Iván Mejía recordó el paso de Hernán Darío “el Arriero” Herrera por Atlético Nacional y dejó duro mensaje a las directivas

Hernán Darío Herrera, entrenador de Once Caldas - crédito @ hernan_arriero_herrera/Instagram

El impacto de Hernán Darío “el Arriero” Herrera en la notable campaña de Once Caldas en la Copa Sudamericana ha comenzado a recibir reconocimiento más allá del protagonismo de figuras como Dayro Moreno, que acaparó los elogios por su doblete ante Independiente del Valle.

Desde su llegada al conjunto de Manizales, Herrera ha revitalizado al equipo y lo ha devuelto al primer plano competitivo del continente, hecho destacado por el periodista Iván Mejía en sus redes sociales.

Post de Iván Mejía sobre el "Arriero" Herrera - crédito X

Mejía, al observar el difícil presente de Atlético Nacional, recordó que a Herrera “lo sacaron a pesar de su buen rendimiento”.

Expresó su valoración por el estilo directo y cercano del entrenador al comentar: “Lenguaje sencillo, nada de paralelipedis, cuadrantes, abepes, milongas argentinoides. Y en Nacional siguen creyendo en el verso foráneo. Uno de las entrañas que siempre dio resultados”, en alusión al alejamiento de Herrera a pesar de haberle dado un título a Nacional.

Luego de la trascendental victoria frente a Independiente del Valle, Herrera transmitió la emoción y el orgullo que le provoca el momento que vive el equipo. “Hoy me siento muy orgulloso de ser colombiano, hoy jugamos por Colombia, vinimos acá a hacer una demostración de jugar bien, de manejar el partido casi los 90’ minutos”, expresó el técnico, resaltando la importancia de representar al país en el torneo continental y la manera en que el equipo controló el encuentro casi en su totalidad.

Además, dedicó un agradecimiento especial a la afición del equipo, subrayando su papel en la gesta lograda: “Hay que darle muchas gracias a toda la hinchada del Once Caldas, creo que fue influyente para que nosotros demostráramos cosas muy buenas, toda la semana vimos el sacrificio que hicieron para venir a Ecuador”.

La satisfacción de “El Arriero” Herrera tras obtener el primer paso hacia las semifinales quedó reflejada en cada testimonio. Enfatizó que el respaldo de los hinchas resultó fundamental en la actitud y el desempeño mostrado por el equipo en Ecuador, y reiteró su conciencia sobre “lo que implica representar a Colombia en el continente”, señalando la dimensión simbólica de este triunfo para el fútbol colombiano.