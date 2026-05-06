La cosecha cafetera de Colombia se desplomó 28% y las exportaciones cayeron 15% en abril, dice Federación Nacional de Cafeteros

La producción de café en Colombia cayó 28 % en lo que va de 2026, según datos de la Federación Nacional de Cafeteros- crédito VisualesIA

La producción de café en Colombia registró una caída del 28% en los primeros cuatro meses de 2026 frente al mismo período del año anterior. Según los datos de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), entre enero y abril se produjeron cerca de 6,9 millones de sacos de 60 kilogramos, contra los 9,38 millones del mismo lapso de 2025.

Si el año pasado los caficultores colombianos llenaban casi diez camiones de café, este año apenas llenaron siete. Esa diferencia de tres camiones es lo que representan los 2,5 millones de sacos que dejaron de producirse. Una brecha que no es menor si se tiene en cuenta que el café es uno de los principales productos de exportación del país y una fuente de ingreso para miles de familias rurales.

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El mes de abril, por su parte, mostró un resultado menos dramático pero también negativo. Se produjeron 697.000 sacos, frente a los 703.000 del mismo mes de 2025, lo que equivale a una reducción del 1%.

La FNC atribuye este comportamiento al inicio tardío de la cosecha del primer semestre, afectada por las lluvias en varias regiones del país, que retrasaron la maduración del grano en las fincas.

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Las lluvias en los departamentos del sur del país retrasaron la maduración del grano y afectaron los resultados de la cosecha del primer semestre- crédito REUTERS/Luisa González

Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, explicó que el retraso tiene una causa climática clara: “Este comportamiento confirma que la cosecha empieza a moverse, aunque con retrasos derivados de las lluvias, especialmente en los departamentos del sur del país, donde la maduración del fruto se ha visto afectada”.

Bahamón también dejó abierta la posibilidad de una mejora en las próximas semanas: “Esperamos que en mayo, particularmente durante la segunda quincena, comience a reflejarse con mayor claridad la salida de la cosecha”.

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El año cafetero también va en rojo

La caída no se limita al año calendario. En el llamado año cafetero —que mide los ciclos propios del cultivo— la producción pasó de 9,3 millones de sacos a 6,9 millones, una reducción del 26%. Se trata de una diferencia de más de dos millones de sacos en un solo ciclo productivo.

El balance de los últimos 12 meses, entre mayo de 2025 y abril de 2026, tampoco es alentador: la producción llegó a 12,4 millones de sacos frente a los 14,9 millones del período anterior.

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En abril de 2026 se exportaron 682.000 sacos de café, frente a los 802.000 del mismo mes del año anterior, una caída del 15%- crédito REUTERS/Luisa González

Eso es una baja del 17%, o lo que es lo mismo, casi 2,5 millones de sacos menos en un año. En palabras del propio Bahamón: “En el acumulado de los últimos 12 meses, entre mayo de 2025 y abril de 2026, la producción llegó a 12,4 millones de sacos, frente a 14,9 millones del periodo anterior, una reducción de -17%”.

Menos café producido, menos café exportado

Cuando hay menos café disponible, hay menos para vender al exterior. En abril, Colombia exportó 682.000 sacos, una cifra inferior a los 802.000 sacos despachados en abril de 2025. La diferencia es del 15% y refleja de manera directa la menor disponibilidad del grano en el mercado nacional.

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En los últimos 12 meses, las exportaciones totales del país alcanzaron 11,9 millones de sacos, con una reducción del 7% frente al período previo.

Dentro de ese total, la FNC mantiene su propia cuota en el comercio exterior. Según el informe de la entidad: “En los últimos 12 meses exportó 2,5 millones de sacos, creciendo 5% frente al mismo periodo anterior, alcanzando un 21,1% de participación”.

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Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, espera que en la segunda quincena de mayo la cosecha comience a mostrar una recuperación- crédito Mariano Vimos/Colprensa

Consumo interno e importaciones

El informe de la Federación también recoge datos sobre el mercado dentro del país. En los últimos 12 meses, las importaciones estimadas fueron de 1,35 millones de sacos, mientras que el consumo interno se ubicó en 2,3 millones de sacos.

Esas cifras muestran que Colombia no solo produce y exporta café, sino que también compra y consume una parte considerable del grano. Eso significa que cuando la producción baja, el impacto no se siente únicamente en las ventas al exterior, sino también en el abastecimiento del mercado local y en los precios que paga el consumidor colombiano en su tienda de barrio.

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