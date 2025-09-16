Rodrigo Londoño se pronunció tras ser condenado por la JEP a ocho años por secuestros perpetrados por las Farc: “Aceptamos nuestra responsabilidad”

Rodrigo Londoño, líder máximo de la guerrilla desmovilizada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), aceptó su condena ordenada por la JEP - crédito Juan Bautista Díaz/AP

Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmara la sentencia calificada como “histórica” contra siete exjefes del último secretariado de las Farc, entre ellos Rodrigo Londoño (conocido como ‘Timochenko’), condenados a sanciones restaurativas tras ser encontrados responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado, excomandante de la extinta guerrilla se pronunció.

A través de su cuenta de X, Londoño aseguró que, pese a la longitud de la condena recibida por la JEP, aceptará la medida como parte del proceso restaurativo a las víctimas del grupo armado desmovilizado en 2016 tras el acuerdo de paz.

“A propósito de la primera sentencia restaurativa de la JEP sobre secuestro y otros crímenes concurrentes, los miembros del último Secretariado de las extintas FARC-EP reafirmamos que aceptamos nuestra responsabilidad y reiteramos nuestro compromiso con la paz”, señaló el ahora líder del partido Comunes.