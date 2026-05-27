Colombia

Hombre lanzó al vacío a un perro de tres años en Bogotá: la Fiscalía le imputó cargos

La imputación formal por parte del ente acusador ha convertido el caso de Tonny en un símbolo y ha puesto a la opinión pública a exigir castigos más severos para hechos de crueldad contra animales

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Tonny, el perro de tres años cuya muerte ha generado indignación y un proceso judicial por maltrato animal en Bogotá. - crédito @oscarrepiso89
El Grupo GELMA acusa formalmente a ciudadano por presunto maltrato animal agravado - crédito @oscarrepiso89

La Fiscalía General de la Nación avanzó en el proceso judicial contra el hombre señalado de provocar la muerte de un perro llamado Tonny, un caso que generó indignación en Bogotá por la crueldad con la que habría ocurrido el hecho.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Seccional Bogotá, Johan Esteban Velasco Posada fue imputado como presunto responsable del delito de maltrato animal agravado, luego de que las autoridades recopilaran elementos materiales probatorios que lo vincularían con la muerte del canino.

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Los hechos ocurrieron el pasado 18 de marzo de 2026 en una vivienda ubicada en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la capital del país. Según la hipótesis de la Fiscalía, el hombre habría lanzado a Tonny desde una ventana de su apartamento, ocasionándole la muerte.

El perro, de aproximadamente tres años de edad, cayó desde un piso elevado del edificio residencial, situación que rápidamente causó rechazo entre residentes del sector y usuarios en redes sociales, los cuales exigieron justicia y castigo para el responsable.

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La Fiscalía General de la Nación judicializa a hombre por muerte de perro en Bogotá - crédito @corazonanimalvegano/IG

La investigación estuvo acompañada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, entidad que apoyó la recolección de información y el seguimiento del caso junto con las autoridades judiciales.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía General de la Nación imputó formalmente a Velasco Posada el delito de maltrato animal agravado por la muerte del perro Tonny. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos formulados por el ente acusador.

El caso revivió el debate sobre las sanciones contra el maltrato animal en Colombia y la necesidad de fortalecer las medidas de protección hacia los animales domésticos. Organizaciones defensoras de los derechos animales han insistido en que este tipo de hechos no deben quedar en la impunidad y que las autoridades deben aplicar con rigor las normas existentes.

El Grupo Gelma, creado precisamente para investigar delitos relacionados con maltrato animal, ha venido adelantando diferentes procesos judiciales en el país relacionados con agresiones, abandono y muerte de animales, conductas que actualmente pueden derivar en sanciones penales.

crédito @andreanimalidad/X
La historia de Tonny revela retos pendientes en protección animal - crédito @andreanimalidad/X

La muerte de Tonny se convirtió en uno de los casos más comentados en Bogotá durante las últimas semanas, especialmente luego de que trascendiera que el perro habría sido lanzado desde un apartamento ubicado en un piso alto de un conjunto residencial de Kennedy. Incluso hubo personas que comentaron que la situación se habría podido evitar.

Las primeras indagaciones señalan que el responsable era un joven que residía como arrendatario en una de las habitaciones del propietario del animal. Hasta el momento, no existían antecedentes de comportamientos problemáticos vinculados a esta persona, pero en diálogo con la revista Semana, el dueño del perro relató que otro inquilino sí había advertido sobre “actitudes inusuales”.

Un aviso que lo llevó a considerar la posibilidad de solicitarle que desocupara la habitación, pero fue una decisión que no llegó a ejecutarse a tiempo y el desenlace se precipitó antes de que el arrendatario fuera notificado formalmente, lo que dejó al propietario sin margen para evitar lo sucedido.

Es por esta razón que varias personas salieron a comentar que de haberse tomado las medidas correspondientes con la anterioridad necesaria, el perrito no habría sufrido las consecuencias de la actitud que tuvo ese día el joven universitario Johan Esteban Velasco Posada. Por ahora se esperan más detalles sobre las medidas que tomará la justicia con el señalado maltratador animal y con el propietario del mismo.

Mientras tanto avanza el proceso judicial, las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer completamente las circunstancias en las que ocurrió la muerte del animal.

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