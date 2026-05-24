Colombia

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tiene definida la fecha para la Gala Final y conocer el ganador de la tercera temporada

Se espera que durante la semana entre el 25 y el 29 de mayo, los finalistas comiencen sus respectivas promociones con los jefes de campaña, de los que todavía se desconocen sus nombres

Guardar
Google icon
Así quedó la placa de nominados tras una dinámica que cambió la convivencia en La casa de los famosos - crédito cortesía Canal RCN
Ya se sabe cuál es la fecha para la final de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

El Canal RCN confirmó a través de sus redes sociales y durante la transmisión de uno de sus capítulos, que el viernes 29 de mayo será la noche de dos finales simultáneas: la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y la telenovela Las de siempre cerrarán sus historias en la misma jornada televisiva.

La competencia arranca desde las 8:00 p. m. con una de las finales más esperadas, después de todos los comentarios y tensiones que se vivieron en esta temporada teniendo como finalistas confirmados a Tebi Bernal junto a Alejandro Estrada, y a la espera de conocer quién será el eliminado entre Valentino Lázaro, Beba de la Cruz y Juanda Caribe, abriéndole la puerta a dos nuevos finalistas.

PUBLICIDAD

“Colombia, muchísimas gracias. Esto no habría sido posible sin ustedes, por ese apoyo. No fui nominado por ustedes como público y en la casa gracias a Dios tampoco. Así que cumpliendo por completo esa segunda meta de hacer parte de esta gran final de La casa de los famosos, un proyecto que he asumido con mucho respeto, con mucha competencia y como un jugador estable”, fueron las declaraciones que dio el actor.

---
Alejandro Estrada es el primer finalista confirmado de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @canalrcn/IG

El ganador de esta edición se sumará a una lista corta: Karen Sevillano, campeona de la primera temporada tras superar en votaciones a Julián Trujillo, y Altafulla, quien se impuso a Melissa Gate en la segunda.

PUBLICIDAD

La temporada reunió a más de 24 celebridades que enfrentaron posicionamientos, juicios, pruebas de liderazgo, salvaciones y brunch durante más de cuatro meses de convivencia bajo las reglas de El Jefe.

Asimismo, fueron dos las expulsiones por mal comportamiento dentro del reality y otros dos más como muebles de la temporada.

Se ha especulado que en reemplazo del programa, llegaría a las pantallas la repetición de Pa’ quererte y La rosa de Guadalupe, lo que ha generado algunas críticas en redes sociales.

---
La final de 'La casa de los famosos Colombia' será el próximo 29 de mayo de 2026 - crédito @canalrcn/IG

Alejandro Estrada invitará a un ‘fan’ a una cena con él

El primer finalista confirmado de La casa de los famosos Colombia 2026 lanzó un concurso para que sus seguidores más activos compartan una cena con él en Cartagena al terminar el reality.

Cómo funciona el concurso

La iniciativa está organizada por el Team Zorro Viejo, el grupo de apoyo del actor Alejandro Estrada, desde su perfil oficial de Instagram. Para participar, los interesados deben registrarse en un formulario digital que entrega un código personal.

Ese código permite acumular puntos de dos formas: por cada voto emitido a favor de Estrada en las votaciones oficiales del programa y por cada nuevo miembro que se sume a la campaña mediante invitación directa.

Los seguidores del actor podrán pasar un tiempo con él en Cartagena - crédito Alejandro Estrada / Instagram
Los seguidores del actor podrán pasar un tiempo con él en Cartagena - crédito Alejandro Estrada / Instagram

Los participantes con mayor puntaje ganan una experiencia todo incluido que cubre tiquetes nacionales, hotel, traslados, alimentación y la cena con el actor.

El contexto detrás del premio

El concurso se anunció horas después de que, el 20 de mayo de 2026, Estrada asegurara su cupo en la final de forma automática al no ser nominado por su compañeros en la casa estudio y recibir el respaldo de sus seguidores, tras una serie de empates en la gala de nominaciones. El actor obtuvo además un porcentaje alto de respaldo del público esa noche.

Sus rivales —Beba, Valentino y Juanda Caribe— siguen en riesgo y esperan la decisión de los televidentes el domingo 24 de mayo para saber quién lo acompaña en la recta final junto a Tebi Bernal que obtuvo la salvación.

La respuesta de los fans

El anuncio generó entusiasmo entre los seguidores más constantes, quienes ven el premio como un reconocimiento a su trabajo de campaña. Estrada, por su parte, expresó gratitud por el apoyo recibido a lo largo de la competencia.

Temas Relacionados

La casa de los famosos ColombiaFinalFinalistasColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: Gol de Luis Suárez, que le da el empate parcial a su equipo en la final de la Copa de Portugal; siga aquí el partido

El delantero colombiano cerrará su mejor temporada como profesional en Europa esperando ampliar la racha goleadora de 37 goles y ocho asistencias, antes de unirse a la selección Colombia para el Mundial 2026

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: Gol de Luis Suárez, que le da el empate parcial a su equipo en la final de la Copa de Portugal; siga aquí el partido

Como si estuvieran en París: turistas ahora cuelgan candados del ‘amor’ en el popular puente de Occidente, en Santa Fe de Antioquia

Las historias detrás del ritual, los comercios que prosperan y la incertidumbre por el futuro patrimonial se cruzan en el corazón turístico del municipio antioqueño

Como si estuvieran en París: turistas ahora cuelgan candados del ‘amor’ en el popular puente de Occidente, en Santa Fe de Antioquia

Gustavo Petro acusó a Álvaro Uribe Vélez de traicionar la paz y encubrir la verdad sobre el paramilitarismo: “Mucho cinismo en política”

El expresidente advirtió a grupos armados sobre un eventual gobierno de Iván Cepeda, mientras el actual mandatario lo cuestionó por traicionar los procesos de paz

Gustavo Petro acusó a Álvaro Uribe Vélez de traicionar la paz y encubrir la verdad sobre el paramilitarismo: “Mucho cinismo en política”

Este es el motivo por el que no debe darle leche de vaca a su gato: está afectando su desarrollo

Si no se les puede ofrecer leche materna, lo mejor es conseguir un sustituto especial en el mercado

Este es el motivo por el que no debe darle leche de vaca a su gato: está afectando su desarrollo

EN VIVO: Siga el minuto a minuto de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales en Colombia

Más de 40 millones de colombianos estarán habilitados para los comicios del 31 de mayo

EN VIVO: Siga el minuto a minuto de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales en Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ENTRETENIMIENTO

Alexa Torrex le respondió a Melissa Gate los ataques donde la llamó ‘muerta de hambre’: “Yo no tengo nada en contra de ella”

Alexa Torrex le respondió a Melissa Gate los ataques donde la llamó ‘muerta de hambre’: “Yo no tengo nada en contra de ella”

La Barbie colombiana habría enviado un dardo contra Yuli Ruiz tras atraco en Medellín: “El karma siempre te pegará”

En redes sociales recuerdan cuando Enrique Iglesias se presentó en el ‘Show de las estrellas’

Karola confirma que no asistirá a la final de 'La casa de los famosos Colombia' y explicó las razones para no hacerlo

Shakira revivió atuendo de su infancia en el video de ‘Dai Dai’: se viralizó una fotografía con un disfraz similar

Deportes

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: Gol de Luis Suárez, que le da el empate parcial a su equipo en la final de la Copa de Portugal; siga aquí el partido

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: Gol de Luis Suárez, que le da el empate parcial a su equipo en la final de la Copa de Portugal; siga aquí el partido

Sebastián Montoya remontó 13 posiciones y consigue en el GP de Canadá su mejor carrera en la temporada 2026 de la Fórmula 2

Max Verstappen se va en contra de Juan Pablo Montoya durante el GP de Canadá en la Fórmula 1: “Dice tantas tonterías”

Atlético Nacional vs. Junior FC: estas serían las fechas de los partidos de la gran final del primer semestre de la Liga BetPlay

El ciclista Sergio Higuita por poco es arrollado por un carro mientras entrenaba para el Tour de Francia: todo quedó en video