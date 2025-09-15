Jhonny Rivera logró segundo lleno total en el Movistar Arena y conmovió con su mensaje: “Estoy despertándome de un sueño”

Jhonny Rivera celebra 20 años de carrera con dos llenos totales en el Movistar Arena de Bogotá - crédito breakfast_live / Instagram

El cantante colombiano Jhonny Rivera aseguró que está despertando de un sueño tras lograr un segundo lleno total en el Movistar Arena de Bogotá, donde celebró sus dos décadas de carrera artística con la compañía de miles de seguidores y familiares.

“Estoy despertándome de un sueño. Me desperté y miré para el techo, acordarme de cada cosa. Qué momento tan lindo viví en el Movistar Arena… ufff…”, expresó emocionado al día siguiente del evento a través de sus redes sociales.

El artista pereirano, reconocido por el público como el rey del pueblo, compartió mensajes que reflejan su gratitud con aquellos que acudieron al recinto durante las dos funciones. Rivera llenó por segunda vez el conocido escenario capitalino, tras una primera fecha en mayo de 2025 y una ampliación en respuesta a la demanda de sus seguidores.

La réplica de un vehículo Willis rindió homenaje al Eje Cafetero, tierra natal de Rivera - crédito Jhonny River / Instagram

Rivera manifestó en Instagram: “Los llevo en el corazón, qué noche tan mágica la que me regalaron. Gracias infinitas por vivir este momento conmigo”. El cantante, con más de 3,8 millones de seguidores en esa red social, documentó partes del concierto, así como diálogos íntimos con su familia.

Una de las escenas más comentadas fue la invitación que hizo a su madre para subir al escenario, donde ella tomó el micrófono y compartió palabras con el público, sorpresa que contribuyó a fortalecer el vínculo entre el artista y sus admiradores.

Durante el espectáculo, el intérprete de música popular recordó el nerviosismo previo a la venta de la primera fecha, ya que desconocía la respuesta del público en el Movistar Arena. Inicialmente, solo se anunció un concierto, pero ante la insistencia de su equipo y la presión de sus fanáticos, se abrió la segunda función, la cual terminó con la boletería agotada.

El despliegue artístico incluyó la presencia de importantes invitados como Lady Yuliana y su hijo Andy Rivera, que también interpretó junto a su padre algunas de las canciones del repertorio.

El cantante agradece a sus seguidores y familiares por el apoyo masivo en sus conciertos - crédito jhonnyrivera / Instagram

Entre los momentos destacados del show, se utilizó la réplica de un vehículo Willis, símbolo del Eje Cafetero, región de nacimiento de Rivera. El cantante extendió su agradecimiento a Alan Ramírez y Julián Daza, teloneros del evento y con quienes, según sus palabras, “está naciendo una gran amistad”.

La edición de este segundo concierto en uno de los recintos más grandes de Bogotá representa un hito para el risaraldense, que ahora recibe solicitudes desde sus seguidores para que presente un show en el estadio El Campín, alineándose con otros exponentes del género como Yeison Jiménez y Luis Alfonso.

La trayectoria de Jhonny Rivera como referente de la música popular en Colombia ha tenido un impacto en exponentes de nuevas generaciones. Rivera, de 51 años, fue testigo del crecimiento de su público y del respaldo masivo obtenido en la capital colombiana, elementos que definieron la celebración de sus 20 años de carrera.

La influencia de la música popular y la apertura a colaboraciones diversas delinean el presente y futuro de Andy Rivera, quien explora nuevas fronteras sin perder su identidad artística - crédito Infobae Colombia

Cabe recordar que Jhonny Rivera está comprometido con Jenny López, integrante de su agrupación y corista, con quien planea casarse próximamente. La relación, marcada por una diferencia de edad de tres décadas, ha enfrentado diversos comentarios en redes sociales. A pesar de ello, la pareja se muestra pisando firme en sus proyectos personales y profesionales.

Hijo de Jhonny Rivera también llegará al Movistar Arena

El concierto en el emblemático escenario también marcó un momento especial para Andy Rivera. En diálogo con Infobae Colombia, el joven cantante señaló que la música ha sido un apoyo clave en su proceso de salud mental y en su evolución artística, reflejada en su propio show en el Movistar Arena.

Andy, que creció bajo la influencia de la música popular, reconoció que se plantea lanzar en el futuro un sencillo en solitario dentro de ese género, luego de colaboraciones con artistas como Jessi Uribe, Sebastián Ayala y su propio padre.

El concierto de Andý Rivera se llevará a cabo el 18 de octubre y se espera que, al igual que Jhonny, su primer evento en el Movistar cono artista principal sea un éxito total.