Atlético Nacional haría una oferta a David Ospina para que continúe en el club después del Mundial 2026: esto se sabe

El arquero compartió un emotivo momento con su hijo en el terreno de juego tras su despedida con Atlético Nacional, en medio del reconocimiento del plantel y la afición. - crédito @nacionaloficial/X

La historia de David Ospina con Atlético Nacional parece estar entrando en uno de sus capítulos más emotivos. El 23 de mayo, luego de la clasificación del cuadro verdolaga a la final de la Liga BetPlay 2026-I tras golear 4-1 en el marcador global a Deportes Tolima, el arquero protagonizó una despedida que dejó múltiples imágenes cargadas de sentimiento y alimentó los rumores sobre el final de su carrera profesional.

En la zona mixta, el portero confirmó que ese había sido su último partido con Atlético Nacional en esta etapa. “Agradecido con esta gran hinchada, que siempre cuando llegué me recibió de excelente manera, me han dado muchísimas cosas, muchísimas alegrías a mi familia. Y bueno, sí, hoy es el último partido con Atlético Nacional, ya miraremos qué pasa para el futuro, ahora se vienen cosas lindas y esperamos aprovecharlas al máximo”, manifestó Ospina.

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Los aficionados despidieron al arquero con cánticos y aplausos en el Atanasio Girardot, tras su último partido con el equipo verdolaga. - crédito @Yulianasuaza84/X

Posteriormente, el guardameta agregó otra frase que dejó todavía más dudas sobre su continuidad como futbolista profesional. “Son cosas de la vida, hoy se cierra un ciclo importante para mí en Atlético Nacional”, declaró el arquero de la selección Colombia.

Sin embargo, aunque todo apunta a un retiro cercano, la relación entre Ospina y Atlético Nacional no terminaría definitivamente. Según reveló Caracol Radio, el club antioqueño tendría la intención de presentarle una oferta formal para que continúe vinculado a la institución después del Mundial de 2026, aunque ya no como jugador profesional.

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David Ospina ha dado siete vueltas olímpicas con Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

La información señala que existiría un acuerdo entre las partes para reunirse una vez finalice la participación de la selección Colombia en la Copa del Mundo de 2026 y así definir cuál podría ser el nuevo rol del arquero dentro del equipo. Por ahora, no se ha precisado qué cargo ocuparía. Dentro de Nacional considerarían que la experiencia, liderazgo y sentido de pertenencia de Ospina pueden ser fundamentales para el proyecto institucional en los próximos años.

El portero de 35 años es considerado uno de los máximos ídolos de la historia reciente del club y también de la selección Colombia. Su regreso al cuadro verdolaga en 2024 generó una enorme expectativa entre los aficionados, quienes volvieron a ver en el Atanasio Girardot al arquero que debutó profesionalmente en 2005 y que posteriormente construyó una destacada carrera internacional.

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David Ospina integró la nómina bicampeona de Atlético Nacional en 2007 - crédito Colprensa

Estadísticas de David Ospina

Durante su trayectoria, Ospina defendió los colores de clubes importantes como OGC Nice, Arsenal F.C., S.S.C. Napoli y Al-Nassr FC. Además, se convirtió en el futbolista con más partidos disputados en la historia de la selección Colombia, alcanzando 121 encuentros.

En su palmarés aparecen títulos de enorme relevancia como tres ligas colombianas con Atlético Nacional, FA Cup y Community Shield con Arsenal, la Copa Italia con Napoli y el Campeonato de Clubes Árabes con Al-Nassr. También recibió múltiples reconocimientos individuales, especialmente por sus actuaciones con la selección Colombia en diferentes ediciones de la Copa América.

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A pesar de que su despedida del Atanasio Girardot parece marcar el cierre de su etapa como jugador de Nacional, todavía no existe una confirmación oficial sobre su retiro definitivo del fútbol. De hecho, también surgió la posibilidad de que pueda disputar una última experiencia internacional antes de colgar los guantes.

Desde Uruguay se ha mencionado que Club Nacional podría convertirse en una opción para el guardameta colombiano. El entrenador Jorge Bava habría pedido su fichaje, situación que abre la puerta a que Ospina dispute algunos meses más como profesional después del Mundial de 2026.

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¿Cuándo se retiraría David Ospina?

Por ahora, el arquero no terminará la Liga BetPlay con Atlético Nacional debido a que debe unirse a la concentración de la selección Colombia este 25 de mayo. El combinado nacional comenzará su preparación de cara a las competencias internacionales y las finales del campeonato colombiano se disputarán entre el 2 y el 8 de junio.

Hasta el momento, todo indica que el arquero antioqueño tendría pensado ponerle fin a su carrera profesional después del Mundial de 2026 con la selección Colombia. Aunque todavía no hay anuncio oficial, sus declaraciones, la emotiva despedida en Medellín y la intención de Atlético Nacional de ofrecerle un cargo institucional alimentan la versión de que el histórico guardameta estaría viviendo los últimos meses de su trayectoria como futbolista.

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