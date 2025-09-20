Colombia

Liberan al exalcalde Guido Saúl Córdoba tras más de 20 horas de secuestro en Morales, Cauca

Las autoridades investigan si el hecho violento está relacionado con las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, o con delincuencia común

Santiago Cifuentes Quintero

El exalcalde Córdoba Nieto fue recibido en Morales por familiares y allegados, en medio de muestras de alegría y alivio tras su liberación - crédito red social X

El concejal y exalcalde de Morales (Cauca), Guido Saúl Córdoba Nieto, recuperó su libertad en la noche del viernes 19 de septiembre de 2025 tras permanecer más de 20 horas secuestrado.

La noticia fue confirmada por el alcalde Óscar Guachetá Arrubla, quien, a través de sus redes sociales, expresó: “Concejal Guido Saúl Córdoba Nieto, gracias a Dios libre. No más secuestros”.

El secuestro ocurrió en la madrugada del mismo día, cuando hombres armados irrumpieron en su vivienda en la vereda El Carpintero.

Los atacantes sometieron a su pareja sentimental, la amarraron y se llevaron por la fuerza al dirigente político en un vehículo con rumbo hacia la zona montañosa.

Movilización ciudadana y presión social

Durante la jornada del viernes 19 de septiembre, la comunidad de Morales y del Cauca se movilizó en solidaridad con Córdoba Nieto. Se organizaron un plantón y una velatón en su nombre, mientras que las guardias indígena, cimarrona y campesina recorrieron el territorio en busca del concejal.

Guido Saúl Córdoba Nieto, exalcalde y actual concejal de Morales, Cauca, permaneció más de 20 horas secuestrado por hombres armados antes de recuperar la libertad - crédito red social X

De acuerdo con las autoridades locales, la presión social y el respaldo masivo de los habitantes fueron factores clave para que los captores lo liberaran sano y salvo en el casco urbano de Morales, donde fue recibido entre abrazos de familiares y allegados.

Una fotografía difundida por el alcalde Guachetá lo muestra sonriendo, con un plato de comida frente a él y rodeado de personas que celebraban su regreso después de su liberación.

Respuesta institucional

La Alcaldía de Morales confirmó el secuestro en un comunicado en el que hizo un llamado urgente “al respeto por la vida, la solidaridad, la participación en los espacios públicos y el fortalecimiento del trabajo comunitario”.

También reconoció las dificultades que enfrentan los líderes sociales y políticos en la región e instó al Gobierno Nacional y Departamental a garantizar mayores inversiones sociales.

Por su parte, la Policía Nacional indicó que, apenas se conoció el caso, se dispuso de un equipo especializado en investigación criminal, inteligencia y las capacidades operativas del Gaula, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con el fin de lograr el regreso seguro del concejal.

La institución reiteró su compromiso con la protección de la vida y la libertad, al tiempo que habilitó la línea 317-896-5561 para recibir información sobre el hecho.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal fueron notificadas y quedaron listas para acompañar el proceso de liberación.

La violencia que se está viviendo en Morales

El secuestro de Córdoba Nieto se dio en un contexto marcado por la presencia de disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, que han perpetrado varias incursiones y ataques en Morales durante el último año.

No obstante, una de las hipótesis que manejan las autoridades apunta a que la acción podría haber sido cometida por delincuencia común.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre los responsables ni sobre las motivaciones del secuestro.

Trayectoria política y reacciones

Guido Saúl Córdoba Nieto fue alcalde de Morales entre 2012 y 2015 por el Partido Conservador. En las elecciones de 2023 se inscribió por firmas y quedó a tan solo 145 votos de regresar a la Alcaldía. Actualmente ejerce como concejal.

Una exconcejal y amiga cercana lo describió como “una persona muy servicial, sencilla, amigo de todos aquí en el pueblo”.

La senadora Paloma Valencia sobre secuestro de concejal de Morales, Cauca - crédito @PalomaValenciaL/X

La senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, también se pronunció en X, señalando: “Secuestran a Guido Córdoba, gran dirigente caucano, exalcalde de Morales y uno de los dirigentes más importantes del @soyconservador. Esperamos su inmediata liberación. El gobierno debe garantizar su vida y su retorno. Toda la solidaridad con su familia y amigos”.

Finalmente, tras su liberación, Córdoba Nieto regresó al calor de su familia y su comunidad, que celebró con júbilo el desenlace positivo de un secuestro que recordó, una vez más, los riesgos que enfrentan los líderes en el Cauca.

