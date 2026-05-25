Colombia

María Fernanda Cabal rechazó propuesta de Álvaro Uribe de someter a los grupos criminales: “La verdadera paz no se negocia, se impone”

La senadora vallecaucana, que protagoniza su último mes como congresista del Centro Democrático, partido del que saldrá para crear su propia colectividad, se mostró contraria a la iniciativa que expuso el exmandatario en su visita a Segovia (Antioquia)

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Ilustración en acuarela de María Fernanda Cabal, sonriente a la izquierda con fondo azul, y Álvaro Uribe, serio a la derecha con fondo rojo, separados por una rasgadura.
Las diferencias ideológicas entre Paloma Valencia y Álvaro Uribe siguen saliendo a flote, como se notó con el tema del sometimiento a estructuras armadas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La discusión al interior del Centro Democrático sobre cómo enfrentar a los grupos armados ilegales continúa tras la más reciente propuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez: que en su visita a Segovia (Antioquia) habló de un “sometimiento a la justicia” para esas estructuras, en un eventual gobierno de la senadora Paloma Valencia. Lo anterior, contrario a lo que considera la congresista María Fernanda Cabal.

La vallecaucana, que tiene prevista su salida de la colectividad por discrepancias con el exjefe de Estado, justo después de perder en el proceso interno de escogencia de la candidata presidencial, se desmarcó de la idea del político antioqueño frente a los grupos armados ilegales. Y dejó en claro que no está de acuerdo con la negociación política, pues sostuvo que “la verdadera paz no se negocia”.

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La senadora fijó esa posición en un mensaje público en el que incluyó al ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo dentro de una misma categoría criminal y planteó una respuesta estatal sin mediaciones. “Como lo dije en mi precampaña. La verdadera paz no se negocia, se impone con la fuerza del Estado. El único diálogo que debe haber con los criminales es un juicio”, expresó Cabal.

María Fernanda Cabal rechazó idea de Álvaro Uribe con grupos armados
Sin nombrarlo directamente, la senadora María Fernanda Cabal rechazó la idea del expresidente Álvaro Uribe con los grupos armados ilegales - crédito @MariaFdaCabal/X

María Fernanda Cabal volvió a tomar distancia de las ideas de Álvaro Uribe

Esta postura contrasta con lo dicho por Uribe desde Segovia, Antioquia, cuando indicó que con Paloma Valencia habría “un sometimiento a la justicia conforme a la Constitución y de manera directa”, lo que fue entendido como una manera de abrirle la puerta a la negociación, cuando una de las banderas del Centro Democrático ha sido la oposición a la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro.

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Para la aún congresista del Centro Democrático, su posición entre procesos de sometimiento, diálogo o negociación es clara. “Sin justicia no puede haber paz. ELN, Farc, Clan del Golfo y demás criminales deben ser sometidos o dados de baja”, expresó política, esposa de José Félix Lafaurie, dirigente gremial que ya abandonó el partido y se sumó a Salvación Nacional, en el que apoya a Abelardo de la Espriella.

El pronunciamiento del expresidente colombiano (2002-2010) y líder natural del Centro Democrático lo hizo desde el municipio de Segovia, en Antioquia - crédito @AlvaroUribeVel/X

Las afirmaciones de Cabal se conocieron a la par de los señalamientos de Uribe contra el candidato oficialista Iván Cepeda, al que señaló como un dirigente en quien no deberían confiar las organizaciones armadas ilegales. Y en ese mismo mensaje, el exjefe de Estado vinculó la eventual actuación del candidato del Pacto Histórico con la presión de Estados Unidos para extraditarlos.

Desde Segovia, el expresidente envió un mensaje directo al ELN, a las Farc, a las Autodefensas Gaitanistas y al Clan del Golfo. “No se confíen de Iván Cepeda”, dijo el expresidente, haciendo alusión de que desde los sectores oficialistas buscarían el respaldo de estas agrupaciones ilegales para la contienda electoral, pero posteriormente ser descartadas de cualquier proceso de negociación.

La recuperación de la seguridad en los territorios sigue siendo uno de los temas claves en la campaña electoral - crédito Europa Press
La recuperación de la seguridad en los territorios sigue siendo uno de los temas claves en la campaña electoral - crédito Europa Press

En efecto, en esa misma declaración, el exmandatario añadió una advertencia sobre la conducta que, a su juicio, tendría el senador del Pacto Histórico ante la presión internacional. “Apenas sienta presión de Estados Unidos, los entrega. Ellos conocen la traición, como ocurrió en Cuba y en Venezuela”, expresó el expresidente, que ha acompañado a Valencia en su correría política por todo el país.

Fue entonces cuando el también exsenador presentó a Valencia como la opción viable en ese tema. “Con Paloma, las cosas son serias: un sometimiento a la justicia conforme a la Constitución y de manera directa”, aseveró Uribe, que confía en el éxito de su candidata pese a que se encuentra, según diferentes mediciones, lejos de los dos primeros candidatos: Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella.

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