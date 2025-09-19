Colombia

Lotería del Quindío: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería del Quindío y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Por Armando Montes

Guardar
El premio mayor de la
El premio mayor de la Lotería del Quindío es de mil 800 millones de pesos (Infobae)

La Lotería del Quindio entrega un premio mayor de 2 mil millones de pesos y 45 premios principales ¿Quiere saber si ganó alguno de ellos? Aquí están los números ganadores de su últomo sorteo.

Fecha del sorteo: jueves 18 de septiembre de 2025.

Número del sorteo: 2981

Combinación ganadora: 7165-81.

Cuide bien tu boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantengalo en un lugar seguro y trate que no se maltrate.

Para cobrar tu premio, si este es menor a los 5 millones de pesos, solo tiene que acudir a cualquiera de los puntos de distribución con la fotocopia de la cédula de identificación y el billete.

Si es mayor a los 5 millones de pesos, necesita presentar una copia de tu cédula de ciudadanía, el billete o fracción original firmado en la parte posterior con nombre, dirección, teléfono, código postal y ciudad, así como el Rut y un Certificado Bancario, ambos actualizados y que no supere el mes de haber sido expedido.

Esta lotería solo realiza un juegoa la semana, todos los jueves después de las 10:30 horas de la noche. Prueba tu suerte y puedes ganar varios miles de millones de pesos en premios.

Plan de premios de la Lotería de Quindio

La Lotería del Quindio ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los 45 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 2 mil millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Ocho secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

Más 200 quindianitos sin serie de 722 mil 892 pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Quindió que entrega por diferentes aproximaciones que en total dan un plan de premios de 9 mil 600 millones de pesos.

Claves para jugar y ganar en la Lotería del Quindío

Entre las claves para aumentar las posibilidades está la adquisición responsable de billetes o fracciones, revisar detalladamente cada número y conservar el billete original en buen estado.

El tiempo para reclamar premios es de un año desde la fecha del sorteo y para premios mayores es indispensable presentar el billete original con los datos firmados y documentos de identificación. Además, confirmar siempre los resultados en fuentes oficiales para evitar errores o fraudes es fundamental.

La Lotería del Quindío está regulada y fiscalizada para garantizar transparencia y seguridad en su operación. Comprar en puntos autorizados y mantener el recibo o billete seguro es clave para poder cobrar cualquier premio ganado.

También, conocer el plan de premios, incluyendo premios secos y aproximaciones, ayuda a entender mejor cómo se distribuyen los beneficios y maximizar las oportunidades de éxito en cada sorteo.

Temas Relacionados

Lotería de Quindíocolombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este viernes

Que los cortes de agua en Bogotá no te tomen por sorpresa, toma tus precauciones y alista las reservas

Cortes de agua en Bogotá:

Pico y Placa Cartagena evita multas este viernes 19 de septiembre

Esto le interesa si va a conducir por las calles de ciudad este viernes

Pico y Placa Cartagena evita

Pico y Placa: qué carros no circulan en Villavicencio este viernes 19 de septiembre

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Villavicencio este viernes

Pico y Placa: qué carros

Sinuano Día y Noche: aquí está los resultados del jueves 18 de septiembre de 2025

Esta tradicional lotería colombiana anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día y Noche: aquí

Pico y Placa: qué carros descansan en Cali este viernes 19 de septiembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pico y Placa: qué carros
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una foto en redes sociales

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

ENTRETENIMIENTO

Conoce el ranking Spotify en

Conoce el ranking Spotify en Colombia: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Cancelado concierto de Alejandro Fernández en Cali: esto es lo que se sabe

Comediantes y familiares de la Gorda Fabiola se reunieron para rendir sentido homenaje tras un año de su partida

La Jesuu se accidentó en carretera y tuvo que recibir asistencia médica: “Íbamos directo al barranco”

Yina Calderón y Juliana Velásquez causaron furor en redes al parecer en un video bailando: “Separadas al nacer”

Deportes

James Rodríguez, al igual que

James Rodríguez, al igual que Neymar y Coutinho, se habría negado a jugar con León por esta razón

Esta fue la razón que impidió que Falcao fichara con el Real Madrid en su mejor momento deportivo: “No me arrepiento”

Peleador colombiano se hizo viral al pedir el apoyo del país para su debut en la UFC: “La puerta abierta para los demás”

Reinaldo Rueda desmintió haber recomendado al que sería el nuevo técnico de Nacional: “Es una pena”

Linda Caicedo protagonizó asistencia al estilo de Maradona con el Real Madrid en la Champions League femenina