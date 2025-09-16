Gobierno de Colombia se pronunció tras descertificación de Estados Unidos: “Envía un mensaje ambiguo”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Colprensa

Luego de la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas, la Cancillería de Colombia se pronunció a través de un comunicado.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la decisión de la Casa Blanca “evita una ruptura” y “envía un mensaje ambiguo” al país.

“La Casa Blanca anunció la descertificación de Colombia, invocando una exención por interés nacional bajo la Sección 490 de la Ley de Asistencia Exterior. Aunque esta decisión evita una ruptura, envía un mensaje ambiguo en un momento que exige determinación”, indicó la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó el papel que ha tenido Colombia en la lucha contra las drogas. El comunicado precisó que el país ha “asumido el preciso más alto” por la muerte de colombianos y colombianas en “una lucha sinsentido”.

“Por décadas, el pueblo colombiano ha estado en la primera línea de la defensa de la seguridad hemisférica contra el flagelo de las drogas. Con responsabilidad, hemos asumido el precio más alto: la pérdida de tantos colombianos y colombianas cuyos caminos se han visto trágicamente cruzados por una lucha sinsentido”, precisó la Cancillería.

Así las cosas, el Gobierno de Colombia rechazó la decisión de Estados Unidos, afirmando que desconocen “la realidad en el territorio” y los “logros alcanzados” por el país.

“Es por esto que el Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza la decisión de la administración en Washington, la cual, siguiendo lineamientos meramente políticos, desconoce la realidad en el territorio y los logros—reales, medibles y de impacto—alcanzados por Colombia en los últimos tres años“, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores.