La presentadora Claudia Lozano continúa luchando por su salud: "Avanza de manera positiva"

Sus allegados la están acompañando en el proceso de recuperación y ya hay buenas noticias

La famosa presentadora ha tenido fuertes complicaciones de salud - crédito Claudia Lozano / Instagram

Los seguidores de Claudia Lozano están atentos a la recuperación de la famosa tras su salida de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) después de una compleja intervención por complicaciones de salud que venía presentando. La noticia alivió a sus allegados y seguidores, luego de varios días de incertidumbre por su estado de salud.

De acuerdo con la información disponible, la reconocida presentadora de Noticias Caracol y Show Caracol fue sometida a una cirugía abdominal de alta complejidad en un centro médico de Bogotá, intervención que presentó complicaciones y obligó a los médicos a mantenerla bajo estricta observación, con pronóstico reservado durante varios días.

La noticia de su mejoría fue confirmada por fuentes cercanas a Noticias Caracol, que informaron que Lozano ya se encuentra fuera de la UCI y en proceso de recuperación, acompañada por su familia.

Está con su familia y avanza de manera positiva”, señalaron sus allegados, destacando el acompañamiento de sus seres queridos en esta etapa, a pesar de las dificultades que enfrentó la familia para estar presente durante la cirugía debido a problemas de salud y otros imprevistos por la distancia, lo que incrementó la preocupación por su estado.

Afortunadamente, la presentadora salió de la UCI - crédito Colprensa

Cabe mencionar que este episodio de salud se suma a antecedentes médicos que han marcado la vida de Claudia Lozano, teniendo en cuenta que en junio de 2025, la periodista fue hospitalizada por una trombosis venosa profunda que requirió una cirugía de emergencia para extraer coágulos.

Sobre ese momento, Ariel Osorio, conocido como “El Gordo” y presentador de La Corona TV, detalló: “Afortunadamente no alcanzaron a migrar hacia los pulmones, lo que habría desencadenado un posible infarto pulmonar”, y añadió que su colega “estuvo a un pelo de una tragedia”, según relató en su programa.

Así se confirmó el actual problema de salud de la presentadora

Durante la transmisión de un capítulo de La Corona TV, Ariel Osorio interrumpió el desarrollo de la programación habitual para enviar un mensaje de apoyo a su amiga y colega, resaltando su profesionalismo y la fortaleza con la que ha enfrentado los retos de salud en los últimos años.

Claudia es una guerrera, una profesional incansable y todos le estamos enviando nuestras mejores energías para que salga adelante. Estamos con ella y con su familia en este momento tan difícil”, expresó el presentador, invitando a los televidentes a sumarse a las muestras de solidaridad hacia la periodista.

Los familiares de la presentadora la acompañan en este proceso tan difícil - crédito @claudialozanooficial/Instagram

Entre los comentarios de apoyo ante esta nueva situación de salud, los internautas y conocidos dejaron mensajes como: “Toda la energía para que salgas victoriosa y te recuperes Claudia Lozano. Que sea el Espíritu Santo tomando el control de todo, guíe al Talento Humano en Salud y permita que se restablezca tu salud”, “Pronta recuperación” y “Dios le conserve la vida y la salud a Claudia Lozano”.

Claudia Lozano tuvo que ausentarse de Noticias Caracol por su salud - crédito Caracol Televisión

En entrevistas previas, Claudia Lozano había compartido que padece endometriosis, una condición que en su caso llegó a complicarse hasta el punto de poner en riesgo la pérdida de un riñón. A pesar de estas situaciones de gravedad, sus compañeros de televisión, así como la comunidad y sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización sobre su estado, enviando mensajes de apoyo y esperanza por su pronta recuperación y regreso a la pantalla.

El rostro de la presentadora es reconocido desde 2007, año en el que empezó a desempeñarse como presentadora en Noticias Caracol, donde es reconocida ampliamente por su participación en la sección de entretenimiento El Show Caracol, además de su labor periodística, pues ha realizado informes especiales para el noticiero. Incluso, es famosa por participar como modelo en diversas pasarelas.

