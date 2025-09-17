Incendio en barco de Van Camps destapó escándalo: denuncian que pescadores no tienen seguridad social

Estos barcos son los encargados de surtir de materia prima a Seatech, empresa que desde hace años ha sido cuestionada por el vínculo con su cadena de abastecimiento - crédito redes sociales

El accidente marítimo que se registró en la noche del martes 16 de septiembre en Cartagena volvió a poner en el ojo público las operaciones de la empresa Seatech International, fabricante del atún Van Camp’s. En el muelle de la compañía, el barco Enterprise —identificado con IMO 7720219— presentó un incendio en su cuarto de máquinas, lo que obligó a la activación de protocolos de emergencia.

Aunque las autoridades confirmaron que la conflagración fue controlada, el hecho no pasó desapercibido para los trabajadores y para el Congreso. El representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, aseguró que los tripulantes del Enterprise carecían de seguridad social y de aseguramiento contra accidentes laborales. “Estamos ante un problema de derechos humanos en altamar”, advirtió, al tiempo que anunció un debate de control político para esclarecer la situación.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El Enterprise integra una flota que zarpa regularmente desde Cartagena, atraviesa el canal de Panamá y desarrolla faenas en el océano Pacífico. Estos barcos son los encargados de surtir de materia prima a Seatech, empresa que desde hace años ha sido cuestionada por el vínculo con su cadena de abastecimiento.

Aunque la compañía reiteró en varias ocasiones que no tiene relación directa con la fuerza laboral que pesca el atún ni con la propiedad de los barcos, que actualmente figuran a nombre de armadores internacionales, documentos oficiales revelan que en 2018 el Enterprise estuvo registrado directamente a nombre de Seatech, según consta en el Registro de embarcaciones pesqueras de la Aunap.

El accidente se suma a otros hechos trágicos en la misma flota. En junio de 2024, el barco Sea Gem se hundió en aguas del Pacífico, cerca de Samoa, tras una explosión e incendio a bordo. En esa ocasión desapareció un marinero ecuatoriano cuya esposa denunció que su esposo no contaba con seguridad social y que la empresa no le reconoció indemnización ni acompañamiento.

Las denuncias en torno a la precariedad de las condiciones de los pescadores contrastan con la relevancia de Van Camp’s en el mercado colombiano, donde la marca se ha consolidado como líder en el sector de enlatados. El incendio del Enterprise, más allá de ser un hecho puntual, abre nuevamente el debate sobre la responsabilidad empresarial en la protección de los trabajadores que sostienen la cadena pesquera.

Noticia en desarrollo…