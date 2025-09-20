Colombia

Revelan nuevos detalles sobre el estado de salud de la presentadora Claudia Lozano tras ser internada en una UCI

La comunicadora de Noticias Caracol avanza con paso firme luego de enfrentar complicaciones médicas que la mantuvieron hospitalizada y bajo estricta observación durante varios días

Natalia Perilla

Claudia Lozano mejora tras cirugía
Claudia Lozano mejora tras cirugía

La evolución favorable en la recuperación de Claudia Lozano tras su reciente intervención quirúrgica ha traído alivio a su entorno y seguidores, luego de que la presentadora de Noticias Caracol atravesara complicaciones de salud que la mantuvieron en la unidad de cuidados intensivos.

Según información obtenida por la revista Vea a través de una fuente cercana al noticiero, la cual no quiso que se publicara su identidad, Lozano ya no permanece en cuidados intensivos y actualmente se encuentra acompañada por su familia durante el proceso de recuperación, el cual avanza de manera positiva.

“No está en la UCI, está con su familia recuperándose”, confirmó la fuente consultada por el medio.

El estado de salud de Claudia Lozano se convirtió en motivo de preocupación desde junio de 2025, cuando fue hospitalizada tras experimentar dolores de espalda y la aparición de hematomas sin causa aparente.

La presentadora ha tenido que
La presentadora ha tenido que ser intervenida dos veces en pocos meses

Estos síntomas la llevaron a urgencias, donde recibió el diagnóstico de trombosis venosa, una condición que requirió una cirugía de alto riesgo para extraer varios coágulos. Sin embargo, el presentador Ariel Osorio, de La Corona TV, explicó que “afortunadamente no alcanzaron a migrar hacia los pulmones, lo que habría desencadenado un posible infarto pulmonar”.

De acuerdo con Osorio, el estado de Lozano se complicó a partir de un dolor persistente en la parte baja de la espalda, que se extendió hacia la cadera y la pierna, pero en ese momento la presentadora optó por analgésicos y minimizó la situación hasta que empezó anotar la gravedad.

Fue antes de entrar al noticiero que vio que su pierna izquierda estaba notoriamente hinchada en comparación con la derecha y encontró que tenía el tobillo inflamado y varios moretones en la parte posterior de ambas piernas, lo que la llevó a buscar asistencia médica inmediata.

A pesar de que ya había pasado por ese episodio y estaba en recuperación, la situación de la presentadora se complicó nuevamente en septiembre, cuando debió someterse a una nueva intervención quirúrgica de emergencia.

Alivio por la evolución de
Alivio por la evolución de Claudia Lozano después de su operación

De acuerdo con la información proporcionada por el presentador Ariel Osorio en el mismo espacio televisivo, la operación, realizada el 11 de septiembre, se extendió por más de siete horas y, en el periodo posoperatorio, Lozano requirió ingreso a la unidad de cuidados intensivos.

“Claudia está en UCI por una cirugía abdominal difícil, fue de siete horas y está bajo observación médica”, detalló Osorio en vivo y directo en medio de su programa visiblemente afectado.

En ese contexto, Osorio también señaló que la presentadora no contaba con familiares cercanos en la ciudad durante su hospitalización, ya que su madre no pudo viajar debido a que el padre de Lozano fue sometido a una intervención quirúrgica en Medellín el 13 de septiembre.

“Su madre no ha podido viajar a Bogotá para acompañarla, mientras que su padre fue sometido a cirugía el sábado en Medellín”, indicó Osorio.

Claudia Lozano se recupera con
Claudia Lozano se recupera con éxito tras delicada intervención médica

A lo largo de su carrera, Claudia Lozano ha mantenido reserva sobre su vida personal, aunque en una entrevista con The Suso’s Show reveló que padece endometriosis y que su caso fue tan complejo que estuvo al borde de perder un riñón.

En otra oportunidad se conocieron detalles sobre su situación sentimental, la cual también había mantenido en la privacidad absoluta, pues la presentadora, de 43 años, compartió en diálogo con el programa La Red el impacto emocional que tuvo tras su separación de Rodrigo Ceballos, con quien contrajo matrimonio en 2017 en una ceremonia íntima en Rionegro, Antioquia, y de quien se separó de común acuerdo cuatro años después.

“Estuve mucho tiempo en el psicólogo y eso me ayudó a estar tranquila hoy (…)”, expresó Lozano al programa La Red.

