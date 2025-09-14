Dónde y cómo participar para escoger la mejor Pollo Burger de Colombia: La elección se hará en ocho ciudades

El festival, organizado por Fenavi, se desarrolla en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Manizales, Armenia y Pereira - crédito Festival del Pollo

La competencia por la mejor hamburguesa de pollo del país ya está en marcha. Desde el 12 hasta el 21 de septiembre, el Festival del Pollo Colombiano reúne a más de 260 restaurantes en ocho ciudades, donde miles de comensales tendrán la oportunidad de elegir la Pollo Burger más destacada de Colombia. Este evento, que se consolida como una cita clave para los amantes de la gastronomía, celebra la creatividad culinaria y busca fortalecer tanto al sector avícola como a la industria restaurantera nacional.

El festival, organizado por Fenavi, se desarrolla en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Manizales, Armenia y Pereira. En cada una de estas ciudades, los restaurantes participantes presentan sus mejores recetas de hamburguesa de pollo, compitiendo por conquistar el paladar de los asistentes. Se estima que más de 300.000 personas participarán en la elección de la mejor Pollo Burger, lo que refleja la magnitud y el alcance de la iniciativa.

Cómo participar

En la edición pasada del Festival se alcanzaron ventas totales de más de $18.000 millones y este año se espera superar esta cifra - crédito Fenavi

La dinámica de participación está diseñada para involucrar activamente al público. Los interesados pueden consultar la lista completa de restaurantes participantes en la página oficial del festival (www.festivaldelpollo.com). Cada hamburguesa de pollo tiene un precio de $19.000, y tras degustarla, los comensales pueden emitir su voto al escanear un código QR disponible en cada establecimiento. Este sistema digital facilita la votación y garantiza que la selección de la mejor Pollo Burger sea resultado directo de la preferencia ciudadana.

El reconocimiento máximo del certamen es la Estrella “El Pollo de Oro 2025”, que se otorgará al restaurante cuya hamburguesa destaque por su sabor, creatividad e innovación. Este galardón busca incentivar la excelencia y la originalidad en la preparación de hamburguesas de pollo, premiando a quienes logren sorprender a los asistentes con propuestas únicas.

En la edición anterior, el festival registró ventas superiores a $18.000 millones, una cifra que los organizadores esperan superar este año. El evento no solo exalta la calidad del pollo colombiano, sino que también representa un impulso para la industria restaurantera, que enfrenta una disminución en las ventas respecto al año pasado, según datos de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres).

La celebración del Festival del Pollo Colombiano se presenta como una oportunidad para que los consumidores disfruten de nuevas experiencias gastronómicas y, al mismo tiempo, respalden a los sectores avícola y restaurantero. Fenavi ha extendido una invitación a la ciudadanía para sumarse a esta iniciativa y contribuir, con su voto, a la elección de los restaurantes que recibirán la Estrella “El Pollo de Oro 2025”.

La celebración del Festival del Pollo Colombiano se presenta como una oportunidad para que los consumidores disfruten de nuevas experiencias gastronómicas y, al mismo tiempo, respalden a los sectores avícola y restaurantero - crédito Ilustrativa Infobae

Burger Master deja buen precedente

En la más reciente edición del Burger Máster, el festival gastronómico que impulsa el consumo de hamburguesas en Colombia, se registró una recaudación total de ochenta mil millones de pesos a lo largo de los negocios que participaron en 52 ciudades y municipios. Según información brindada por Tulio Zuloaga, conocido como Tulio Recomienda, al medio El Colombiano, el evento superó ampliamente las previsiones de los organizadores y comerciantes.

La décima edición del festival tuvo lugar entre el 28 de abril y el 4 de mayo, logrando la venta de 3.349.210 hamburguesas, algunas de las cuales se ofrecieron en formato de combo acompañadas por papas y gaseosa. Tulio Zuloaga explicó a El Colombiano que la respuesta del público resultó abrumadora: “El Máster de este año ha superado todas las expectativas. Yo de verdad, verdad, nunca me imaginé lo que iba a pasar. Creo que se vio en las redes sociales, en la prensa y en las calles y un movimiento demasiado grande, tanto que generó de todo: memes, críticas, discusiones, alegrías y mucho triunfo para todo el mundo”.

Hamburguesa de polloEn la edición anterior, el festival registró ventas superiores a $18.000 millones, una cifra que los organizadores esperan superar este año - crédito Infobae Ilustrativa

Uno de los datos destacados por los organizadores es la interacción digital: la aplicación oficial del festival registró trescientas mil descargas por hora, mientras que la página web del Burger Máster recibió quinientas mil visitas por día durante el certamen. Usuarios acudieron masivamente a estas plataformas para consultar la lista de restaurantes, ubicaciones en mapas interactivos y participar en las votaciones para elegir las hamburguesas favoritas.

Las jornadas dejaron imágenes de locales llenos y largas filas en las calles. De acuerdo con Zuloaga, ese entusiasmo sostenido se tradujo no solo en ventas directas, sino también en una contribución al “movimiento económico y social” del país al dinamizar miles de pequeños y medianos emprendimientos gastronómicos. “Los que estaban en la fila sabían que, de una u otra manera, comiendo sabroso, divirtiéndonos, ayudaban al movimiento económico y social de nuestro país”, afirmó al mismo medio.