Colombia

Esperanza Gómez aseguró que los bancos la discriminan por su trabajo como generadora de contenido para adultos: “No me dejan abrir cuentas”

La actriz de contenido para adultos aseguró que, por un código moral de las entidades financieras, no le permiten solicitar créditos, además de sufrir cierre de una de las cuentas de su marca de lencería

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
La actriz porno Esperanza Gómez
La actriz porno Esperanza Gómez aseguró que sus cuentas bancarias fueron cerradas solo por su profesión - crédito Juan Páez/Colprensa

La actriz de contenidos para adultos y empresaria Esperanza Gómez reveló que también ha sido discriminada por otras empresas en Colombia, como los bancos.

La confesión de Gómez la hizo en medio de la polémica entre la actriz de contenido para adultos y el gigante tecnológico Meta, propietario de Instagram y Facebook, que le había cerrado sus cuentas en sus redes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, la Corte Constitucional le halló la razón a la actriz colombiana, de que se le había vulnerado sus derechos por el cierre de sus cuentas oficiales sin explicación.

Esperanza Gómez aprovechó la decisión de la Corte Constitucional para revelar que también ha sido discriminada por otras empresas.

la modelo y actriz aseguró
la modelo y actriz aseguró que su estilo de trabajo en el mundo de contendido erótico y sexual también le ha generado fuertes problemas en el sector financiero - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

En medio de una entrevista concedida a W Radio, la modelo y actriz aseguró que su estilo de trabajo en el mundo de contendido erótico y sexual también le ha generado fuertes problemas en el sector financiero, pues los bancos se han negado a abrirle productos, según ella, solo por ser actriz porno.

En el ámbito del emprendimiento, Gómez ha diversificado su carrera con una línea propia de lencería, la cual ha atravesado obstáculos ligados a su historial profesional.

La actriz explicó que su empresa, EG Lingerie, experimentó “bastantes inconvenientes apenas hace unos cuantos meses” relacionados con políticas discriminatorias en el sistema bancario colombiano.

“Los bancos en Colombia tienen como un código moral en el cual a mí también me censuran por ser Esperanza Gómez, la actriz porno colombiana. Si yo voy a abrir una cuenta bancaria en los bancos (...), la mayoría de los bancos de Colombia, no me hacen un crédito o no me dejan abrir cuentas bancarias, simplemente porque ellos tienen una política de no a la pornografía, o sea, al contenido explícito”, relató durante la charla.

Según detalló, esta discriminación afectó directamente a su emprendimiento independiente de ropa interior femenina, pues una entidad financiera se negó a continuar administrando su dinero por cuestiones de ética empresarial.

“En mi marca de lencería de EG Lingerie me cerraron cuentas en otros bancos, no me quisieron abrir cuentas, sencillamente porque la propietaria de una lencería, que la lencería no es pornografía, y yo no estoy vendiendo pornografía, pues decidieron cerrarme las cuentas y en otros bancos sencillamente ni siquiera me dejaron abrir cuentas, porque soy Esperanza Gómez”, continuó la empresaria.

Esperanza Gómez indicó que el trato diferenciado por su ocupación en la industria del entretenimiento para adultos ha dificultado la normalización de sus operaciones comerciales.

A pesar de estas trabas, Gómez enfatizó su perseverancia y el respaldo de su equipo, lo que le ha permitido continuar con su marca de lencería en todo el territorio nacional.

“Yo soy una mujer que no se rinde, que sigue luchando y muy contenta porque con mi equipo, trabajando de la mano con ellos, que siempre están ahí apoyándome, logramos reactivar nuevamente la empresa. Estamos nuevamente vendiendo, así que muy contentos y nada, pensando siempre en continuar y nunca rendirse”, comentó Esperanza Gómez a La W.

Asimismo, la empresaria concluyó su intervención sobre el tema que, pese a los problemas que le ha traído su carrera en el mundo de la actuación y producción de contenido pornográfico, su filosofía de vida no le permite rendirse ante las adversidades.

“Los obstáculos en la vida siempre uno los va a tener y la idea es no dejarse vencer, simplemente tomar un descanso, analizar las cosas y volver a arrancar con más fuerza. Y en eso es lo que estoy en este momento, trabajando fuerte para sacar mi marca de lencería adelante”, concluyó la actriz colombiana en diálogo con La W en la mañana del lunes 15 de septiembre.

Temas Relacionados

Esperanza GómezActriz porno colombianaBancos colombiaCuentas bancariasLencería Esperanza GómezColombia-noticias

Más Noticias

Vicky Dávila cuestionó al precandidato Abelardo de la Espriella: “Decidió trabajar para bandidos y enriquecerse”

Vicky Dávila aseguró que no comparte la visión que tiene Abelardo de la Espriella de que el derecho carece de vínculo con la ética

Vicky Dávila cuestionó al precandidato

Hora y dónde ver los partidos de los jugadores colombianos en la fecha 1 de la Champions League

Luis Díaz y Richard Ríos serán los primeros colombianos en entrar en acción en la competencia de clubes más importantes del planeta

Hora y dónde ver los

Fiscalía delegada ante la Corte Suprema asumió investigación sobre presunto tráfico de influencias que involucra al ministro Pedro Sánchez

La actuación judicial surge tras la revelación de conversaciones de Whatsapp donde el ministro Sánchez y el general Zapateiro discutirían supuestos acuerdos para firmar un contrato con Indumil

Fiscalía delegada ante la Corte

Bad Bunny anuncia último concierto exclusivo en Puerto Rico y lo transmitirá en vivo: así podrá verlo

El cantante puertorriqueño anunció una función adicional llamada ‘Una más’ en el Coliseo de San Juan, y prometió que será una noche inolvidable antes de iniciar su gira internacional

Bad Bunny anuncia último concierto

Embargan vehículos y comercios por red de certificados falsos en Boyacá

La investigación permitió identificar a los presuntos responsables y asegurar bienes utilizados para actividades ilícitas en dos municipios

Embargan vehículos y comercios por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Bendecido, cabecilla del

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny anuncia último concierto

Bad Bunny anuncia último concierto exclusivo en Puerto Rico y lo transmitirá en vivo: así podrá verlo

La hospitalización de Jessica Cediel sorprende a sus seguidores y desata una ola de apoyo en redes sociales

Sofía Vergara explicó por qué no pudo brillar en la alfombra roja de los Emmy: una emergencia médica la dejó por fuera

Así fue el ‘coffee party’ de Feid en Chile: quebró estructura de la fachada, los fans se subieron a los techos y dejó cinco infracciones para el local

Abogado aseguró que Karina García confesó lavado de activos al aceptar que ha salido con “empresarios de alto riesgo”: “Les doy una sugerencia”

Deportes

Hora y dónde ver los

Hora y dónde ver los partidos de los jugadores colombianos en la fecha 1 de la Champions League

Futbolista colombiano fue demandado en la Fiscalía porque habría filtrado fotos íntimas de una mujer

Jhon Jader Durán se dejó ver sin muletas y ya tiene fecha de regreso a las canchas con Fenerbahce de Turquía

Estos serán los rivales de la selección Colombia en la primera Copa Mundial de Futsal Femenina de la FIFA

Dayro Moreno reveló lo que vivió al interior del camerino de la selección Colombia en Barranquilla: “No hay dinero, no hay fama”