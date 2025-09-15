María Claudia Tarazona comparó a Paloma Valencia con la senadora Cabal: “Se portó conmigo como yo hubiera esperado que se portara María Fernanda”

María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay - crédito Luisa González/REUTERS

Las declaraciones de María Claudia Tarazona a José Manuel Acevedo en Noticias RCN desataron numerosas reacciones, especialmente por las acusaciones que hizo la viuda del senador Miguel Uribe Turbay en contra de la senadora y precandidata María Fernanda Cabal.

Según Tarazona, la frase de María Fernanda Cabal la recibió como una advertencia o reproche respecto a una posible aspiración política de su parte.

En ese mismo instante de la entrevista, la viuda del senador de Miguel Uribe habló de la senadora y precandidata Paloma Valencia, destacando el comportamiento que tuvo con ella en el funeral.

María Claudia Tarazona precisó que esperaba ese mismo comportamiento de la senadora María Fernanda Cabal.

“Ella (Paloma Valencia) se portó conmigo como yo hubiera esperado que se portara María Fernanda, como una mamá, como una amiga, como una mujer en duelo”, indicó Tarazona.

Tarazona aseguró que Paloma Valencia tuvo ese comportamiento desde el primer día que llegó a la Fundación Santa Fe.

“Y eso hizo Paloma desde el primer día que llegó a la clínica. Ella llegó a la clínica cuando estaban operando a Miguel. Y empezó a llegar un montón de gente. La Fiscalía, el seguro, un montón de cosas”, relató Tarazona.

En sus declaraciones, María Claudia Tarazona contó qué hizo la senadora Paloma Valencia cuando se encontraban todos en la clínica.

“Encárgate de todo. No puedo pensar. No sé qué hacer... Eran ríos y ríos de gente. Paloma me dijo: ‘vete tranquila que yo me hago cargo’”, aseguró Tarazona.

Según la viuda del senador Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia se encargó de cuidarla y de ser “amorosa” con ella.

“Ha sido muy amorosa. Es una buena mujer, es una mujer batalladora. La he respetado y la quiero”, puntualizó Tarazona.

María Claudia Tarazona narró en entrevista una tensa conversación con la senadora María Fernanda Cabal durante el duelo por el asesinato de su esposo, ocurrido por causas asociadas a la política.

Según Tarazona, Cabal le habría dicho: “Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando”, frase que recibió como una advertencia o reproche respecto a una posible aspiración política de su parte.

Tarazona relató que su reacción ante las palabras de la senadora fue directa al recordarle el motivo de su presencia allí.

“María Fernanda, tengo a mi esposo aquí atrás, está en un cajón. Me lo mataron. Me lo mataron por hacer política”, señaló.

El episodio, explicó Tarazona, supuso un contraste con el trato recibido por parte de la también senadora Paloma Valencia.

María Fernanda Cabal compartió un video donde explicó por qué llevaba un micrófono durante el saludo que le dirigió a María Claudia Tarazona en el Congreso.

La senadora señaló que el uso de este dispositivo es parte de sus actividades laborales, pues con frecuencia debe dar atención a medios de comunicación durante las sesiones y grabar intervenciones.

Aclaró que el día en cuestión había hecho una grabación poco antes del encuentro con Tarazona.

“Con todo respeto y sentimiento de solidaridad por la señora María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, me permito aclarar a la ciudadanía que, en efecto, cuando me acerqué a saludarla, llevaba un micrófono adherido a mi camisa, como habitualmente lo hago para atender a los medios de forma permanente en comisión y plenaria, pues había realizado una grabación previamente”, indicó la congresista del Centro Democrático en el mensaje publicado en su cuenta de X.

Cabal, quien busca la candidatura presidencial por el partido de oposición, también relató las razones de su presencia en el Capitolio luego del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay.

Argumentó que acudió por respeto y dio su versión sobre el breve diálogo que mantuvo con María Claudia Tarazona, mostrando sorpresa ante lo ocurrido y desmarcándose de cualquier declaración posterior atribuida a Tarazona.

“En medio del dolor por la partida de Miguel Uribe, asistí al Capitolio por consideración y respeto. Estoy muy extrañada, porque ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel. Quiero reiterar con total transparencia que ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí”, expresó la senadora.