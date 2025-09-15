Colombia

María Claudia Tarazona agradeció al papá de sus tres hijas tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Ha sido un soporte excepcional para mí”

La viuda del asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay destacó el apoyo que ha recibido del padre de sus tres hijas, y de Laura, la hoy esposa de su expareja, que la han acompañado “cada minuto”

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

En entrevista con Noticias RCN,
En entrevista con Noticias RCN, María Claudia Tarazona entregó detalles del duelo tras la muerte de Miguel Uribe - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS 

En entrevista con Noticias RCN, María Claudia Tarazona se refirió al papel del padre de sus tres hijas después de la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, asesinado por un joven de 15 años, quien disparó contra el entonces precandidato presidencial el 7 de junio de 2025.

Tarazona comentó que tiene “una relación maravillosa” con el padre de sus hijas y la esposa de él, asegurando que han sido un “soporte excepcional” para ella.

“Ellas tienen un papá excepcional, con el que tengo una relación maravillosa. Le doy gracias a Dios por lo que ha sido en este momento el papá de las niñas y Laura, su esposa. Me han acompañado en cada minuto y han sido un soporte excepcional para mí”, aseguró Tarazona en conversación con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN.

María Claudia Tarazona comentó que
María Claudia Tarazona comentó que tiene “una relación maravillosa” con el padre de sus hijas y la esposa de él - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La mujer también contó cómo ha vivido el duelo tras la muerte de Miguel Uribe. Afirmó que el senador quería verla feliz y que vivirá “como él querría que yo viviera”.

“Lo fácil es llorar y llorar y no parar...Podría estar las 24 horas del día llorando, pero yo decido amarlo y para amarlo tengo que vivir como él querría que yo viviera. Él no quisiera ver a María Claudia destrozada. Él quiere que yo sea feliz. Él fue el gran amor de mi vida”, aseveró Tarazona.

María Claudia Tarazona aseguró que el duelo de sus hijos no ha sido permanente, sino intermitente, pero recalcó que Alejandro (hijo de ella y Miguel Uribe Turbay) “es el único” que la hace “quebrar”.

María Claudia Tarazona aseguró que
María Claudia Tarazona aseguró que el duelo de sus hijos no ha sido permanente, sino intermitente, pero recalcó que Alejandro (hijo de ella y Miguel Uribe Turbay) “es el único” que la hace “quebrar” - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

“Tengo que hacer mi duelo y tengo cuatro hijos que están sufriendo terriblemente. Alejandro es el único que me hace quebrar”, afirmó.

Recalcó la relación que tuvo Miguel Uribe Turbay con sus tres hijas, que, según María Claudia Tarazona, llegó cuando tenían 3, 7 y 10 años, motivo por el cual la calificó como entrañable.

Tarazona también rememoró recientemente el instante en que recibió la noticia, revelando las emociones intensas que enfrentó y la necesidad de mostrarse fuerte ante sus cuatro hijos.

Según explicó Tarazona, desde el atentado que afectó a su familia, sus hijos habían adoptado el hábito de dormir con ella cada noche por temor e inseguridad. Esa madrugada, mientras todos compartían la misma cama, se produjo la fatídica llamada. Primero fue el suegro de Tarazona, Miguel Uribe Londoño, junto a su esposa Delia, quienes decidieron informar a una de sus nietas sobre el fallecimiento del senador.

“Horrible, horrible... horrible. Yo estaba acostada con mis cuatro hijos, dormimos en mi cama todos desde el día que pasó lo del atentado de Miguel. Yo creo que le avisaron primero a Miguel papá, porque Delia empezó a llamar a una de mis hijas, a Emilia”, relató María Claudia Tarazona, durante una conversación con Noticias RCN.

La abogada señaló que la familia tomó precauciones especiales para proteger a su hijo Alejandro, por lo que evitaron comunicarle la noticia de manera directa por teléfono. “Yo dormía con Alejandro y no me querían dar la noticia por teléfono, para que no empezara a gritar o reaccionar de una manera angustiosa para él. Le avisaron a ella y llegaron aquí a las 3:00 a.m.”, añadió.

Miguel Uribe Turbay falleció el
Miguel Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025 tras ser víctima de un atentado con arma de fuego - crédito Cristian Bayona/Colprensa.

El momento en que la noticia se filtró en el ambiente familiar estuvo cargado de tensión. “Cuando veo que Emilia se paró de la cama a esa hora, con el celular en la mano... mis otras hijas se desesperaron, llorando de una manera como nunca las había visto, nunca quieres ver a tus hijos llorando así. Nuevamente, Dios en mí puso una fortaleza, para ser mamá y entender que luego era mi momento de llorar”, expresó la viuda.

Tarazona describió el impacto de ver personalmente a su esposo fallecido. Reconoció que ese episodio la obligó a sobreponerse y a priorizar el bienestar de sus hijos en medio del dolor. “Los momentos más espantosos que pueda vivir un ser humano”, afirmó, al referirse al traslado al hospital el 7 de junio de 2025.

