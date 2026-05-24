‘La casa de los famosos Colombia’ ya tiene definida la fecha para la Gala Final y conocer el ganador de la tercera temporada

Ya se sabe cuál es la fecha para la final de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

El Canal RCN confirmó a través de sus redes sociales y durante la transmisión de uno de sus capítulos, que el viernes 29 de mayo será la noche de dos finales simultáneas: la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y la telenovela Las de siempre cerrarán sus historias en la misma jornada televisiva.

La competencia arranca desde las 8:00 p. m. con una de las finales más esperadas, después de todos los comentarios y tensiones que se vivieron en esta temporada teniendo como finalistas confirmados a Tebi Bernal junto a Alejandro Estrada, y a la espera de conocer quién será el eliminado entre Valentino Lázaro, Beba de la Cruz y Juanda Caribe, abriéndole la puerta a dos nuevos finalistas.

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“Colombia, muchísimas gracias. Esto no habría sido posible sin ustedes, por ese apoyo. No fui nominado por ustedes como público y en la casa gracias a Dios tampoco. Así que cumpliendo por completo esa segunda meta de hacer parte de esta gran final de La casa de los famosos, un proyecto que he asumido con mucho respeto, con mucha competencia y como un jugador estable”, fueron las declaraciones que dio el actor.

Alejandro Estrada es el primer finalista confirmado de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @canalrcn/IG

El ganador de esta edición se sumará a una lista corta: Karen Sevillano, campeona de la primera temporada tras superar en votaciones a Julián Trujillo, y Altafulla, quien se impuso a Melissa Gate en la segunda.

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La temporada reunió a más de 24 celebridades que enfrentaron posicionamientos, juicios, pruebas de liderazgo, salvaciones y brunch durante más de cuatro meses de convivencia bajo las reglas de El Jefe.

Asimismo, fueron dos las expulsiones por mal comportamiento dentro del reality y otros dos más como muebles de la temporada.

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Se ha especulado que en reemplazo del programa, llegaría a las pantallas la repetición de Pa’ quererte y La rosa de Guadalupe, lo que ha generado algunas críticas en redes sociales.

La final de 'La casa de los famosos Colombia' será el próximo 29 de mayo de 2026 - crédito @canalrcn/IG

Alejandro Estrada invitará a un ‘fan’ a una cena con él

El primer finalista confirmado de La casa de los famosos Colombia 2026 lanzó un concurso para que sus seguidores más activos compartan una cena con él en Cartagena al terminar el reality.

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Cómo funciona el concurso

La iniciativa está organizada por el Team Zorro Viejo, el grupo de apoyo del actor Alejandro Estrada, desde su perfil oficial de Instagram. Para participar, los interesados deben registrarse en un formulario digital que entrega un código personal.

Ese código permite acumular puntos de dos formas: por cada voto emitido a favor de Estrada en las votaciones oficiales del programa y por cada nuevo miembro que se sume a la campaña mediante invitación directa.

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Los seguidores del actor podrán pasar un tiempo con él en Cartagena - crédito Alejandro Estrada / Instagram

Los participantes con mayor puntaje ganan una experiencia todo incluido que cubre tiquetes nacionales, hotel, traslados, alimentación y la cena con el actor.

El contexto detrás del premio

El concurso se anunció horas después de que, el 20 de mayo de 2026, Estrada asegurara su cupo en la final de forma automática al no ser nominado por su compañeros en la casa estudio y recibir el respaldo de sus seguidores, tras una serie de empates en la gala de nominaciones. El actor obtuvo además un porcentaje alto de respaldo del público esa noche.

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Sus rivales —Beba, Valentino y Juanda Caribe— siguen en riesgo y esperan la decisión de los televidentes el domingo 24 de mayo para saber quién lo acompaña en la recta final junto a Tebi Bernal que obtuvo la salvación.

La respuesta de los fans

El anuncio generó entusiasmo entre los seguidores más constantes, quienes ven el premio como un reconocimiento a su trabajo de campaña. Estrada, por su parte, expresó gratitud por el apoyo recibido a lo largo de la competencia.

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