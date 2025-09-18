Claudia Bahamón desmintió rivalidad con Caterin Escobar tras su salida de ‘MasterChef Celebrity’

Claudia Bahamón y Caterin Escobar tuvieron un encontrón en el programa, aunque esto no avanzó a la vida real - crédito Cortesía Canal RCN

Cada una de las eliminaciones de MasterChef Celebrity Colombia se convierten en tendencia en el territorio nacional a través de las redes sociales, pues los internautas están atentos al desarrollo del programa y van siguiendo el minuto a minuto de lo que allí ocurre. Además, están atentos a las reacciones de los compañeros del cocinero que debe abandonar el set cada semana, así como de las menciones hechas por los jurados y la presentadora Claudia Bahamón.

Y es que la conductora del reality no duda en dejar una publicación con una emotiva descripción cada que uno de los participantes se va del concurso. Varias de las despedidas que anuncia son bastante conmovedoras y llegan a sacarle lágrimas, por lo que sus seguidores la consideran una mujer sensible y empática. Además, ella no solo lo demuestra durante el capítulo, sino en sus redes sociales.

Sin embargo, en una de las eliminaciones más recientes no hubo pronunciamiento alguno, por lo que llamó la atención de los fanáticos del programa que la cuestionaron ampliamente en sus redes sociales. Se trata de la salida de Caterin Escobar, que no solo fue reconocida por sus preparaciones en la competencia, sino por su relación sentimental con el exjugador de la selección Colombia Mario Alberto Yepes.

Y es que no ha existido una sola salida en la que la reconocida presentadora no dedique un post al participante, por lo que los rumores sobre una posible enemistad o rivalidad con Caterin Escobar incrementaron y se convirtieron en protagonistas de sus más recientes publicaciones.

Durante la salida de Valeria Aguilar en la jornada del 15 de septiembre de 2025, Claudia Bahamón escribió: “Amor y humor. ¿Qué hace uno cuando siente tan bonito por alguien? Me ayudan a dejarle este muro lleno de mensajes de amor a Valeria Aguilar. ¡Gracias!”, demostrando así el cariño que siente por la joven.

Precisamente, en esa publicación es donde se encuentran gran cantidad de comentarios como rechazo a la ausencia de un pronunciamiento oficial por parte de la presentadora tras la salida de Caterin Escobar, que se llevó a cabo una semana antes.

Ante la insistencia de los internautas con frases como “Claudia María te voy a hacer reclamo por Caterin Escobar... espero no ser imprudente, pero no le dejaste nada”, Claudia decidió pronunciarse para acabar con los rumores.

Como respuesta a ese comentario, la conductora de MasterChef Celebrity Colombia dijo lo siguiente: “Jajaja tienes razón. Salió la semana pasada y yo estaba en el Amazonas sin señal y se pasaron los días. Ese post va porque va”, explicando así lo que verdaderamente sucedió y acabando con las críticas de aquellos que pretendían enfrentarlas.

Publicación de las famosas juntas acabó con los rumores

Por medio de su cuenta de Instagram, en la que la presentadora cuenta con más de 5 millones de seguidores, publicó en la noche del 17 de septiembre de 2025 la fotografía tan esperada con Caterin Escobar y no solo eso, la acompañó con un mensaje que demostró que no existe rivalidad alguna.

“Tenía esto pendiente. Llevo dos semanas viajando y no pude coordinar con la eliminación de Kathe! Pero me doy cuenta que si que se ha extrañado su dulce. Su dulce personalidad, su dulce sonrisa, su dulce mirada, su dulce humanidad! Pero lo que ya sabemos es quien está aprovechándose (en el buen sentido 😍😍😍) de este dulce de mujer! Están de acuerdo conmigo? Jajajaja", escribió Claudia, reiterando que su la exparticipante tiene una relación.

Compañeros confirman noviazgo de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes

La relación entre la actriz y el exjugador, conocidos por su participación en MasterChef Celebrity Colombia, fue confirmada públicamente tras semanas de especulación. La revelación llegó a través de Valentina Taguado, que compartió detalles inéditos sobre cómo se enteró del romance en su pódcast Qué hay pa dañar.

“Yo ya pregunté… Es que yo nunca molesté a Cate, porque siento que no me correspondía a mí decir si estaban juntos o no. Igual, jamás los vi besándose ni nada, entonces pues yo nunca dije nada”, explicó Valentina.

La situación cambió cuando comenzaron a circular imágenes de ambos compartiendo tiempo fuera del programa: “Cuando ya salieron unas fotos, yo le pregunté: ¿Entonces, socia? ¿Calladita pues? Porque yo le echaba los perros a Yepes, pero de frente, pero sí, sí están juntos”, afirmó la reconocida locutora.

Y es que, pese a que la confirmación de la relación no se ha dado por parte de Caterin Escobar ni Mario Alberto Yepes, en varias oportunidades sus compañeros de concurso han revelado que sí están juntos.