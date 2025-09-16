Contraloría alerta sobre baja ejecución de recursos para la paz en Colombia: casi 10 años de inversión “no reflejan cambios reales”

El contralor general Carlos Hernán Rodríguez hizo un detallado de las cifras que muestran una baja ejecución - crédito Contraloría

El noveno informe de la Contraloría General de la Nación sobre el seguimiento al Congreso de la República en cuanto la implementación del Acuerdo Final de Paz, reveló serias deficiencias en la ejecución de los recursos destinados a los acuerdos de paz en Colombia desde 2017 hasta el primer trimestre de 2025.

De acuerdo con un boletín de la misma institución, a pesar de una inversión superior a $107 billones, el organismo de control advirtió que los avances no se traducen en una transformación territorial ni fiscal significativa, ya que gran parte de los proyectos vinculados al acuerdo no cuentan con “ejecuciones concretas” ni resultados verificables.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El informe indicó que el 42% de los proyectos identificados en el contexto del Plan Plurianual de Inversiones para la paz carecen de ejecución concreta y apenas el 17% permite cuantificar impactos tangibles.

Estas cifras generaron preocupación en el ente de control, que advierte sobre la falta de recursos efectivos y demoras especialmente notorias en la implementación de la reforma agraria.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, fue enfático al señalar el rezago en materia de formalización de tierras, uno de los pilares de los acuerdos.

“La meta más rezagada es la de formalización de tierras. La meta es de 3 millones de hectáreas y vamos en 7.000. Por lo tanto, si nosotros calculamos el mejor ritmo histórico, nos duraríamos 400 años para cumplir la meta que está ahí establecida”, declaró el contralor a Blu Radio.