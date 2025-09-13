Comenzaron los pagos de septiembre del Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá: así puede consultar si es beneficiario

Iniciaron los pagos del IMG de septiembre - crédito Alcaldía de Bogotá

El inicio de los pagos de septiembre del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) en Bogotá representa un avance en la política social de la ciudad, con una inversión que supera los $61.000 millones y una cobertura que alcanza a más de 956.000 beneficiarios en situación de vulnerabilidad.

Esta estrategia, liderada por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Integración Social, tiene como objetivo fortalecer el apoyo a hogares y personas que enfrentan pobreza extrema, exclusión social o pertenecen a grupos históricamente marginados.

El IMG se consolida como una herramienta fundamental para reducir la pobreza y promover la inclusión social en la capital colombiana. Su propósito principal es asegurar un ingreso mínimo a quienes más lo necesitan, priorizando a los hogares con menor capacidad de ingresos según la clasificación del Sisbén IV.

Esta estrategia tiene como objetivo fortalecer el apoyo a hogares y personas que enfrentan pobreza extrema, exclusión social o pertenecen a grupos históricamente marginados - crédito Alcaldía de Bogotá

La política excluye a quienes ya reciben subsidios nacionales como Renta Joven, Colombia Mayor o Renta Ciudadana, con el fin de focalizar los recursos en quienes no cuentan con otro tipo de apoyo estatal.

En septiembre, la estrategia beneficia a 956.000 personas distribuidas en varios grupos poblacionales: 196.000 en pobreza extrema, 178.000 en primera infancia, 582.000 en el componente de educación y 59 víctimas del conflicto armado con pertenencia étnica, específicamente del pueblo Emberá Jaidrúa.

Además, más de 156.000 personas de los componentes individuales —jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y miembros de la comunidad Emberá en proceso de retorno— también reciben transferencias. El programa extiende su alcance a hogares que residen en pagadiarios, reforzando su enfoque en los sectores más vulnerables.

La inversión destinada a los pagos de septiembre supera los $61.000 millones, lo que eleva el acumulado de 2025 a más de $425.000 millones.

Los pagos se realizarán de forma escalonada - crédito Alcaldía de Bogotá

Así se realizan los pagos del IMG

Los pagos se realizan de manera escalonada a través de billeteras digitales como DaviPlata, Nequi, MOVii y dale!. En los casos en que la transferencia se efectúa por giro, los beneficiarios reciben una notificación por mensaje de texto que le indicará que es momento de acercarse a los puntos habilitados para retirar el dinero. Esta modalidad busca garantizar la seguridad y la eficiencia en la entrega de los apoyos económicos.

El acceso al IMG está sujeto a varios requisitos. Es indispensable estar registrado en el Sisbén de Bogotá y clasificado en los grupos A, B o C del Sisbén IV, aunque en el grupo C la elegibilidad depende del componente poblacional.

Los hogares deben estar conformados por al menos uno de los grupos priorizados por la estrategia y no pueden recibir otros subsidios nacionales. Además, es necesario contar con una cuenta activa en alguna de las entidades financieras aliadas para recibir la transferencia.

La periodicidad de las transferencias es mensual y se mantendrá durante todo 2025, salvo para el componente de jóvenes, cuya frecuencia depende de la ruta intersectorial establecida. Los montos varían según el grupo poblacional y la categoría del Sisbén.

las personas mayores beneficiarias de apoyos económicos o del IMG en Sisbén B reciben $150.000 - crédito Alcaldía de Bogotá

Los hogares clasificados en Sisbén A pueden recibir entre $122.000 y $905.000 por transferencia. Las personas con discapacidad de los grupos Sisbén A, B y C1-C9 acceden a $190.000, mientras que las personas mayores beneficiarias de apoyos económicos o del IMG en Sisbén B reciben $150.000. Los jóvenes vinculados al piloto de inclusión social y productiva pueden recibir entre $200.000 y $400.000 por transferencia, hasta un máximo de tres pagos en el año.

El componente étnico del IMG tiene un enfoque especial en las víctimas del conflicto armado y las comunidades indígenas en procesos de retorno, reubicación o integración local. En septiembre, 59 personas del Cabildo Jaidrúa del pueblo Emberá reciben transferencias a través del operador Efecty, como parte de una primera fase que se extenderá durante 12 meses. La inversión en este grupo supera los $10 millones en el mes y suma $24 millones en lo que va del año.

Para saber si se es beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado, los ciudadanos pueden consultar la página de la Secretaría Distrital de Integración Social, ingresando su tipo de documento y fecha de expedición.