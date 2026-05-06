Abelardo de la Espriella tendrá el apoyo de la familia Char de cara a las elecciones presidenciales

Abelardo de la Espriella y la familia Char aumentaron su cercanía política de cara a las elecciones - crédito EFE/Suministrado

El respaldo de la Casa Char, uno de los sectores políticos más influyentes del Caribe colombiano, a la candidatura de Abelardo de la Espriella redefine el mapa político de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. En efecto, se perfila como un factor clave para la campaña, especialmente en el distrito de Barranquilla, Atlántico, donde el control territorial de los Char ha perdurado durante años.

“Después del domingo 8 de marzo, tenemos que estar trabajando para elegir al Presidente de la República, por ahí hay un candidatico costeño que queremos apoyar, que a pesar de que está solito, no tiene partido político, hoy en las encuestas está empatado con el hombre del gobierno nacional”, señaló Fuad Char.

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Fuad Char dejó entrever por cual candidato votará en las presidenciales - crédito Suministrado infobae

Una figura destacada en las filas de Cambio Radical, el senador Carlos Fernando Motoa, también expresó públicamente su apoyo al proyecto del líder del movimiento Defensores de la Patria . Aunque la dirección nacional del partido, encabezado por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, habilitó a sus militantes a respaldar tanto a De la Espriella como a Paloma Valencia, la toma de posiciones dentro de la colectividad evidencia una fragmentación interna.

En palabras del propio Abelardo de la Espriella, su candidatura no cuenta con el aval directo de los partidos ni pretende estrechar alianzas con los políticos tradicionales. Sin embargo, los gestos de apoyo provenientes de agentes históricos del poder territorial, como la Casa Char, desmienten las fronteras tajantes entre candidaturas individuales y estructuras partidistas. En este escenario, la influencia de los Char puede traducirse en un caudal decisivo de votos para la primera vuelta.

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Abelardo de la Espriella ha recibido apoyo público de militantes de Cambio Radical - crédito Cambio Radical/Centro Democrático, Colprensa/Catalina Olaya

A mediano plazo, el respaldo de los Char a De la Espriella no solo tiene efectos inmediatos sobre la elección presidencial. La dinámica anticipa una batalla estratégica dentro del escenario local, pensando en 2027, cuando tanto la Casa Char como el Pacto Histórico buscarán ampliar o retener cuotas de poder en las administraciones regionales.

El actual ministro del Interior, Armando Benedetti, figura entre quienes ya expresan interés en postularse a la alcaldía de Barranquilla en ese ciclo electoral,

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Abelardo de la Espriella rechazó la adhesión de los partidos tradicionales

El líder del movimiento Defenores de la Patria había señalado que su candidatura no cuenta con el aval directo de los partidos ni pretende estrechar alianzas con los políticos tradicionales - crédito Colprensa

Abelardo de la Espriella, aspirante independiente a la Presidencia de Colombia, reiteró su negativa a forjar alianzas con los partidos Liberal, Conservador o La U, entidades históricas del espectro político nacional.

Esta postura, comunicada oficialmente por su campaña, responde a la convicción de que dichas agrupaciones personifican lo que denomina la “vieja política”, y marca un distanciamiento explícito de las estructuras tradicionales que han dominado la arena electoral en las últimas décadas. El rechazo a estos pactos cobra relevancia en un momento en el que las principales colectividades están definiendo su apoyo hacia candidaturas que negocian bloques parlamentarios y cuotas institucionales de cara a los próximos comicios presidenciales.

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El pronunciamiento de De la Espriella se fundamenta en una consulta interna realizada a más de 180.000 personas, cuyos resultados arrojaron que al menos el 95 % de los encuestados respaldaron la decisión de mantener el camino independiente y alejarse de los partidos señalados. Este dato, que otorga legitimidad social a su postura, fue central en la carta difundida por la campaña y diferencia este episodio de coberturas previas centradas únicamente en declaraciones políticas.

En palabras de Abelardo de la Espriella, “prefiero perder que negociar con la politiquería”, y añadió que “el pueblo colombiano quiere que nos mantengamos firmes, sin acuerdos con los de siempre. Yo escucho al pueblo, con quien ya hice mi única alianza”. No obstante, la declaración excluyó explícitamente al partido Cambio Radical, fuerza política que aún evalúa otorgar el aval presidencial a su candidatura, lo que podría modificar el tablero en las próximas semanas si se concreta un respaldo formal.

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