Colombia

Esto fue lo que pasó con la joven agredida a la salida del Festival Cordillera: reveló los acontecimientos previos

Tania Cortés asegura que vivió un tenso momento al cierre del evento en el parque Simón Bolívar, donde fue atacada por otra asistente en medio de la multitud y la confusa logística del festival

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Cox Cortés denuncia agresión y
Cox Cortés denuncia agresión y xenofobia tras el cierre del Festival Cordillera - crédito @coxcortes/IG

Una denuncia de Tania Cortés sobre una agresión física y verbal a la salida del Festival Cordillera en Bogotá ha generado debate en redes sociales, al evidenciar problemas de organización en el evento y actitudes discriminatorias entre los asistentes.

La joven víctima de la situación relató que, tras el último día del festival, ella y su grupo de amigos sufrieron insultos y ataques por parte de otra asistente, en medio de una salida marcada por el caos y la lentitud.

La reciente edición del Festival Cordillera en el parque Simón Bolívar reunió a 82.000 personas en su jornada de cierre, una cifra que, según numerosos asistentes, puso a prueba la capacidad logística del evento y generó situaciones de tensión e intolerancia, tal como sucedió en el incidente reportado a través de las redes sociales por la joven Tania Cortés, conocida como Cox Cortés, la cual afirmó haber sido víctima de una agresión física y verbal al finalizar el festival.

En la publicación, Cox Cortés relató que el episodio ocurrió el 13 de septiembre, cuando se disponía a abandonar el recinto y durante la grabación, que ya suma más de cuatro mil “me gusta”, se observa cómo una mujer, aparentemente en estado de ebriedad, le tira del cabello mientras profiere insultos de carácter xenofóbico.

La agresora, acompañada por un hombre que también la insultó, dirigió sus comentarios despectivos hacia la supuesta nacionalidad venezolana de la creadora, repitiendo frases como “Eres una piojosa, que invadas nuestro país es otra cosa, venezolana, venecos”. Durante el altercado, Cox Cortés le pidió a la mujer que no la tocara, sin que esto detuviera la agresión.

