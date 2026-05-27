Alejandro Estrada recibió un inesperado respaldo de Manuela Gómez en las votaciones de ‘La casa de los famosos’: “Me quedo con eso”

La empresaria así lo expuso en sus redes sociales - crédito @lareddelosfamosos/IG

La final de La casa de los famosos Colombia 2026 dejó un dato inédito en el formato local: por primera vez, en sus tres temporadas, los cuatro finalistas son hombres. El cierre del reality reúne a Valentino Lázaro, Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Juanda Caribe.

El actor Alejandro Estrada se ubicó entre los favoritos en la recta final tras ganar votaciones clave durante varias placas de nominados y alterar el mapa que se había visto en las primeras semanas.

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Ese movimiento activó pronunciamientos de figuras vinculadas al programa, como exparticipantes de temporadas anteriores que no ven con buenos ojos que el cucuteño sea quien se gane el reality o por ejemplo, lo que hizo recientemente Manuela Gómez.

El respaldo de Manuela Gómez y sus razones

El Jefe sacude La casa de los famosos Colombia con un severo castigo colectivo tras romperse las reglas - crédito cortesía Canal RCN

La empresaria y exparticipante Manuela Gómez explicó en Instagram por qué apoya a Estrada y puso el foco en lo que vio durante la convivencia dentro del programa.

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“Me quedo con eso que esa persona me mostró”, dijo en un video difundido en su cuenta, al referirse a su criterio para juzgar a un concursante por el trato recibido dentro de la casa.

Y agregó: “Si esa persona me mostró, por ejemplo, que era una muy buena amiga conmigo adentro del reality, ¿Yo para qué voy a empezar a buscar a ver esa persona qué dijo de mí, qué habló de mí, si tiró cizaña, si es hipócrita, si es venenosa? No, yo me quedo con eso que esa persona me mostró”, sostuvo Gómez, según el recorte compartido por usuarios en redes.

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Alejandro Estrada es el primer finalista confirmado de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @canalrcn/IG

En el mismo mensaje, la exconcursante insistió en que no toma decisiones a partir de lo que se dice afuera o después del programa: “Nunca me ha gustado ver más allá de lo que pasa en el reality. Entonces, si Alejo habló mal de mí o no habló mal de mí, yo no me enteré y me quedo con lo que él fue conmigo dentro de la casa. Si él habló mal de mí, que sea el karma para él, no para mí”, afirmó.

Las reacciones de los seguidores no tardaron en aparecer y rápidamente dejaron sus opiniones: “Creo que todos deberían aplicar esta misma regla, de verdad vean quién fue el verdadero ganador”; “El man desde el día en que llegó le hicieron la vida imposible y uno a uno los sacó”; “Que se gane ese premio ya, déjenlo libre”, entre otros.

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En qué gastará el premio Alejandro Estrada de ganar

Las declaraciones de Alejandro Estrada sobre el destino de un posible premio en La casa de los famosos Colombia reflejan una visión centrada en la familia y los proyectos personales. El actor descartó el uso de los fondos en lujos o celebraciones, planteando prioridades que involucran tanto a sus seres cercanos como a su entorno profesional.

En el marco de una conversación dentro del reality, Estrada detalló sus intenciones: asegurar los estudios universitarios de su hijo Tomás, saldar compromisos personales y fortalecer su emprendimiento.

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El actor dijo que quería tener otro hijo, invertiría en su empresa y gastaría en su familia - crédito @canalrcn/IG

Expresó que parte del dinero se destinaría a la empresa que lidera, con el objetivo de generar más empleo y consolidar su proyecto laboral. Al referirse a su círculo íntimo, mencionó el deseo de ayudar a un tío cercano, subrayando el valor de la solidaridad familiar.

La respuesta de Estrada ante la posibilidad de ganar la competencia incluyó un deseo personal: ampliar su familia. “Si se me da la oportunidad también tendría otro hijo”, confesó el actor, quien compartió con sus compañeros la ilusión de recibir una niña. Esta revelación generó reacciones entre los presentes, incluyendo a su hijo Tomás, y fue tema de conversación entre los seguidores en redes sociales.

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