Colombia

Red de Veedurías alerta por posibles irregularidades en licitación de transporte en Ecopetrol

La entidad advirtió sobre posibles acuerdos previos entre firmas participantes en el proceso de contratación de transporte en Cartagena

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
La Red de Veedurías de
La Red de Veedurías de Colombia advirtió sobre posibles acuerdos entre empresas participantes en la licitación de transporte terrestre para la Refinería de Cartagena de Ecopetrol - crédito Colprensa y @redveeduriascol/X

La Red de Veedurías de Colombia solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República un seguimiento riguroso al proceso de licitación del servicio de transporte terrestre público especial para el personal de la Refinería de Cartagena de Ecopetrol, ante alertas de posibles irregularidades en el proceso contractual, según comunicó la organización en una publicación oficial.

De acuerdo con la información divulgada por la Red de Veedurías de Colombia, presidida por Pablo Bustos, se recibió de manera anónima una alerta ciudadana que señala posibles acuerdos previos entre varias empresas interesadas en la licitación: HB, Amtur, Transmamonal y OAT.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la denuncia, existirían indicios de pactos entre estas firmas para repartirse o asegurar la adjudicación del contrato, lo que, de confirmarse, implicaría una afectación a los principios de transparencia, libre competencia e igualdad de condiciones. Así, el proceso aparentaría tener pluralidad de oferentes, sin que exista en la práctica una verdadera competencia.

Pablo Bustos, presidente de la Red de Veeduría Ciudadano, solicitó vigilancia ante posibles irregularidades en Ecopetrol - crédito @redveeduriascol/X

“De ser así, se estaría conspirando contra los principios, reiteramos, de selección objetiva, economía, libre concurrencia y, en últimas, lo que refiere a las cláusulas de contratación pública que tendrían inclusive eventuales sanciones, tanto administrativas como eventualmente penales. Por tanto, solicitamos la acuciosa intervención y seguimiento con carácter inmediato, tanto de la Procuraduría como de la Contraloría General de la Nación”, dijo Bustos.

La organización enfatizó la importancia de proteger el interés público y la transparencia administrativa en servicios estratégicos, en especial considerando que la Refinería de Cartagena es una de las instalaciones industriales más relevantes del país.

La Red de Veedurías de Colombia resaltó que la ciudadanía merece procesos de contratación limpios, transparentes y libres de acuerdos ocultos.

Como parte de su mandato constitucional de vigilancia y control social, la Red de Veedurías reiteró su disposición para remitir toda la información recopilada a los órganos de control estatal con el fin de que se adelanten las investigaciones pertinentes y se garantice la legalidad en el proceso.

Helistar, contratista de Ecopetrol, negó uso irregular de helicóptero para transporte militar y ataque a campamentos armados

Por otro lado, la empresa Helistar, contratista de Ecopetrol, negó que uno de sus helicópteros fuera utilizado para transportar tropas o ejecutar ataques contra campamentos de grupos armados, tras la reciente circulación en redes sociales de videos que muestran a la aeronave rodeada de personal militar mientras aterrizaba en una zona selvática, según reveló El Tiempo.

El caso involucra a un helicóptero civil Airbus EC-145, matrícula HK-4847, cuya operación fue objeto de polémica sobre supuesto empleo irregular con fines militares.

Comunicado de Helistar sobre presunto
Comunicado de Helistar sobre presunto uso de helicóptero para fines militares - crédito Helistar

Según el reporte divulgado por el medio, denuncias difundidas en varios medios digitales indicaron que el helicóptero habría sido operado para apoyar acciones militares del Estado contra el Clan del Golfo.

Estas afirmaciones sugieren que la aeronave trasladó efectivos armados para atacar campamentos ilegales, lo que contradice las funciones contractuales y civiles del aparato.

Helistar respondió oficialmente que la aeronave en cuestión, el 9 de abril de 2025, estuvo dedicada al servicio de transporte helicoportado para la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y no para Ecopetrol.

Helicol, incluso, ha acusado a
Helicol, incluso, ha acusado a Ecopetrol y sus filiales de manipular contratos durante más de una década, beneficiando exclusivamente a Helistar - crédito Helistar/Sitio Web

La compañía aseguró que a bordo viajaban exclusivamente funcionarios civiles y que ninguno de los pasajeros portaba armas de fuego ni formaba parte de las fuerzas militares. En un comunicado citado por diario nacional, la empresa detalló: “Al interior de la aeronave no se observa personal militar y tampoco se observa que desde la aeronave se hubieran realizado disparos”.

En el documento, Helistar comunicó que de la observación detallada del video en circulación se evidencia la aproximación y el aterrizaje en zona selvática, pero rechazó categóricamente las versiones sobre el supuesto uso del helicóptero para fines bélicos o para el traslado de personal armado vinculado a operaciones militares.

La empresa reiteró que, en esa fecha, el aparato solo prestaba servicio a la Oficina del Alto Comisionado de Paz, no a Ecopetrol.

Temas Relacionados

Red de Veedurías de ColombiaRefinería de CartagenaEcopetrolCartagenaTransporte terrestreCorrupciónColombia-Noticias

Más Noticias

David Luna acusó a Gustavo Petro de “compinchería” con el narcotráfico y señaló a Nicolás Maduro de ser “el jefe de los narcos en Colombia”

En entrevista con Infobae Colombia, el precandidato presidencial advirtió que el narcotráfico es “la madre de todos los problemas” en el país, criticó la cercanía del Gobierno con grupos armados ilegales y alertó sobre su influencia en la política y la seguridad nacional

David Luna acusó a Gustavo

Resultados del último sorteo de la Lotería del Chontico día hoy 13 de septiembre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Resultados del último sorteo de

Italiana en Colombia explicó un término que se usa en Latinoamérica y le genera confusiones: ‘mami’, ‘papi’, ‘mamacita’ y ‘papacito’

La filósofa europea Matilde Orlando se ha ganado el cariño de los usuarios en redes sociales gracias a la forma tan sencilla en que aterriza conceptos filosóficos con situaciones cotidianas

Italiana en Colombia explicó un

Santa Fe vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver la final de ida de la Liga Femenina BetPlay 2025

La final del fútbol femenino de Colombia se repetirá nuevamente, en donde el cuadro “Cardenal” buscará revancha de lo ocurrido en la edición del 2024 ante el mismo rival

Santa Fe vs. Deportivo Cali:

María Claudia publicó tierna imagen para celebrar la llegada de un nuevo miembro a su familia

El logro de la joven estuvo antecedido por el cumplimiento del primer mes del fallecimiento del precandidato presidencial y senador, Miguel Uribe Londoño

María Claudia publicó tierna imagen
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Mateo Carvajal compartió la conversación

Mateo Carvajal compartió la conversación que tuvo una fan con su abuela, presentándolo a él como su novio: así fue su reacción

En video: Karol G y Andrea Bocelli emocionan en los ensayos de ‘Vivo por ella’ para el evento global Grace for the World en el Vaticano

Así le contestó Marlon Solórzano, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, a internauta que le pidió “salir del closet”

Westcol someterá sus dientes a una drástica intervención: “No me importa, si es posible, límeme todo”

Valentino filtra supuesta lista de participantes para ‘La casa de los famosos Colombia 3′: estos son los nombres

Deportes

Santa Fe vs. Deportivo Cali:

Santa Fe vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver la final de ida de la Liga Femenina BetPlay 2025

Bayern Múnich goleó por 5-0 al Hamburgo, con gol de Luis Díaz por la fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026

Técnico de Vélez Sarsfield elogió el debut del portero colombiano Álvaro Montero en el partido ante Huracán: “Tiene la experiencia”

Técnico del Wolverhampton arropa a Jhon Arias en su comienzo de temporada en Inglaterra: “Tiene muchas cualidades”

Periodista venezolano lloró durante transmisión en vivo tras eliminación de la Vinotinto del repechaje al Mundial en la goleada ante Colombia