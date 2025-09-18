Famosa cadena de hamburguesas Burger King aprovechó polémica en Colombia tras comentario de Gustavo Petro al ofrecer combo 2x1 a todos los Brayan

El presidente Petro causó polémica al afirmar que los hombres llamados Brayan son vampiros y codiciosos - crédito Redes sociales/X

La polémica que generó el comentario del presidente Gustavo Petro la noche del lunes 15 de septiembre de 2025 en medio de un consejo de ministros, y en el que en una de sus intervenciones habló sobre los ciudadanos que se llaman ‘Brayan’, y sus palabras no fueron recibidas de la mejor forma por algunos sectores, que las calificaron como “denigrantes”.

Sin embargo, la famosa cadena de hamburguesas Burger King, con presencia en Colombia, no desaprovechó el ‘papayazo’ de marketing que dejó este episodio, en el que Petro dijo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por ello ofrecieron una promoción de hamburguesas 2x1 a todos los clientes que se acerquen a sus sedes entre el miércoles 17 de septiembre y el domingo 21 de septiembre de 2025 y presenten sus documentos de identidad (cédulas), al momento de efectuar la compra.

La promoción fue recibida de buena forma por parte de los usuarios, y varios Brayan hasta escribieron agradeciendo que los tienen en cuenta - crédito @burgerkingcol/IG

“Aquí somos Brayan Lovers👑, por eso hicimos esta promo para demostrarles que aquí los queremos el doble.🔥Trae tu cédula y te damos 2X1 en Beacon Feast WHOPPER® 🍔 Puedes caer con tu Brayan de confianza desde el 17 al 21 de septiembre a nuestros restaurantes. 😎Etiqueta en este post a todos Brayan que conozcas", menciona el comentario que compartió la cuenta de _Burger King en Colombia través de sus redes sociales (X, Facebook e Instagram).

Esto se dio a raíz de estas palabras que pronunció Petro, y que también le valieron comentarios de desaprobación al considerarlo “clasista”, dicho por algunos de los usuarios.

“En todo barrio popular hay un Brayan que se lleva a las mujeres quién sabe a dónde, y después las deja embarazadas y botadas. Uno de los mayores problemas de Colombia y Bogotá es la mujer embarazada. Los Brayans son hombres vampiros porque en la sociedad hay hombres y mujeres vampiros, codiciosos, que no protegen a la mujer y a sus crías”, dijo Petro la noche del lunes.

La promoción va hasta el domingo 21 de septiembre de 2025 - crédito Burger King Colombia / Facebook

La aclaración que hizo Burger King Colombia para todos los Brayan

Una de los mayores dudas que se formó en redes por cuenta de la promoción de hamburguesas 2x1 fue que este nombre tiene algunas variaciones, y eso no discrimina ninguna región (Amazonía, Andina, Caribe, Insular, Orinoquía y Pacífico), y ello se puede comprobar en la registradurías dispuestas en todo el territorio nacional.

Teniendo en cuenta esto, Burger King Colombia precisó en su cuenta de Instagram (y con un comentario en la misma publicación) lo siguiente: “Nota aclaratoria: esto también incluye a los: Bryan, Braian, Brian, Bryant, Braiyan, Brayhan, Brahyam, Briahn, Brallan, y todas sus variantes existentes”.

Los internautas destacaron lo hecho y una de ellas escribió: “Súbanle el sueldo al CM/Marketing”. En cambio el mismo Brayan Mantilla, conocido como El Brayan, dejó este comentario: “Gracias por confiar en este movimiento Brayanístico”.

La promoción ha dado de qué hablar en redes como un ejemplo de cómo se puede aprovechar episodios coyunturales de la realidad nacional para sacarle el jugo desde el marketing - crédito @burgerkingcol/IG

Cuántos Brayan están registrados en Colombia

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro durante un Consejo de Ministros, en las que hizo referencia a quienes llevan el nombre Brayan, provocaron una debate en redes por el calibre de lo dicho por el jefe de Estado.

Sus palabras se viralizaron a través de redes sociales y medios. La reacción llegó de parte de usuarios y creadores de contenido, entre ellos “El Brayan”.

A través de una parodia, respondió rechazando los comentarios del presidente, señalando el estigma que históricamente recae sobre quienes llevan ese nombre.

El influenciador publicó un video con otros seis jóvenes llamados Brayan, quienes expusieron sus ocupaciones: enfermero, ingeniero mecánico, profesor, fotógrafo y administrador de empresas. Con esto, buscaron visibilizar que el nombre no define las acciones ni los valores de cada persona.

Las cifras oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil revelan que en Colombia existen 165.538 personas registradas como Brayan. El colectivo expone la diversidad y los diferentes aportes que realizan a la sociedad colombiana.

La publicación se viralizó ampliamente en las redes sociales - crédito El Brayan / Instagram

En un comunicado difundido por la denominada “Asociación de Brayans de Colombia”, los integrantes expresaron su inconformidad con las afirmaciones de Petro.

En el texto afirmaron: “Durante años se nos ha señalado injustamente, nos han convertido en meme y nos han negado el derecho a ser tomados en serio en nuestra vida laboral y personal”.

El mensaje exigió el fin de los prejuicios y solicitó un trato digno para quienes llevan ese nombre, proponiendo incluso que se establezca un “Día Nacional del Brayan” como símbolo de respeto y visibilidad.