro: ningún jugador del Real Madrid estará en París