Colombia

Rodrigo Londoño se pronunció tras ser condenado por la JEP a ocho años por secuestros perpetrados por las Farc: “Aceptamos nuestra responsabilidad”

El excomandante de la guerrilla también compartió el pronunciamiento oficial del último secretariado de ese grupo criminal, en el que se comprometió a cumplir la sentencia restaurativa

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
Rodrigo Londoño, líder máximo de
Rodrigo Londoño, líder máximo de la guerrilla desmovilizada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), aceptó su condena ordenada por la JEP - crédito Juan Bautista Díaz/AP

Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmara la sentencia calificada como “histórica” contra siete exjefes del último secretariado de las Farc, entre ellos Rodrigo Londoño (conocido como ‘Timochenko’), condenados a sanciones restaurativas tras ser encontrados responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado, excomandante de la extinta guerrilla se pronunció.

A través de su cuenta de X, Londoño aseguró que, pese a la longitud de la condena recibida por la JEP, aceptará la medida como parte del proceso restaurativo a las víctimas del grupo armado desmovilizado en 2016 tras el acuerdo de paz.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“A propósito de la primera sentencia restaurativa de la JEP sobre secuestro y otros crímenes concurrentes, los miembros del último Secretariado de las extintas FARC-EP reafirmamos que aceptamos nuestra responsabilidad y reiteramos nuestro compromiso con la paz”, señaló el ahora líder del partido Comunes.

Temas Relacionados

Rodrigo LondoñoSecretariado FarcJEPJurisdicción Especial de PazSentencia FarcCondena Rodrigo LondoñoColombia-noticias

Más Noticias

“El dólar sigue bajando después de la descertificación. ja ja ja”: Benedetti

En la jornada del lunes 16 de septiembre el dólar tuvo un mínimo de $3.865,03 y un máximo de $3.907, según la Tasa Representativa del Mercado, TRM

“El dólar sigue bajando después

Manifestantes sacaron al precandidato presidencial Santiago Botero de las protestas en Bogotá

El aspirante presidencial fue escoltado fuera de la concentración frente a la Biblioteca Virgilio Barco, luego de que conductores y motociclistas expresaran su descontento con abucheos y consignas en medio de la jornada de movilizaciones

Manifestantes sacaron al precandidato presidencial

Gustavo Petro rechazó ataque de Estados Unidos contra tercera embarcación cargada de droga en Venezuela: “Es un asesinato”

Según el presidente colombiano, los hechos ocurrieron en el mar de Venezuela, explicando que Norteamérica no “tiene el derecho” de atacar en esa zona

Gustavo Petro rechazó ataque de

Contraloría alerta sobre baja ejecución de recursos para la paz en Colombia: casi 10 años de inversión “no reflejan cambios reales”

Un informe del ente de control reveló que casi la mitad de los proyectos financiados desde 2017 carecen de avances concretos, a pesar de una inversión superior a $107 billones

Contraloría alerta sobre baja ejecución

Fiscalía presenta el principio de oportunidad con Pedro Rodríguez Melo, exsubdirector de la Ungrd, vinculado en el escándalo de corrupción

El exsubdirector quedó vinculado a la investigación, debido a las revelaciones que lo señalan como parte de una red de funcionarios por presuntas prácticas ilícitas al interior del organismo

Fiscalía presenta el principio de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por captura de ‘el Bendecido’,

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso tuvo grave fractura

Luis Alfonso tuvo grave fractura previo a su esperado concierto en Estados Unidos: “Vamos para urgencias”

Gero, del ‘Desafío siglo XXI’, habló sobre la carga emocional que le genera ser hijo de Juan Pablo Ángel

Jessica Cediel preocupó a sus seguidores con actualización de su estado de salud tras ser hospitalizada: “Entendemos a través del dolor”

Dos K-dramas se colocan en Netflix Colombia como favoritos

Chann, esposo de Mencho, sale en su defensa y enciende las redes tras la controversia en el ‘Desafío del Siglo XXI’

Deportes

Hora y dónde ver el

Hora y dónde ver el partido de Once Caldas vs. Independiente del Valle en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

El Bayern Múnich de Luis Díaz se prepara para el Oktoberfest, este será el cronograma de partidos: “No está claro cuántas pintas de cerveza podrán permitirse”

Este fue el noble gesto con corredor colombiano que se cayó durante prueba en los Mundiales de Atletismo

Hinchas de Millonarios dejaron duro mensaje a los directivos en medio de la crisis deportiva: “Con Millos no se jode”

Faustino Asprilla le lanza dura indirecta a Atlético Nacional tras la salida de Javier Gandolfi: “No sé por qué le dieron más largas”