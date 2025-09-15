Así reaccionó María Claudia Tarazona tras enterarse de la muerte de Miguel Uribe Turbay: la mujer también contó cómo sus hijos recibieron la noticia

La viuda del joven senador Miguel Uribe Turbay rompió el silencio y contó, de manera detallada, como ella y su familia vivieron la madrugada en la que les comunicaron el fallecimiento del precandidato presidencial - crédito Colprensa

El fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, reportado de manera oficial el 11 de agosto de 2025, transformó radicalmente la vida de su esposa María Claudia Tarazona. Desde entonces, la abogada ha intentado reconstruir su cotidianidad, procurando mantener el legado de su esposo tanto en el ámbito familiar como en la memoria compartida de su historia en común.

En una entrevista con Noticias RCN, Tarazona relató los desafíos de sobrellevar la pérdida y el modo en que ha gestionado el dolor, especialmente por el bienestar de sus hijos.

El catalogado magnicidio del senador y precandidato presidencial ocurrió el 7 de julio de 2025 durante un evento público que Uribe Turbay adelantaba en el parque El Golfito del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón: allí, un sicario adolescente accionó una pistola Glock de calibre 9 mm en repetidas ocasiones frente a una multitud de asistentes.

Tarazona confesó que ella no fue la primera persona del círculo familiar de Miguel Uribe Turbay en enterarse del fallecimiento - crédito maclaudiat/X

La madrugada del la fatal noticia: el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay

El impacto emocional que vivió María Claudia Tarazona tras la muerte de su esposo volvió a ser tema de conversación pública, luego de que la mujer explicara al momento en que recibió la noticia del fallecimiento. Tarazona confesó que, cuando le informaron sobre el fallecimiento de Uribe Turbay debió contener sus emociones para proteger a sus hijos, que desde el atentado que afectó a la familia dormían con ella cada noche.

Según su testimonio, fue el suegro de Tarazona (Miguel Uribe Londoño) y su esposa los que le informaron primero a una de las hijas sobre la muerte del senador. “Horrible, horrible... horrible. Yo estaba acostada con mis cuatro hijos, dormimos en mi cama todos desde el día que pasó lo del atentado de Miguel. Yo creo que le avisaron primero a Miguel papá, porque Delia empezó a llamar a una de mis hijas, a Emilia.”, relató María Claudia Tarazona en la entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo.

Según el relato de María Claudia Tarazona, su suegro Miguel Uribe Londoño le informó a una de sus hijas sobre el fallecimiento de su esposo, información que luego fue recibida por ella - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La abogada detalló que, por precaución hacia su hijo Alejandro, la familia decidió no comunicarle la noticia directamente a ella por teléfono, para evitar una reacción que pudiera afectar al menor. “Yo dormía con Alejandro y no me querían dar la noticia por teléfono, para que no empezara a gritar o reaccionar de una manera angustiosa para él. Le avisaron a ella y llegaron aquí a las 3:00 a.m.”, relató Tarazona en el mismo diálogo.

El momento en que la noticia se hizo evidente en el hogar quedó marcado por la reacción de sus hijas. “Cuando veo que Emilia se paró de la cama a esa hora, con el celular en la mano... mis otras hijas se desesperaron, llorando de una manera como nunca las había visto, nunca quieres ver a tus hijos llorando así. Nuevamente, Dios en mí puso una fortaleza, para ser mamá y entender que luego era mi momento de llorar”, agregó María Claudia Tarazona a Noticias RCN.

En sus declaraciones, la abogada subrayó que al llegar y ver a su esposo fallecido, experimentó una oleada de emociones, consciente de que debía mantener la calma y no perder su papel de madre. “Los momentos más espantosos que pueda vivir un ser humano”, aseguró Tarazona al recordar el traslado al hospital el 7 de junio de 2025.

Recias críticas de Tarazona a Petro y María Fernanda Cabal

Durante la entrevista, Maria Claudia Tarazona expresó su rechazo ante la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro o miembros de su gabinete asistieran a los actos fúnebres: la viuda de Miguel Uribe Turbay manifestó su descontento hacia la actitud del mandatario, al cual consideró distante respecto al dolor y la dignidad de su familia en ese momento. “Descarado, sin duda. No tengo nada más que decir. Descarado, atrevido.”, afirmó Carolina Tarazona durante la conversación con Noticias RCN.

María Claudia Tarazona no ocultó su molestia al ser preguntada por el presidente Gustavo Petro, además de contar un infortunado episodio con la senadora María Fernanda Cabal - crédito Colprensa

La viuda relató que, mientras se encontraba en el Congreso, Miguel Uribe Londoño —padre del fallecido— le advirtió sobre la posible presencia de la vicepresidenta en la catedral o el envío de un representante. Ante esa situación, Tarazona decidió actuar de manera preventiva y se dirigió a una persona con capacidad de influir en el protocolo. Según explicó, le comunicó con determinación: “Si el señor presidente, la señora vicepresidenta o alguien de su gabinete llega a la catedral, yo voy a tener que coger el micrófono y pedirles que se salgan”

El malestar de Carolina Tarazona no solo fue con el Ejecutivo: sus palabras fueron aún más contundentes al referirse a la senadora María Fernanda Cabal, integrante del Centro Democrático, partido al que pertenecía su esposo. Tarazona recordó el encuentro con la parlamentaria vallecaucana, ocurrido un día después del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay en la cámara ardiente instalada en el Capitolio Nacional.

En ese contexto, Tarazona, acompañada de sus tres hijas y de Alejandro —hijo fruto de su relación con Uribe Turbay—, describió la actitud de la senadora como hostil. Según relató, María Fernanda Cabal la miró y le dirigió palabras que interpretó como una advertencia ante la posibilidad de que incursionara en la política: “Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando”, declaró Carolina Tarazona al noticiero.