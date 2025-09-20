La Segura vivió un momento de susto al dar a su hijo Lucca su primera comida: “Soy mamá primeriza”

El debut alimenticio del hijo de la creadora de contenido estuvo lleno de emociones cuando el bebé intentó vomitar tras sus primeras cucharadas, reflejando los desafíos de quienes atraviesan la maternidad por primera vez - crédito @la_segura/Instagram

La creadora de contenido Natalia Segura, reconocida en redes sociales como La Segura, compartió con sus más de 10 millones de seguidores el emotivo y a la vez tenso momento que vivió junto a su hijo Lucca al iniciar la alimentación complementaria.

De acuerdo con lo relatado públicamente, la influencer experimentó una mezcla de alegría y nervios con la primera comida de su bebé, sentimiento que dejó registrado en video y compartió en sus historias.

Desde el nacimiento de Lucca el 12 de abril, hijo de la relación entre La Segura e Ignacio Baladán, la vida familiar de la pareja ha despertado gran interés en plataformas digitales. Cada nueva etapa es celebrada y seguida por sus seguidores, quienes mostraron entusiasmo ante este nuevo paso en la vida del pequeño.

En las imágenes difundidas, La Segura aparece pelando una zanahoria y consultando la manera más adecuada de cocinarla. Apoyada por su entorno y entre confesiones sobre su limitada habilidad culinaria, la creadora decidió preparar el primer puré de zanahoria para su hijo. “Mi mamá me hace el primer puré de zanahoria”, se escucha mientras sostiene al bebé en sus brazos.

La creadora de contenido mostró a su hijo probando puré de zanahoria por primera vez, en una experiencia llena de emoción y algo de nerviosismo - crédito @la_segura / TikTok

Siguiendo la recomendación de la pediatra, la influenciadora preparó la comida y, entre gestos de ternura, ofreció las primeras cucharadas a Lucca, quien mostró curiosidad y entusiasmo. El video muestra cómo el bebé recibe agua con animación y no deja de observar el plato con atención, lo que genera comentarios de ternura entre los usuarios. El momento cumbre llegó cuando el pequeño probó el puré y su reacción feliz fue celebrada por la comunidad digital.

La creadora de contenido mostró el momento en que inició con la zanahoria, siendo la primera comida que Lucca come desde el nacimiento. “El día de hoy vamos a comenzar con zanahoria como para irle metiendo como la alimentación poco a poco. O sea, la doctora nos dijo empezamos con zanahoria hoy, mañana se le mete otra cosa, no sé, brócoli”, La Segura.

Sin embargo, el debut alimenticio de Lucca no estuvo exento de tensión. La Segura confesó que como madre primeriza, no sabía con exactitud cuándo detener la alimentación. Aunque alguien le advirtió que el bebé ya estaba satisfecho, la preocupación se hizo evidente cuando el niño dio señales de querer vomitar o atorarse. La creadora graficó el instante como un “momento de susto de mamá primeriza”.

La creadora de contenido se mostró preocupada por la primera comida de Lucca - crédito @la_segura/IG

“Que bello Dios lo bendiga! es normal que no haya tomado agua, ya que con la leche materna no hace falta”, “la alimentación complementaria inicia desde los 4 meses, solo que la mayoría la inician a los 6 meses”, “Repitan conmigo: no es mi hijo, ¡no debo opinar, cada mamá es libre de criar a su hijo como mejor guste”, fueron los comentarios en redes sociales!.

La Segura y Nacho Baladán no descartan tener un segundo hijo

Los creadores de contenido Natalia Segura, conocida como La Segura, e Ignacio Baladán revelaron que no descartan la posibilidad de ampliar su familia con la llegada de un segundo hijo. En conversación con el programa de variedades Lo sé todo, la pareja compartió que, tras el nacimiento de su primer hijo Lucca el pasado 12 de abril, consideran seriamente sumar un nuevo integrante, aunque aseguran que después de ese planeado embarazo cerrarían la “fábrica”.

El intercambio entre ambos mostró deseos y dudas frente a la decisión. El uruguayo Ignacio Baladán confesó: “No, sí, nos encantaría. O sea, sí, nos encantaría. No, sí, nos encantaría ampliar el tema”. Por su parte, Natalia Segura, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, indicó inicialmente que “No sabemos, no sabemos”, pero matizó su postura: “No, sí, sí, sí. O sea, yo al principio decía: No, seremos papás de un solo bebé, pero ahora como que pensamos demasiado. Yo me encuentro esos videos en TikTok y de los hermanitos amándose, cuidándose, jugando juntos, y a mí me partiría el alma donde mi hijo no tuviera como ese partner en la vida. Y creo que para Baladán es igual”.

La pareja asegura que no tienen planes de que llegué pronto un segundo embarazo, pero sí está dentro de sus planes - crédito @la_segura/IG

La decisión estaría también condicionada por temas de salud. La Segura ha enfrentado dolores y múltiples procedimientos médicos en sus glúteos y parte baja de la espalda, derivados del uso de biopolímeros. Por eso la generadora de contenido subrayó que “No, dos. Dos. Hasta ahí llegamos. Te digo uno, mi lindo, uno más y cerramos fábrica si algo”. Recalcaron que, sin importar el sexo del futuro bebé, será recibido con el mismo cariño que le han dado a Lucca.

Los planes de matrimonio tampoco han sido descartados. La pareja relató que, aunque antes de la llegada de su hijo habían organizado todos los preparativos, este proyecto quedó temporalmente suspendido.

La pareja de creadores de contenido también ha demostrado su interés en casarse - crédito @la_segura/IG

Ignacio Baladán aseguró: “La queremos los dos (la fiesta) pues ya se casaron por lo civil, no por la fiesta, sino por los religiosos también. Los dos somos religiosos, así que si la queremos tener en nuestra retina, en nuestros recuerdos, todo ese momento, compartirlo con nuestros seres queridos, con la gente que nos acompaña en todo este proceso. Ahí veremos si viene primero el otro, si primero nos casamos. Ahí vemos”.