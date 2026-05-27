Abelardo de la Espriella demandó a excónsul de Petro en Chile y el presidente habló de ‘vendetta’: “Trata de destripar a una persona”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció públicamente lo que definió como una “vendetta” contra María Antonia Pardo, ex cónsul de Chile, luego de que ella hiciera públicas sus acusaciones de presunta persecución judicial por parte del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

La controversia surgió a raíz de la publicación en la red social X donde Petro afirmó: “Lo que sufre María Antonia se llama Vendetta o en otras palabras trata de destripar una persona. Algunos no se dan cuenta de lo que desatan en Colombia porque no han leído nuestra historia y la quieren repetir”.

PUBLICIDAD

El mandatario añadió en el mismo mensaje: “He aquí porque dialogar y mantener con terquedad la idea de la paz es prevención para acumular la vida colombiana e impedir la masacre generalizada de tiempos anteriores”.

Gustavo Petro denunció públicamente lo que definió como una “vendetta” contra María Antonia Pardo, ex cónsul de Chile - crédito @petrogustavo/X

El pronunciamiento del jefe de Estado se dio en respuesta a las declaraciones divulgadas por María Antonia Pardo, quien relató su experiencia tras casi, según ella, una década de enfrentamientos judiciales con De la Espriella.

PUBLICIDAD

Pardo, ex diplomática chilena en Colombia, explicó que decidió “quitarse la mordaza de la autocensura” para exponer la situación que enfrenta.

“Mi intención no es opinar sobre estas elecciones presidenciales (soy funcionaria) y mucho menos invitarlos a votar por X o Y candidato, pero decido hoy quitarme la mordaza de la autocensura porque no es justo que deba callar más ante el acoso judicial del que he sido víctima por casi una década por parte de Abelardo de la Espriella”, expresó la ex cónsul.

PUBLICIDAD

En su publicación, Pardo detalló que recientemente recibió una notificación de audiencia en el Juzgado Quince Municipal de Barranquilla. Según la ex funcionaria, la citación se debe a una demanda civil interpuesta por De la Espriella, quien, según palabras de Pardo, busca “quitarme, según sus propias palabras, las tres cositas que tengo”.

La ex cónsul explicó el origen del conflicto: “¿Y saben por qué me demandó? Porque retriné la investigación periodística de @JulianFMartinez sobre el caso chuzaDAS y formulé una pregunta basada en la información tan grave que estaba destapando dicho colega. Ojo: me demandó por una inquietud, no por una afirmación injuriosa. Para el señor no se puede preguntar nada en este país. Las preguntas le ofenden”.

PUBLICIDAD

Pardo agregó que en el pasado ya había enfrentado una querella presentada por De la Espriella en calidad de abogado del expresidente Álvaro Uribe. La ex diplomática afirmó que durante ocho años ha sido objeto de procesos judiciales debido a sus opiniones en redes sociales.

“¿Es correcto que utilice a la justicia para perseguir periodistas? ¿Es ético que se le imponga semejante desgaste al sistema judicial porque no soporta el disenso? ¿Pretende ser presidente para silenciarnos a todos?”, cuestionó la ex cónsul en su mensaje.

PUBLICIDAD

María Antonia Pardo agregó que en el pasado ya había enfrentado una querella presentada por De la Espriella en calidad de abogado del expresidente Álvaro Uribe - crédito @MariaA_PardoJ/X

En la misma publicación, Pardo sostuvo: “Yo me seguiré defendiendo (con todos los costos personales y económicos que ello implica) porque no me queda de otra, pero invito al candidato a que entienda que Colombia es un país democrático y que lo que nos está haciendo (porque yo no soy la única periodista perseguida) es propio de un tirano, no de un estadista. Reflexione, abogado candidato”.

El presidente Petro utilizó sus redes sociales para advertir sobre las consecuencias de este tipo de acciones en la historia colombiana.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para advertir sobre las consecuencias de este tipo de acciones en la historia colombiana- crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

El jefe de Estado sostuvo que mantener la vía del diálogo y la paz es fundamental para evitar que se repitan escenarios de violencia masiva vividos en el país.

“Dialogar y mantener con terquedad la idea de la paz es prevención para acumular la vida colombiana e impedir la masacre generalizada de tiempos anteriores”, escribió el mandatario.

PUBLICIDAD

El presidente Petro también le pidió al Consejo Nacional Electoral “dar garantías sobre la información de sondeos y encuestas”.