Christine Bovill y su visita a Colombia: "Un magnífico crisol de músicas del mundo"

La británica reunirá trayectorias diversas y una propuesta artística en el show que presentará en el país cafetero

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Bovill habló sobre su conocimiento
Bovill habló sobre su conocimiento sobre Colombia - crédito Teatro Mayor

El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Universidad de La Sabana han anunciado una alianza estratégica orientada a fortalecer la oferta cultural en Bogotá y la región de Sabana Centro.

Mediante la iniciativa Teatro UniSabana, ambas instituciones buscan acercar espectáculos artísticos de alta calidad al público regional y fomentar la formación de nuevos espectadores en el ámbito de las artes escénicas.

Uno de los objetivos principales de esta alianza es consolidar el campus de Chía como un espacio relevante para el desarrollo cultural, promoviendo su reconocimiento como uno de los recintos educativos más biodiversos del país.

El lanzamiento de la iniciativa será el 20 de septiembre con la presentación de Piaf, un espectáculo creado e interpretado por la artista Christine Bovill en homenaje a Édith Piaf.

La presentación de Bovill será
La presentación de Bovill será el 20 de septiembre - crédito Teatro Mayor

En diálogo con Infobae Colombia, la oriunda de Escocia, habló sobre las expectativas que tiene de lo que será su show en el pais cafetero.

“Realmente no tengo expectativas tangibles. Deliberadamente, espero con entusiasmo la emoción de descubrir un mundo nuevo (me entristece no hablar español). Hablo francés con fluidez y entiendo bastante italiano, así que espero poder orientarme entre estos idiomas hacia un poco de español”.

Bovill indicó que se siente feliz de trabajar con la pianista Beatriz Batista y la opinión que tiene sobre el arte en Colombia.

Esta es mi primera visita a Colombia. Es un privilegio ser parte, aunque sea brevemente, de este tapiz cultural. He estado investigando sobre las nuevas e interesantes innovaciones culturales de la ciudad, especialmente sobre su energía contagiosa en la música y la danza. Mi impresión es que Colombia, y en particular Bogotá, es un magnífico crisol de músicas del mundo, tendencias y diversidad cultural. Percibo al país como una sociedad sumamente resiliente, con una enorme sed de vida y un futuro emocionante”.

La británica busca mantener el
La británica busca mantener el legado de la artista francesa - crédito AFP

En ese sentido, la británica también habló de cuál es la percepción que se tiene sobre Colombia en su país, principalmente sobre el arte y temas de esa índole.

Aquí en el Reino Unido, se considera que Colombia está viviendo un renacimiento cultural. Ciudades como Bogotá son reconocidas por sus vibrantes escenas artísticas, festivales de música y ferias de diseño que atraen la atención internacional”.

Christine Bovill comparó la cultura de su país con la de Colombia al indicar que existe una tradición muy relacionada con las historias.

“Con mi conocimiento limitado, sé de la rica historia que Colombia tiene en el arte, la literatura, la música y la danza. Soy escocesa, con ascendencia irlandesa, y en nuestra cultura celta existe una gran tradición de narrar historias. Comparo ambas culturas en ese aspecto. La historia gloriosa de transmitir nuestras penas y alegrías a través de la música, el arte y la poesía. Ese arte nos ha salvado una y otra vez”.

Esta será la primera presentación
Esta será la primera presentación de la británica en Colombia - crédito Teatro Mayor

La británica reveló como ha afrontado su show y los otros proyectos que tiene planificados en el corto plazo.

“He dedicado mi vida al servicio de la canción francesa. He escrito y producido cuatro espectáculos teatrales centrados en la chanson. También escribo mi propio material y estoy terminando mi tercer álbum. Piaf ha estado en el centro de todo. Este concierto será un hito”.

Por último, habló sobre lo que significa para ella interpretar a Édith Piaf y los deseos que representa intentar mantener vivo su legado en la actualidad.

“El espectáculo es tanto una obra de teatro como un concierto. No imito a Édith Piaf. No hay grandes desafíos porque canto como yo misma, aunque estoy profundamente inspirada por los matices de la chanson francesa. Quizá un reto importante sea mantener viva su llama fuera de Francia, considerando que falleció hace 63 años”.

