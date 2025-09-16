Colombia

Enrique Peñalosa criticó el paro de conductores y motociclistas: “Ojalá las autoridades tengan los pantalones para actuar con firmeza”

El exalcalde de Bogotá pidió a las fuerzas del orden responder con determinación ante las protestas de automovilistas y motociclistas que rechazan nuevas medidas impuestas por la Administración distrital

A través de redes sociales, el exmandatario instó a las autoridades a actuar con decisión frente a las manifestaciones de conductores y motociclistas que entregaron un pliego de demandas al gobierno local - crédito Alcaldía de Bogotá

El martes 16 de septiembre de 2025, numerosos automovilistas se reunieron en distintos sectores de Bogotá y dieron comienzo a manifestaciones en rechazo a una serie de medidas. Las demandas, agrupadas en un documento oficial, fueron entregadas en fechas recientes a la administración distrital.

Ante estas protestas, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa expresó su desaprobación del paro convocado por conductores y motociclistas. A través de su cuenta en X, hizo un llamado a las autoridades para que respondan de manera decidida.

“Espero que demuestren determinación y tomen medidas contundentes”, escribió, en alusión a la necesidad de mantener el orden durante las movilizaciones.

