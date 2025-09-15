Colombia

Jhonny Rivera logró segundo lleno total en el Movistar Arena y conmovió con su mensaje: “Estoy despertándome de un sueño”

El cantante colombiano celebró dos décadas de carrera con dos funciones agotadas en Bogotá, acompañado de familiares y seguidores, consolidando su posición como referente de la música popular en el país

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
Jhonny Rivera celebra 20 años
Jhonny Rivera celebra 20 años de carrera con dos llenos totales en el Movistar Arena de Bogotá - crédito breakfast_live / Instagram

El cantante colombiano Jhonny Rivera aseguró que está despertando de un sueño tras lograr un segundo lleno total en el Movistar Arena de Bogotá, donde celebró sus dos décadas de carrera artística con la compañía de miles de seguidores y familiares.

“Estoy despertándome de un sueño. Me desperté y miré para el techo, acordarme de cada cosa. Qué momento tan lindo viví en el Movistar Arena… ufff…”, expresó emocionado al día siguiente del evento a través de sus redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El artista pereirano, reconocido por el público como el rey del pueblo, compartió mensajes que reflejan su gratitud con aquellos que acudieron al recinto durante las dos funciones. Rivera llenó por segunda vez el conocido escenario capitalino, tras una primera fecha en mayo de 2025 y una ampliación en respuesta a la demanda de sus seguidores.

La réplica de un vehículo
La réplica de un vehículo Willis rindió homenaje al Eje Cafetero, tierra natal de Rivera - crédito Jhonny River / Instagram

Rivera manifestó en Instagram: “Los llevo en el corazón, qué noche tan mágica la que me regalaron. Gracias infinitas por vivir este momento conmigo”. El cantante, con más de 3,8 millones de seguidores en esa red social, documentó partes del concierto, así como diálogos íntimos con su familia.

Una de las escenas más comentadas fue la invitación que hizo a su madre para subir al escenario, donde ella tomó el micrófono y compartió palabras con el público, sorpresa que contribuyó a fortalecer el vínculo entre el artista y sus admiradores.

Durante el espectáculo, el intérprete de música popular recordó el nerviosismo previo a la venta de la primera fecha, ya que desconocía la respuesta del público en el Movistar Arena. Inicialmente, solo se anunció un concierto, pero ante la insistencia de su equipo y la presión de sus fanáticos, se abrió la segunda función, la cual terminó con la boletería agotada.

El despliegue artístico incluyó la presencia de importantes invitados como Lady Yuliana y su hijo Andy Rivera, que también interpretó junto a su padre algunas de las canciones del repertorio.

El cantante agradece a sus
El cantante agradece a sus seguidores y familiares por el apoyo masivo en sus conciertos - crédito jhonnyrivera / Instagram

Entre los momentos destacados del show, se utilizó la réplica de un vehículo Willis, símbolo del Eje Cafetero, región de nacimiento de Rivera. El cantante extendió su agradecimiento a Alan Ramírez y Julián Daza, teloneros del evento y con quienes, según sus palabras, “está naciendo una gran amistad”.

La edición de este segundo concierto en uno de los recintos más grandes de Bogotá representa un hito para el risaraldense, que ahora recibe solicitudes desde sus seguidores para que presente un show en el estadio El Campín, alineándose con otros exponentes del género como Yeison Jiménez y Luis Alfonso.

La trayectoria de Jhonny Rivera como referente de la música popular en Colombia ha tenido un impacto en exponentes de nuevas generaciones. Rivera, de 51 años, fue testigo del crecimiento de su público y del respaldo masivo obtenido en la capital colombiana, elementos que definieron la celebración de sus 20 años de carrera.

La influencia de la música popular y la apertura a colaboraciones diversas delinean el presente y futuro de Andy Rivera, quien explora nuevas fronteras sin perder su identidad artística - crédito Infobae Colombia

Cabe recordar que Jhonny Rivera está comprometido con Jenny López, integrante de su agrupación y corista, con quien planea casarse próximamente. La relación, marcada por una diferencia de edad de tres décadas, ha enfrentado diversos comentarios en redes sociales. A pesar de ello, la pareja se muestra pisando firme en sus proyectos personales y profesionales.

Hijo de Jhonny Rivera también llegará al Movistar Arena

El concierto en el emblemático escenario también marcó un momento especial para Andy Rivera. En diálogo con Infobae Colombia, el joven cantante señaló que la música ha sido un apoyo clave en su proceso de salud mental y en su evolución artística, reflejada en su propio show en el Movistar Arena.

Andy, que creció bajo la influencia de la música popular, reconoció que se plantea lanzar en el futuro un sencillo en solitario dentro de ese género, luego de colaboraciones con artistas como Jessi Uribe, Sebastián Ayala y su propio padre.

El concierto de Andý Rivera se llevará a cabo el 18 de octubre y se espera que, al igual que Jhonny, su primer evento en el Movistar cono artista principal sea un éxito total.

Temas Relacionados

Jhonny RiveraMúsica popularAndy RiveraMovistar ArenaBogotáColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy lunes 15 de septiembre

Para que no te tome por sorpresa, autoridades de la ciudad dan a conocer los recortes de agua programados

Estos son los turnos de

Pico y Placa Cali evita multas este lunes 15 de septiembre

Cuáles son los automóviles que que no pueden transitar este lunes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa Cali evita

Resultados Sinuano Día y Noche de este domingo 14 de septiembre: números ganadores del premio mayor

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana difundió la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultados Sinuano Día y Noche

Pico y Placa en Medellín: restricciones vehiculares para este lunes 15 de septiembre

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa en Medellín:

María Fernanda Cabal se pronunció sobre los comentarios de María Claudia Tarazona, pero lo eliminó para minutos después asegurar que se sentia “muy extrañada”

La congresista publicó un pronunciamiento que fue eliminado segundos después, luego emitió una nueva reacción con algunos ajustes

María Fernanda Cabal se pronunció
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Un futbolista aficionado, la víctima

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

ENTRETENIMIENTO

Nelson Polanía ‘Polilla’ conmovió con

Nelson Polanía ‘Polilla’ conmovió con retrato junto a Fabiola Posada, ‘La gorda Fabiola’, hecho con IA: “Con la comediante que amé”

Video: Reykon sorprendió con cambio de look y encendió las redes sociales; “El doble de Richard Ríos”

‘Desafío Siglo XXI’: Katiuska se sonrojó cuando sus compañeros recordaron su relación con Zambrano

Escándalo en el vallenato: acusaciones de violencia de género contra Rafa Roncallo encienden las redes sociales

Al mejor estilo de Diomedes Díaz, Beéle responde a la filtración de videos íntimos con Isabella Ladera: “La tienen difícil”

Deportes

Santa Fe sacó ventaja en

Santa Fe sacó ventaja en la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025: fue 1-0 contra el Cali en Bogotá

Tulio Gómez desmintió rumores sobre posible traslado del América a Bogotá: “De Cali nunca se irá”

Así calificaron en México el partido de James Rodríguez en su regreso con el Club León, tras los partidos con la selección Colombia

Leyenda del futbol español recordó a Freddy Rincón por su paso por el Real Madrid: “Me acogió como un padre”

Ramón Jesurún criticó al Gobierno Petro por el recorte presupuestal al deporte: “Es doloroso, ojalá el Gobierno entienda”