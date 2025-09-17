Pastor Alape, vocero del antiguo secretariado de las Farc, se refirió a la condena impuesta por la JEP: “Tendremos ese karma”

Pastor Alape instó a Gustavo Petro a centrarse en acciones concretas y no en la retórica - crédito Colprensa

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso una sanción propia de 8 años a los siete exintegrantes del último secretariado de la extinta guerrilla de las Farc por su responsabilidad en 21.000 secuestros.

La decisión de la JEP responde a la magnitud de los crímenes atribuidos a los exlíderes de la guerrilla, quienes deberán cumplir la pena bajo las condiciones establecidas por el tribunal transicional.

La decisión del tribunal de paz generó varias reacciones en el país. Uno de ellos fue de Pastor Alape, vocero del antiguo secretariado del extinto grupo guerrillero, que reconoció que la decisión de la JEP no generó satisfacción en las víctimas; sin embargo, reiteró su compromiso con lo pactado en el Acuerdo de Paz firmado en 2016.

“Tenemos respeto por las víctimas. Entendemos que un proceso de estos, no es fácil que todo el mundo lo recoja, lo asimile. Nosotros mismos estamos evaluando la sentencia, hemos dicho que nos sumamos a la decisión que asumimos al firmar el acuerdo de paz, que nos sometíamos a esta justicia”, expresó el exlíder guerrillero en diálogo con Caracol Radio.

Así mismo, aseguró que “el país viene de una situación de polarización muy dura, de unas violencias casi eternas. Este es un paso que nosotros consideramos importante desde la posibilidad de poder sofocar las violencias que nos han acosado históricamente”.

Incluso, aseveró que su responsabilidad en el secuestro de civiles y militares, durante la época del conflicto armado, estará marcado hasta el final de sus vidas.

“Nosotros hemos reconocido que aquí lo central es que se dieron las orientaciones en cuanto al secuestro y es una carga moral que vamos a llevar por muchos años. Mientras respiremos, vamos a tener ese karma, que no se va a olvidar, porque este país, pues le ha tocado unas condiciones muy duras y hay muchas víctimas de este, de este crimen atroz”, expresó Alape a la cadena radial.