Colombia

Revelan el video del momento exacto del polémico encuentro entre María Claudia Tarazona y María Fernanda Cabal durante el funeral de Miguel Uribe

El saludo de la congresista del Centro Democrático a la viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido el 11 de agosto de 2025, ocurrió durante la velación realizada en el Salón Elíptico del legislativo

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Encuentro De María Claudia Tarazona Y María Fernanda Cabal En El Velorio De Miguel Uribe - crédito Suministrado

Continúa la controversia entre María Claudia Tarazona, viuda del fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y la congresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

Tras las declaraciones de la exesposa de Miguel Uribe a Noticias RCN, en las cuales denunció que la parlamentaria la había intimidado, con tal de que, al parecer, no participara en la puja política de la colectividad, se conoció un video en la que se observa el encuentro entre ambas mujeres durante el funeral del excongresista de oposición en el Congreso de la República.

En el filme, obtenido por Infobae Colombia, se muestra el momento en el que María Fernanda Cabal y María Claudia Tarazona sostienen una breve conversación, e incluso ambas se dan un abrazo, en medio de la multitud que se acercaba al féretro del excandidato presidencial.

Durante la conversación, que no duró más de un minuto, se observa que, alrededor de las dos figuras públicas, se encuentran congresistas, familiares y los equipos de seguridad que estaban presentes durante el acto fúnebre.

Claudia Tarazona se apoya en
Claudia Tarazona se apoya en el ataúd de su esposo, el aspirante presidencial y senador opositor Miguel Uribe Turbay, quien murió a causa de las heridas sufridas cuando recibió un disparo en un mitin político, en el Congreso de Bogotá, Colombia, el martes 12 de agosto de 2025. (AP Foto/Iván Valencia)

Miguel Uribe Turbay falleció el lunes 11 de agosto de 2025, tras permanecer dos meses internado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, luego de sufrir un ataque sicarial durante un acto político realizado en el parque El Golfito del barrio Modelia, ubicado en la localidad de Fontibón (occidente de Bogotá). Su cuerpo fue velado en cámara ardiente en el Salón Elíptico del Congreso, y posteriormente fue dejado en el Cementerio Central de la capital colombiana.

Qué dijo María Claudia Tarazona sobre María Fernanda Cabal

En diálogo con el periodista José Manuel Acevedo de Noticias RCN, la viuda de Miguel Uribe Turbay aseveró que sintió incomodidad en su encuentro con la senadora María Fernanda Cabal, al considerar que durante su conversación, la parlamentaria tenía un micrófono en su camisa.

“Alguien me avisa y me dice: ‘María Fernanda Cabal te está buscando’. Y yo, pues la verdad no la vi en la clínica, porque es que además yo estaba muy metida con Miguel y yo a ella no la saludé en la clínica. Yo sé que fue varias veces, pero yo no la vi a ella (...) Me dicen que me está buscando y yo (digo) ‘voy a aprovechar a saludarla, cómo no, (son) compañeros de Miguel de partido’. Me acerco a María Fernanda y una persona cercana me dice: ‘María Fernanda tiene un micrófono puesto prendido’. Y yo ¿qué?”, dijo Tarazona al citado medio de comunicación.

Maria Claudia Tarazona, wife of
Maria Claudia Tarazona, wife of Colombian Senator Miguel Uribe Turbay, who was shot in the head at a campaign event on June 7, speaks with the press at Colombia's Congress, where a tribute will be held, in Bogota, Colombia, August 11, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez

Posteriormente, María Claudia Tarazona le sugirió a la congresista de oposición que se quitara el micrófono, con el fin de que su charla, aparentemente, no fuera filmada. “Cuando se acercó a mí, tenía un micrófono en la camisa. Entonces, yo le dije: ‘María Fernanda, ¿te puedes quitar el micrófono, por favor?’. Me dijo: ‘No, es que yo no tengo ningún micrófono’. Le dije: ‘Ese que tienes ahí’. ‘¡Ay, no me he dado cuenta!’. Se lo quitó y se lo entregó a una niña que trabaja con ella”, indicó.

Sin embargo, reveló que, después de este momento, Cabal le había manifestado su desacuerdo en la que posiblemente, tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, iniciaría su participación política.

“María Fernanda Cabal me mira y me amenaza diciéndome -me imagino yo, con miedo a que yo me meta en la política o que fuera candidata política-: ‘Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando’ (...) Me hablaba cerquita y yo le decía: ‘María Fernanda, tengo a mi esposo aquí atrás, está en un cajón. Me lo mataron. Me lo mataron por hacer política’”, denunció la viuda de Miguel Uribe.

En el video difundido la mañana del 15 de septiembre, María Fernanda Cabal aclaró las circunstancias en las que portaba un micrófono durante el saludo a María Claudia Tarazona en el Congreso - crédito @MariaFdaCabal

Respuesta de María Fernanda Cabal

Ante ello, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se mostró sorprendida frente a los cuestionamientos de María Claudia Tarazona, y sostuvo que tenía un micrófono en su camisa por motivos de trabajo, ya que debía atender a los medios de comunicación.

En efecto, cuando me acerqué a saludarla, llevaba un micrófono adherido a mi camisa, como habitualmente lo hago para atender a los medios de forma permanente en comisión y plenaria, pues había realizado una grabación previamente”, explicó la congresista en un video publicado en sus redes sociales.

La senadora desmintió las acusaciones
La senadora desmintió las acusaciones de María Claudia Tarazona - crédito Prensa María Fernanda Cabal

Igualmente, resaltó que su presencia en el acto fúnebre fue “por consideración y respeto”, y aclaró que lo manifestado por la viuda de Miguel Uribe Turbay no son ciertas.

“Estoy muy extrañada porque ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel. Quiero reiterar con total transparencia que ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí”, mencionó.

