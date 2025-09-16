Colombia

Contraloría alerta sobre baja ejecución de recursos para la paz en Colombia: casi 10 años de inversión “no reflejan cambios reales”

Un informe del ente de control reveló que casi la mitad de los proyectos financiados desde 2017 carecen de avances concretos, a pesar de una inversión superior a $107 billones

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
El contralor general Carlos Hernán
El contralor general Carlos Hernán Rodríguez hizo un detallado de las cifras que muestran una baja ejecución - crédito Contraloría

El noveno informe de la Contraloría General de la Nación sobre el seguimiento al Congreso de la República en cuanto la implementación del Acuerdo Final de Paz, reveló serias deficiencias en la ejecución de los recursos destinados a los acuerdos de paz en Colombia desde 2017 hasta el primer trimestre de 2025.

De acuerdo con un boletín de la misma institución, a pesar de una inversión superior a $107 billones, el organismo de control advirtió que los avances no se traducen en una transformación territorial ni fiscal significativa, ya que gran parte de los proyectos vinculados al acuerdo no cuentan con “ejecuciones concretas” ni resultados verificables.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El informe indicó que el 42% de los proyectos identificados en el contexto del Plan Plurianual de Inversiones para la paz carecen de ejecución concreta y apenas el 17% permite cuantificar impactos tangibles.

Estas cifras generaron preocupación en el ente de control, que advierte sobre la falta de recursos efectivos y demoras especialmente notorias en la implementación de la reforma agraria.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, fue enfático al señalar el rezago en materia de formalización de tierras, uno de los pilares de los acuerdos.

“La meta más rezagada es la de formalización de tierras. La meta es de 3 millones de hectáreas y vamos en 7.000. Por lo tanto, si nosotros calculamos el mejor ritmo histórico, nos duraríamos 400 años para cumplir la meta que está ahí establecida”, declaró el contralor a Blu Radio.

Temas Relacionados

Acuerdos de pazContraloría General de la NaciónCarlos Hernán RodríguezOCAD PazInformeBaja ejecuciónColombia-Noticias

Más Noticias

Luis Alfonso tuvo grave fractura previo a su esperado concierto en Estados Unidos: “Vamos para urgencias”

El cantante de música popular relató a sus seguidores que debió acudir a urgencias antes de su presentación en Charlotte, donde, pese al accidente, logró presentarse

Luis Alfonso tuvo grave fractura

Detuvieron a tres personas que portaban un arma mini Uzi a bordo de un taxi en Bogotá: intentaron sobornar a la Policía para quedar libres

Los tres detenidos son individuos cuyas edades rondan entre los 24 y 31 años

Detuvieron a tres personas que

William Dau, exalcalde de Cartagena, lanzó fuerte advertencia a Petro por listas al Senado del Pacto Histórico: Gustavo Bolívar respaldó la petición

El exalcalde de Cartagena amenazó a las directivas del Pacto Histórico si él no aparece en las listas al Congreso: “Tendrán un férreo opositor en Cartagena, Bolívar y la Costa”

William Dau, exalcalde de Cartagena,

Rodrigo Londoño se pronunció tras ser condenado por la JEP a ocho años por secuestros perpetrados por las Farc: “Aceptamos nuestra responsabilidad”

El excomandante de la guerrilla también compartió el pronunciamiento oficial del último secretariado de ese grupo criminal, en el que se comprometió a cumplir la sentencia restaurativa

Rodrigo Londoño se pronunció tras

Armando Benedetti renunciaría al Ministerio del Interior: esto se sabe

El funcionario fue ratificado en el cargo actual desde el 1 de marzo de 2025

Armando Benedetti renunciaría al Ministerio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por captura de ‘el Bendecido’,

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso tuvo grave fractura

Luis Alfonso tuvo grave fractura previo a su esperado concierto en Estados Unidos: “Vamos para urgencias”

Gero, del ‘Desafío siglo XXI’, habló sobre la carga emocional que le genera ser hijo de Juan Pablo Ángel

Jessica Cediel preocupó a sus seguidores con actualización de su estado de salud tras ser hospitalizada: “Entendemos a través del dolor”

Dos K-dramas se colocan en Netflix Colombia como favoritos

Chann, esposo de Mencho, sale en su defensa y enciende las redes tras la controversia en el ‘Desafío del Siglo XXI’

Deportes

El Bayern Múnich de Luis

El Bayern Múnich de Luis Díaz se prepara para el Oktoberfest, este será el cronograma de partidos: “No está claro cuántas pintas de cerveza podrán permitirse”

Este fue el noble gesto con corredor colombiano que se cayó durante prueba en los Mundiales de Atletismo

Hinchas de Millonarios dejaron duro mensaje a los directivos en medio de la crisis deportiva: “Con Millos no se jode”

Faustino Asprilla le lanza dura indirecta a Atlético Nacional tras la salida de Javier Gandolfi: “No sé por qué le dieron más largas”

Así reaccionó la prensa de Argentina tras la salida de Javier Gandolfi de Atlético Nacional: “Absurdo error”