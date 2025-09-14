Colombia

FBI evalúa extradición de responsables del ataque que dejó 13 policías muertos en Amalfi

Agentes federales estadounidenses visitaron Antioquia para analizar la posibilidad de solicitar la extradición de responsables del atentado, tras la destrucción de un Black Hawk de origen norteamericano

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
Ataque A Helicóptero En Amalfi Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X

Una comisión del FBI visitó en días recientes el departamento de Antioquia para analizar la posibilidad de solicitar la extradición de los responsables del ataque al helicóptero de la Policía Nacional, en el que murieron 13 uniformados en zona rural de Amalfi.

La presencia de los agentes federales marcó un nuevo desarrollo en la respuesta internacional al atentado terrorista perpetrado el 21 de agosto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El incidente involucró un helicóptero Black Hawk, perteneciente originalmente al gobierno de Estados Unidos y transferido en comodato a las autoridades colombianas, lo que motivó el interés directo de las agencias norteamericanas en el caso.

El FBI analiza la extradición
El FBI analiza la extradición de responsables del ataque al helicóptero de la Policía en Antioquia - crédito X

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, solicitó formalmente a funcionarios estadounidenses que se impulse la extradición de los miembros del frente 36 de las disidencias de las Farc, señalados como autores del ataque.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general William Castaño, confirmó que el ataque y la destrucción de la aeronave, parte de los inventarios del gobierno estadounidense, dan base a la revisión de la extradición.

Extradición, FBI, Frente 36, Policía
Extradición, FBI, Frente 36, Policía Nacional, Antioquia, Medellín, Terrorismo, Disidencias de las Farc, Gustavo Petro, Estados Unidos - crédito Grupo de difusión Reporte de emergencias / WhatsApp

El helicóptero hace parte de los inventarios del gobierno de los Estados Unidos y precisamente están verificando si solicitan órdenes de extradición para los integrantes del 36 que generaron la afectación tanto a nuestros policías como al helicóptero”, indicó el oficial.

El ataque ocurrió durante una operación de erradicación de cultivos ilícitos. Luego de aterrizar a un grupo de erradicadores, la aeronave fue atacada con explosivos y drones al regresar a la zona, situación que produjo la muerte de los 13 uniformados. Según datos de la Gobernación de Antioquia y del Ministerio de Defensa, las investigaciones de inteligencia atribuyen los hechos a las disidencias del frente 36 de las Farc comandadas por alias Calarcá.

La visita del FBI y la solicitud del alcalde Gutiérrez coincidieron con una gira de mandatarios colombianos en Estados Unidos, destinada a gestionar apoyos frente a una posible descertificación del país en materia de lucha antidrogas.

El helicóptero Black Hawk, transferido
El helicóptero Black Hawk, transferido por EE.UU., motiva el interés directo de agencias norteamericanas en el caso - crédito Grupo de difusión Reporte de emergencias / WhatsApp

Ofensiva contra el frente 36

Las acciones de investigación y persecución contra el frente 36 se intensificaron luego del atentado. De acuerdo con reportes de la Policía Nacional, durante un operativo en Campamento, Antioquia, fueron abatidos Jorge Iván Salazar, alias Guillermino y alias Zarco, identificados como integrantes clave del grupo armado y presuntos participantes en el crimen.

El presidente Gustavo Petro declaró que los presuntos autores “dejaron de delinquir y traquetear de manera definitiva”, luego de ser localizados por la fuerza pública.

La ofensiva incluyó otras capturas en diferentes regiones del país, como la de alias Chorizo, cabecilla financiero de la estructura, y alias Yucas, señalado como uno de los líderes del frente 36. No obstante, algunos de estos registros judiciales enfrentaron dificultades, como la liberación de alias Chorizo tras decisión de un juez de control de garantías.

Las autoridades locales y nacionales, encabezadas por la Gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín, sostienen una línea de acción que prevé la captura o neutralización de todos los responsables del asesinato de los 13 policías. Para la ubicación de alias Primo Gay, cabecilla del frente 36, se ofrece una recompensa de hasta $200 millones.

El alcalde de Medellín solicita
El alcalde de Medellín solicita formalmente la extradición de miembros del frente 36 de las disidencias de las Farc - crédito Europa Press

Expertos en derecho penal consultados por Caracol Radio consideran viable la extradición en casos donde bienes o ciudadanos estadounidenses resulten afectados. El tratado vigente entre Colombia y Estados Unidos, suscrito en 1982, permite solicitar la extradición si se configuran delitos reconocidos por ambos países, incluidos los actos de terrorismo o conspiración para cometerlos.

La comisión del FBI ya recolectó información sobre al menos cuatro de los cinco implicados principales en el atentado: alias Chejo, alias Guaricho, alias Primo Gay y alias Barbas.

Alias Guillermino, señalado como explosivista central en el ataque, fue abatido durante operaciones recientes. Cualquier decisión sobre trámite de extradición dependerá de la estrategia judicial estadounidense en coordinación con las autoridades colombianas y requerirá el aval final del presidente de la República.

“Cada acción ilegal tendrá una respuesta inmediata y proporcional de toda la institucionalidad”, afirmó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, como señal de la coordinación regional frente al accionar armado de las disidencias.

Temas Relacionados

ExtradiciónFBIPolicía NacionalAmalfi AntioquiaDisidencias de las FarcEstados Unidos13 policías muertosColombia-Noticias

Más Noticias

Paloma Valencia se fue ‘lanza en ristre’ contra Petro y lo calificó como el “presidente que se queda dormido” tras su ataque a Antioquia

La precandidata mostró su descontento hacia el presidente, acusándolo de no cumplir con sus compromisos. De acuerdo con la senadora, el departamento al que él criticó se enfrentó en su contra como un ejemplo de resistencia

Paloma Valencia se fue ‘lanza

Un caballo murió tras caer en una alcantarilla sin tapa: los esfuerzos de la comunidad fueron en vano

Los habitantes del sector denunciaron la falta de acción de las autoridades municipales en las vías, lo que ocasionó el accidente

Un caballo murió tras caer

Así calificaron en México el partido de James Rodríguez en su regreso con el Club León, tras los partidos con la selección Colombia

El capitán del equipo de Guanajuato ingresó para el segundo tiempo en el partido disputado en El Volcán, estadio propiedad de la Universidad Autónoma de Nueva León

Así calificaron en México el

Secretaría de Seguridad de Bogotá aclaró los sobrecostos en la adquisición de cuatro pistolas taser

De acuerdo con un cabildante, la entidad distrital adquirió los dispositivos con un valor 20 veces mayor al establecido en el mercado nacional

Secretaría de Seguridad de Bogotá

Dólar en Colombia podría seguir bajando de precio en septiembre de 2025: expertos aclaran si es hora de comprar o vender

La divisa norteamericana pasa por un momento bajista y está por debajo de la línea de los $4.000, según el último reporte de la plataforma Set-FX

Dólar en Colombia podría seguir
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atacaron estación de Policía en

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

ENTRETENIMIENTO

Silvestre Dangond respaldó a Abelardo

Silvestre Dangond respaldó a Abelardo de la Espriella en su campaña a la Presidencia: “Llegó el poder”

Festival Cordillera 2025: los artistas que no se puede perder el segundo día

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Colombia?

Jorge Celedón tiene su doble perfecto de ‘Yo Me Llamo’ en Paraguay: “Es algo único lo que pasó”

Deportes

Así calificaron en México el

Así calificaron en México el partido de James Rodríguez en su regreso con el Club León, tras los partidos con la selección Colombia

Santa Fe vs. Deportivo Cali - EN VIVO hoy: siga aquí la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025

Leyenda del futbol español recordó a Freddy Rincón por su paso por el Real Madrid: “Me acogió como un padre”

Ramón Jesurún criticó al Gobierno Petro por el recorte presupuestal al deporte: “Es doloroso, ojalá el Gobierno entienda”

Etapa 21 de la Vuelta a España 2025: Las manifestaciones generan caos en el último día y no permiten las premiaciones