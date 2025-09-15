Creadora de contenido denuncia que fue agredida durante el Festival Cordillera

La creadora de contenido conocida con el usuario @coxcortes denunció mediante un video en Instagram la agresión de la que fue víctima el día 13 de septiembre al salir del Festival Cordillera realizado en el parque Simón Bolívar.

En la publicación se observa como en medio del tumulto una mujer hala el cabello de Cox mientras realiza comentarios xenofóbicos. Además, el hombre que acompañaba a la agresora también insultó a la creadora de contenido mientras ella registraba el hecho.

La creadora de contenido compartió con sus seguidores el video donde la mujer la agrede tirándole el cabello - Crédito: @coxcortes / Instagram

Los comentarios despectivos de la mujer desconocida se enfocaron en la supuesta nacionalidad venezolana de Cox: “Tú eres una piojosa, que invadas nuestro país es otra cosa, venezolana, venecos” esto mientras Cox insta a que no la toque. El intercambio que se puede escuchar reiteradamente en la grabación de 53 segundos que ya acumula más de cuatro mil likes en Instagram.

Por otra parte, la creadora de contenido a través de historias en la misma red social aclaró en que situación se dieron los hechos. Narró que, la incomodidad de la agresora se habría originado en el tumulto generado al finalizar el evento, dado que la organización habilitó la salida de las personas con entradas VIP y general por el mismo punto del parque, lo que hizo de la evacuación una fila demorada donde no existía mucho espacio entre los asistentes.

La creadora de contenido recibió insultos y agresiones físicas por una mujer desconocida - Crédito: Captura de pantalla @coxcortes / Instagram

Hecho que Cox comentó con sus acompañantes resaltando que el haber comprado una entrada más costosa, en ese momento, no servía de nada al no tener una salida exclusiva (como sí sucede con los escenarios), comentario que aparentemente ofendió a la mujer.

Además, aseguró que esta empezó la agresión con otra asistente, amiga de Cox, a la que le halaba el cabello, por lo que la creadora intervino en el hecho y allí la agresora en un supuesto estado de ebriedad comenzó a discriminarlas por no ser de la misma localidad. Ella afirma que les decía cosas como: “Yo soy VIP ¿ustedes qué son? son del pueblo, del pueblucho, son unas populares. Eso pasa por mezclarnos".

En el video se pueden escuchar varios insultos enfocados en la ciudadanía de la denunciante - Crédito: Captura de pantalla @coxcortes / Instagram

Cox afirma que le aclaró no ser asistente del festival, sino formar parte del staff, pero esto hizo que el ataque se volviera despectivo por lo que en ese momento decidió sacar su teléfono para dejar en evidencia a los agresores y a los demás asistentes que presenciaron el hecho sin intervenir en la situación.

En los comentarios del video los usuarios destacan la calma con la que la creadora se toma la situación y aplauden que no haya respondido con violencia el hecho. Apuntan que si se encontraran en tal situación habrían respondido de la misma manera. Otros piden que los responsables sean identificados para que den sus versiones o disculpas por el hecho.

Además hacen un llamado a aumentar la seguridad en este tipo de eventos donde las personas suelen consumir grandes cantidades de alcohol y pueden exaltarse con rapidez.

Sumado a esto, usuarios en la rede social X han comentando inconformidades con la logística presentada este año en el festival. Hay quejas por la insuficiente cantidad de baños, la lejanía y falta de variedad en el punto de comida, además presuntamente hubo robos, pero la mayoría de post reclaman por las enormes filas presentadas al ingreso y salida del evento.

En redes sociales se han publicado varios comentarios acerca de la organización del Festival Cordillera - Crédito: X

Algunos publicaciones apuntan a peleas entre los asistentes especialmente en los ingresos, aunque hasta el momento el único registro audiovisual que ha mostrado este tipo de situaciones es el publicado por Cox.

Además, la cuarta edición del festival encabezada por artistas como Fito Páez, Paulo Londra y Rubén Blades entre otros rompió récord de asistentes registrando 42.000 personas solo en el primer día y 82.000 individuos para su cierre. Lo que apunta, según usuarios, a tener una logística insuficiente que habría propiciado hechos de intolerancia.

Hasta el momento, el Festival Cordillera no se ha pronunciado por la agresión a Cox Cortés, ni a las denuncias difundidas en la red social X.