Colombia

Resultados de la Lotería de Manizales miércoles 17 de septiembre de 2025

Lotería de Manizale realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El sorteo de la Lotería
El sorteo de la Lotería de Manizales realiza todos los miércoles (Infobae)

Como cada semana, la Lotería de Manizales difundió los resultados del último sorteo realizado este miércoles 17 de septiembre.

Esta popular lotería colombiana entrega un premio mayor de 2.600 millones de pesos y más de 50 secos millonarios. Descubra si resultó ser uno de los afortunados ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Manizales

Fecha del sorteo: miércoles 17 de septiembre de 2025.

Premio mayor: 8778.

Serie: 324.

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Recuerde que cuando el premio es menor o igual a 10 millones de pesos, podrá ser reclamado en cualquier agencia del distribuidor autorizado, sin embargo, si el valor supera dicho monto deberá acudir a las instalaciones de la Lotería de Manizales presentando cédula de ciudadanía, además del billete o fracción ya sea virtual, electrónico o físico.

A qué hora se juega la Lotería de Manizales

¿No sabes como ganar los
¿No sabes como ganar los premios de la lotería? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta lotería únicamente celebra un juego cada semana, todos los miércoles a las 10:30 horas. Prueba tu suerte y puedes ganar hasta varios miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios

La Lotería de Manizales ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 2 mil 600 millones de pesos.

Un seco de mil millones de pesos.

Dos secos de 300 millones de pesos.

Tres secos de 200 millones de pesos.

10 secos de 80 millones de pesos.

10 secos de 60 millones de pesos.

10 secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 40 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Manizales que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo ganar la Lotería de Manizales?

Para poder jugar a la Lotería de Manizalesrequiere al menos 2 mil pesos para comprar una de sus cinco fracciones. Si quiere el boleto completo lo puede adquirir por 10 mil pesos.

Existen varias opciones para hacerse de la fracción o el boleto entero. Tienes la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes hacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, tiene que elegir su número de la suerte conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Es importante mencionar que la Lotería del Manizales utiliza las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.

¿Cómo verificar si mi billete fue premiado en la Lotería de Manizales?

Para verificar si tu billete fue premiado en la Lotería de Manizales, puedes consultar los resultados de los sorteos semanalmente en la página web oficial de la Lotería de Manizales, donde se publican los números ganadores, series y premios detallados.

Los sorteos se realizan todos los miércoles a las 10:30 p.m. y suelen transmitirse en vivo o puedes ver los resultados publicados en la web pocas horas después.

En la página oficial de la Lotería de Manizales, específicamente en la sección de consulta de resultados, puedes ingresar el número y la serie de tu billete para verificar si has ganado alguno de los premios, incluyendo el premio mayor y varios premios secos.

También puedes seguirlos en redes sociales o en portales de noticias confiables que publican los resultados oficiales tras cada sorteo.

Además, para asegurar la validez de tu billete ganador, conserva el billete original en buen estado y guárdalo en un lugar seguro. Si ganas premios mayores a 10 millones de pesos, deberás presentar el billete original y tu cédula de ciudadanía en las oficinas oficiales de la Lotería de Manizales para el cobro; para premios menores, puedes acudir a puntos autorizados de distribución.

Temas Relacionados

Lotería de ManizalesResultado de loteriasúltimo sorteo la lotería de manizaleslotería de manizales hoyresultados loteríasresultado de la lotería de manizalescolombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Petro a Donald Trump tras descertificación: “La erradicación forzada de coca mata policías, no la volveré a hacer”

El presidente defendió su estrategia de sustitución voluntaria y acusó a Washington de mantener una política fracasada frente al narcotráfico y al consumo interno

Petro a Donald Trump tras

Humberto de la Calle sobre fallo de la JEP: “hubiéramos querido que esta sentencia saliera antes”

El exjefe negociador del proceso de paz se refirió a las primeras sentencias de la JEP contra excomandantes de las Farc

Humberto de la Calle sobre

Resultados Lotería del Valle del miércoles 17 de septiembre: ver números ganadores

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Valle

Resultados Lotería del Valle del

Gremios y empresas alertan sobre déficit de gas y piden hoja de ruta para garantizar suministro

En el Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía en Barranquilla, el sector pidió acciones inmediatas para asegurar el recurso

Gremios y empresas alertan sobre

Lotería del Meta resultados 17 de septiembre: ganador del premio mayor

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Meta

Lotería del Meta resultados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las zonas en las que

Las zonas en las que camioneros no pueden transitar en la noche: “Estamos viviendo una ola de inseguridad”

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón desmintió rivalidad con

Claudia Bahamón desmintió rivalidad con Caterin Escobar tras su salida de ‘MasterChef Celebrity’

Shakira suma nuevo concierto de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’: cambió la fecha de cierre de su paso por Latinoamérica

Westcol se convirtió en el primer ‘streamer’ colombiano nominado a los Latin Grammy 2025: ya lo había manifestado

Martín Elías Jr fue preseleccionado para la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’: estas fueron las reacciones

La Fiesta del Cine regresa a Colombia: boletas desde $6.000 en las principales salas del país

Deportes

Juan Fernando Quintero dejó un

Juan Fernando Quintero dejó un vacío enorme en Racing: Gustavo Costas se confesó y reveló detalles

Hugo Rodallega se rindió a los pies de Dayro Moreno tras doblete en Copa Sudamericana: “El 4arenton dando cátedra”

Dayro Moreno volvió a ser la figura de Once Caldas: doblete para el triunfo 2-0 sobre Independiente del Valle en Copa Sudamericana

Esta es la programación para los cuartos de la Copa Colombia 2025: solo queda un partido pendiente

Video: Mateo Carabajal vio la roja directa tras fuerte agresión contra jugador de Once Caldas en la Copa Sudamericana