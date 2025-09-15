Esperanza Gómez aseguró que los bancos la discriminan por su trabajo como generadora de contenido para adultos: “No me dejan abrir cuentas”

La actriz porno Esperanza Gómez aseguró que sus cuentas bancarias fueron cerradas solo por su profesión - crédito Juan Páez/Colprensa

La actriz de contenidos para adultos y empresaria Esperanza Gómez reveló que también ha sido discriminada por otras empresas en Colombia, como los bancos.

La confesión de Gómez la hizo en medio de la polémica entre la actriz de contenido para adultos y el gigante tecnológico Meta, propietario de Instagram y Facebook, que le había cerrado sus cuentas en sus redes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, la Corte Constitucional le halló la razón a la actriz colombiana, de que se le había vulnerado sus derechos por el cierre de sus cuentas oficiales sin explicación.

Esperanza Gómez aprovechó la decisión de la Corte Constitucional para revelar que también ha sido discriminada por otras empresas.

la modelo y actriz aseguró que su estilo de trabajo en el mundo de contendido erótico y sexual también le ha generado fuertes problemas en el sector financiero - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

En medio de una entrevista concedida a W Radio, la modelo y actriz aseguró que su estilo de trabajo en el mundo de contendido erótico y sexual también le ha generado fuertes problemas en el sector financiero, pues los bancos se han negado a abrirle productos, según ella, solo por ser actriz porno.

En el ámbito del emprendimiento, Gómez ha diversificado su carrera con una línea propia de lencería, la cual ha atravesado obstáculos ligados a su historial profesional.

La actriz explicó que su empresa, EG Lingerie, experimentó “bastantes inconvenientes apenas hace unos cuantos meses” relacionados con políticas discriminatorias en el sistema bancario colombiano.

“Los bancos en Colombia tienen como un código moral en el cual a mí también me censuran por ser Esperanza Gómez, la actriz porno colombiana. Si yo voy a abrir una cuenta bancaria en los bancos (...), la mayoría de los bancos de Colombia, no me hacen un crédito o no me dejan abrir cuentas bancarias, simplemente porque ellos tienen una política de no a la pornografía, o sea, al contenido explícito”, relató durante la charla.

Según detalló, esta discriminación afectó directamente a su emprendimiento independiente de ropa interior femenina, pues una entidad financiera se negó a continuar administrando su dinero por cuestiones de ética empresarial.

“En mi marca de lencería de EG Lingerie me cerraron cuentas en otros bancos, no me quisieron abrir cuentas, sencillamente porque la propietaria de una lencería, que la lencería no es pornografía, y yo no estoy vendiendo pornografía, pues decidieron cerrarme las cuentas y en otros bancos sencillamente ni siquiera me dejaron abrir cuentas, porque soy Esperanza Gómez”, continuó la empresaria.

Esperanza Gómez indicó que el trato diferenciado por su ocupación en la industria del entretenimiento para adultos ha dificultado la normalización de sus operaciones comerciales.

A pesar de estas trabas, Gómez enfatizó su perseverancia y el respaldo de su equipo, lo que le ha permitido continuar con su marca de lencería en todo el territorio nacional.

“Yo soy una mujer que no se rinde, que sigue luchando y muy contenta porque con mi equipo, trabajando de la mano con ellos, que siempre están ahí apoyándome, logramos reactivar nuevamente la empresa. Estamos nuevamente vendiendo, así que muy contentos y nada, pensando siempre en continuar y nunca rendirse”, comentó Esperanza Gómez a La W.

Asimismo, la empresaria concluyó su intervención sobre el tema que, pese a los problemas que le ha traído su carrera en el mundo de la actuación y producción de contenido pornográfico, su filosofía de vida no le permite rendirse ante las adversidades.

“Los obstáculos en la vida siempre uno los va a tener y la idea es no dejarse vencer, simplemente tomar un descanso, analizar las cosas y volver a arrancar con más fuerza. Y en eso es lo que estoy en este momento, trabajando fuerte para sacar mi marca de lencería adelante”, concluyó la actriz colombiana en diálogo con La W en la mañana del lunes 15 de septiembre.