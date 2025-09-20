Colombia

Asociación de Pacientes denuncia el colapso de la Nueva EPS: “¿Quién responde por los muertos?”

Asociaciones de pacientes exigen respuestas inmediatas al Gobierno y organismos de control ante la falta de pago a prestadores, cancelación de tratamientos y miles de muertes evitables

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
Las asociaciones de pacientes exigen
Las asociaciones de pacientes exigen al Gobierno y a los organismos de control claridad sobre las responsabilidades por la crisis de la Nueva EPS - crédito Nueva EPS

La crisis de la Nueva EPS, la aseguradora de salud más grande de Colombia, ha alcanzado niveles críticos y amenaza con desbordar el sistema sanitario nacional.

Con más de 11 millones de afiliados en riesgo y un pasivo que podría superar los 26 billones de pesos al cierre de 2025, la situación ha generado alarma entre pacientes, asociaciones de usuarios, expertos en salud y organismos de control.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Frente a esta emergencia, la pregunta que circula con fuerza es inevitable: ¿quién responderá por los muertos?

La Mesa de Asociaciones de Usuarios y Pacientes Colombia, que reúne a más de 200 organizaciones, denunció que las alertas sobre un posible “apagón del sistema de salud” fueron ignoradas durante los últimos dos años.

Según la organización, la negligencia de las autoridades y la falta de intervención efectiva ya se traducen en miles de muertes evitables. “Hoy esta advertencia es una realidad. La vida de millones de pacientes no da espera”, señaló la Mesa en un comunicado, dirigido por Denis Silva, vocero oficial.

La Mesa de Asociaciones de
La Mesa de Asociaciones de Usuarios y Pacientes Colombia solicita acciones inmediatas para garantizar la continuidad de los servicios de salud - crédito Nueva EPS

El informe más reciente de la Contraloría General de la República evidencia la magnitud del colapso. Entre 2023 y junio de 2025, los pagos pendientes por legalizar pasaron de 3,4 billones de pesos a más de 15 billones, un incremento del 349%.

La investigación detectó más de 22 millones de facturas sin auditar, por un valor de 22,1 billones de pesos, y 9,1 millones de facturas duplicadas, concentradas en apenas 36 prestadores.

Alejandro Gaviria, exministro de Salud, asegura que este desorden contable ya se ha convertido en un problema operativo: interrupción de tratamientos, cancelación de citas y cierre de IPS en varias regiones del país. “Lo que estamos viendo es un colapso humanitario que afecta directamente la vida de millones de colombianos”, indicó.

Pacientes exigen acciones urgentes frente al colapso de la Nueva EPS - crédito Pacientes Colombia

La Mesa de Asociaciones de Usuarios y Pacientes Colombia cuestiona la inacción de los órganos competentes: ¿por qué el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud, integrantes de la junta directiva de la Nueva EPS, guardaron silencio? ¿Por qué la Superintendencia Nacional de Salud no evitó el colapso tras tres gestiones consecutivas entre 2022 y 2025? ¿Qué acciones fiscales, disciplinarias y penales han sido implementadas por la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía?

“Los responsables de esta crisis deben rendir cuentas, y la sociedad merece respuestas claras y urgentes”, enfatizó Denis Silva.

La tensión entre el Gobierno y los organismos de control es evidente. Mientras la Contraloría alerta sobre un panorama crítico y riesgos de detrimento patrimonial, la Supersalud sostiene que los pagos pendientes corresponden a anticipos legítimos por servicios efectivamente prestados y que la entidad avanza en la normalización de sus operaciones.

La interventora Gloria Polanía aseguró que la salud de los afiliados está asegurada y que se están implementando planes de estabilización y legalización de pagos que permitirán reabrir servicios esenciales.

No obstante, las organizaciones de pacientes advierten que estas medidas no han mitigado la crisis. “Los hallazgos de la Contraloría son un diagnóstico desgarrador de cómo la negligencia y la indiferencia de distintas entidades llevaron al colapso del sistema de salud. Esto no es solo un problema financiero: son vidas humanas en juego”, subrayó Silva.

Un reciente operativo de la Contraloría
Un reciente operativo de la Contraloría General de la República sobre la Entidad Promotora de Salud NUEVA EPS reveló una situación crítica en sus finanzas - crédito Contraloría

Según Augusto Galán, exministro de Salud y director de Así Vamos en Salud, cualquier traslado masivo de afiliados sería inviable, ya que ninguna EPS del país tiene la capacidad operativa ni financiera para asumir a 11 millones de usuarios.

La crisis también ha trascendido al ámbito penal. La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a cuatro exdirectivos de la Nueva EPS por presunto ocultamiento de facturas y desvío de más de 70.000 millones de pesos, entre ellos José Fernando Cardona Uribe, presidente de la entidad entre 2009 y 2024.

Según la acusación, entre 2019 y 2023 se dejaron de procesar cerca de 14 millones de facturas de IPS, lo que habría permitido a la EPS mantener una imagen financiera favorable ante la Supersalud.

Temas Relacionados

Crisis Nueva EPSNueva EPSColapso sistema de saludContraloría Nueva EPSMesa de Asociaciones de Usuarios y Pacientes ColombiaPacientes Nueva EPSColombia-Noticias

Más Noticias

Villavicencio acogerá la séptima edición del Villavo Love Festival

La organización estima que la afluencia de visitantes tendrá un impacto directo en 1.044 prestadores de servicios turísticos de Villavicencio y en los 40 afiliados de Cotelco Capítulo Meta y Llanos Orientales

Villavicencio acogerá la séptima edición

“Dejen de culpar a Marcela Reyes”: el mejor amigo de la DJ salió a defenderla en medio de la desaparición de B-King en México

El creador de contenido pidió respeto ante las especulaciones que circulan en redes sociales sobre la pérdida del cantante Byron Sánchez Salazar en Ciudad de México

“Dejen de culpar a Marcela

Otro mercenario colombiano murió combatiendo en la guerra entre Rusia y Ucrania: planeaba comprar una vivienda y montar un negocio

La familia de José Antonio Silva Camacho reveló detalles de lo que han conocido hasta el momento, tras recibir la noticia por parte del que sería comandante de la unidad militar a la que pertenecía el connacional

Otro mercenario colombiano murió combatiendo

Entrenadora de ‘La Voz Kids Colombia’ fue diagnosticada con estos dos trastornos neurológicos

La artista española describió los síntomas que percibe en su día a día, además de la discriminación que experimentó desde pequeña y la importancia de visibilizar el trastorno para ayudar a otros

Entrenadora de ‘La Voz Kids

Ejército Nacional rechazó acciones que buscan bloquear operaciones en el Huila tras asonada civil en La Plata

Cerca de 500 personas fueron forzadas a obstaculizar operaciones militares en Los Sauces, La Plata, tras amenazas de desplazamiento y asesinatos, según inteligencia militar, lo que evidencia la grave situación de seguridad en la región

Ejército Nacional rechazó acciones que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército tuvo una “granja de

Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”

Alcaldía de Amalfi decretó toque de queda tras situación de violencia en el municipio vecino, Anorí

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

ENTRETENIMIENTO

Entrenadora de ‘La Voz Kids

Entrenadora de ‘La Voz Kids Colombia’ fue diagnosticada con estos dos trastornos neurológicos

Juanse Quintero habló de los romances que tuvo con Lina Tejeiro y Greeicy y de por qué a una no la considera su “exnovia”

Melissa Gate se refirió a la posible participación de Valentino Lázaro en ‘La casa de los famosos Colombia 3’, y lo dejó por fuera

Castigos en ‘MasterChef Celebrity’: jurados advierten a Luis Fernando Hoyos, Raúl Ocampo y Valentina Taguado con nuevas reglas cuando regresen al programa

Hombre que aceptó reclutar menores de edad para las disidencias de las Farc fue condenado a más de ocho años de prisión

Deportes

Ricardo Gareca habló sobre si

Ricardo Gareca habló sobre si volvería a dirigir al América de Cali: “Es lo que quiero”

Así fue el tenso cruce entre Adrián Ramos y algunos hinchas del América de Cali en la victoria ante Once Caldas por Liga BetPlay: “Vendido”

Técnico del Club León reveló el motivo por el que James Rodríguez no jugó ante Tijuana por la Liga MX

El Bayern Múnich, de Luis Díaz, sigue en lo más alto de la Bundesliga: goleó por 4-1 al Hoffenheim con triplete de Kane

Mao Molina, ídolo de Independiente Medellín, reveló el duro momento que vivió cuando quedó campeón con el Poderoso