Ganadores de la Lotería de Santander este viernes 12 de septiembre de 2025

Esta lotería colombiana cuenta con una larga lista de premios que suman miles de millones de pesos

Por Rodrigo Gutiérrez González

La Lotería de Santander ofrece
La Lotería de Santander ofrece un premio mayor de 10 mil millones de pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lotería de Santander anunció los resultados ganadores de su más reciente sorteo ¿Quiénes son los ganadores de los miles de millones de pesos en premios?

Fecha del sorteo: viernes 12 de septiembre de 2025.Premio mayor: 6363.Serie: 282.

Cuál es el horario de la Lotería de Santander

La Lotería de Santander celebra un sorteo a la semana durante la noche de la siguiente manera:

Todos los viernes. Los resultados se publican a las 11:00 horas de la noche.

Cómo cobrar un premio de la Lotería de Santander

Es importante mencionar que el billete de la lotería es lo más importante, es la única manera de recibir el premio para quien resulte ganador. Hay que guardarlo en un lugar seguro para que no se dañe, ni se ensucie y poder reclamarlo con éxito.Si el premio es superior a los 3 millones de pesos, se debe ir a las oficinas de la Lotería en la ciudad de Bucaramanga para verificar la autenticidad del billete.Mientras que para premios menores, se puede acudir a las agencias distribuidoras autorizadas o cobrar las aproximaciones con el lotero de confianza.

Plan de Premios

¿No sabes como ganar los
¿No sabes como ganar los premios de la Lotería de Santander? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería de Santander ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor de 10 mil millones de pesosUn seco de mil millones de pesosDos secos de 100 millones de pesosCinco secos de 50 millones de pesosCinco secos de 20 millones de pesosCinco secos de 10 millones de pesos15 secos de 5 millones de pesos

¿Cómo ganar la Lotería de Santander?

Para jugar la Lotería de Santander se necesita al menos 6 mil pesos para comprar una fracción o bien 18 mil pesos para adquirir el billete completo.Se puede comprar el boleto con el lotero de confianza, el cual debe tener el carnet que lo identifica como un vendedor oficial del sorteo. También se puede adquirir en línea a través de las páginas oficiales y apps de Lottorent, Loticolombia y Lottired.Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.Para ganar, la apuesta elegida tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería de Santander ofrece a sus apostadores.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador

Al momento de validar y cobrar un premio superior a 3 millones de pesos, el ganador debe:

Dirigirse personalmente a las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga (Calle 36 No. 21-16) para verificar la autenticidad del billete. El equipo especializado usa tecnología avanzada para detectar cualquier intento de falsificación y garantizar la legalidad del proceso. Es necesario presentar el billete original junto con un documento de identidad válido y completar los formularios correspondientes para iniciar el pago.

Para premios inferiores a 3 millones de pesos:

El cobro puede realizarse más cómodamente en agencias distribuidoras autorizadas o incluso con el lotero de confianza en caso de aproximaciones. Se recomienda contactar con la lotería con anticipación para coordinar la verificación y recibir instrucciones específicas.

