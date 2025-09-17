Colombia

Pastor Alape, vocero del antiguo secretariado de las Farc, se refirió a la condena impuesta por la JEP: “Tendremos ese karma”

El excomandante responde a cuestionamientos de víctimas sobre la reciente sentencia, subrayando el respeto al dolor causado y la importancia de mantener los compromisos asumidos en la justicia transicional colombiana

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
Pastor Alape instó a Gustavo
Pastor Alape instó a Gustavo Petro a centrarse en acciones concretas y no en la retórica - crédito Colprensa

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso una sanción propia de 8 años a los siete exintegrantes del último secretariado de la extinta guerrilla de las Farc por su responsabilidad en 21.000 secuestros.

La decisión de la JEP responde a la magnitud de los crímenes atribuidos a los exlíderes de la guerrilla, quienes deberán cumplir la pena bajo las condiciones establecidas por el tribunal transicional.

La decisión del tribunal de paz generó varias reacciones en el país. Uno de ellos fue de Pastor Alape, vocero del antiguo secretariado del extinto grupo guerrillero, que reconoció que la decisión de la JEP no generó satisfacción en las víctimas; sin embargo, reiteró su compromiso con lo pactado en el Acuerdo de Paz firmado en 2016.

“Tenemos respeto por las víctimas. Entendemos que un proceso de estos, no es fácil que todo el mundo lo recoja, lo asimile. Nosotros mismos estamos evaluando la sentencia, hemos dicho que nos sumamos a la decisión que asumimos al firmar el acuerdo de paz, que nos sometíamos a esta justicia”, expresó el exlíder guerrillero en diálogo con Caracol Radio.

Así mismo, aseguró que “el país viene de una situación de polarización muy dura, de unas violencias casi eternas. Este es un paso que nosotros consideramos importante desde la posibilidad de poder sofocar las violencias que nos han acosado históricamente”.

Incluso, aseveró que su responsabilidad en el secuestro de civiles y militares, durante la época del conflicto armado, estará marcado hasta el final de sus vidas.

“Nosotros hemos reconocido que aquí lo central es que se dieron las orientaciones en cuanto al secuestro y es una carga moral que vamos a llevar por muchos años. Mientras respiremos, vamos a tener ese karma, que no se va a olvidar, porque este país, pues le ha tocado unas condiciones muy duras y hay muchas víctimas de este, de este crimen atroz”, expresó Alape a la cadena radial.

Temas Relacionados

Pastor AlapeJEPSecretariado FarcJurisdicción Especial de PazSentencia FarcCondena a las FarcColombia-Noticias

Más Noticias

Por primera vez Amazon trae a Colombia los Prime Big Deal Days: qué es y por qué se habla de descuentos

Este evento se realizará próximamente y está dirigido a los usuarios con suscripción a Prime

Por primera vez Amazon trae

Gustavo Petro cuestionó a la Secretaria de Seguridad de los Estados Unidos por ingreso irregular de migrantes: “Satanizar a los que vienen del sur”

El presidente colombiano aseveró que las críticas de Kristi Noem, funcionaria de la Casa Blanca, son discriminatorias contra la población migrante

Gustavo Petro cuestionó a la

“Hoy la economía ilícita del oro le da más dinero a los grupos armados que la cocaína”, afirmó el presidente en una publicación en su cuenta de X

Usuarios en redes sociales afirmaron que dicho mensaje del presidente es una petición para que el Banco de la República se convierta en una compra-venta de oro

“Hoy la economía ilícita del

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Los dirigidos por Vincent Kompany debutarán en Múnich ante el vigente campeón del mundo, a partir de las 2 p.m., hora colombiana

Bayern Múnich vs. Chelsea EN

Yaya Muñoz aseguró que Yina Calderón está enamorada de José Rodríguez, novio de la periodista: “No lo suelta”

Las declaraciones han dado un nuevo giro a la disputa mediática con la DJ, al insinuar que las frecuentes críticas de la empresaria a Rodríguez podrían tener un trasfondo sentimental

Yaya Muñoz aseguró que Yina
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alcalde de Arauca denunció que

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

ENTRETENIMIENTO

Yaya Muñoz aseguró que Yina

Yaya Muñoz aseguró que Yina Calderón está enamorada de José Rodríguez, novio de la periodista: “No lo suelta”

La hija de James Rodríguez protagonizó video bailando con Gabriel Coronel, esposo de Daniela Ospina: así les fue con la coreografía

Karol G, Andrés Cepeda, Beéle, Monsieur Periné, Silvestre Dangond, entre los colombianos nominados a los Latin Grammy 2025: listado completo

‘Un poeta’: la cinta que llevará a Colombia a los premios Óscar y Goya

La ex Miss Universo Paulina Vega lanzó polémico mensaje en redes sobre la licencia de maternidad en Colombia: “Es un crimen a la humanidad”

Deportes

Bayern Múnich vs. Chelsea EN

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Independiente del Valle vs. Once Caldas EN VIVO, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones

Con Dayro Moreno a la cabeza, así llegó Once Caldas a Quito para el partido ante Independiente del Valle por Copa Sudamericana

Dimayor tomó decisión por los cuatro extranjeros alineados por Atlético Nacional contra Bucaramanga: tendrá que pagar una millonada

Periodista deportivo Nicolás Samper furioso tras la eliminación de Millonarios ante Envigado por Copa Colombia: “Fue una real porquería”