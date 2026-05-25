Icetex abrió inscripciones para créditos del Plan Talento Stem en carreras técnicas y tecnológicas a nivel nacional: así puede participar

El programa Plan Talento Stem del Icetex ofrece créditos para estudios universitarios, técnicos y tecnológicos en áreas de alta demanda laboral - crédito Icetex

El Icetex anunció la apertura de inscripciones para el Plan Talento Stem, una iniciativa nacional que busca facilitar el acceso a programas de ingeniería, arquitectura, urbanismo, matemáticas y ciencias naturales, así como a una amplia oferta de carreras técnicas y tecnológicas en la modalidad de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (Etdh).

El Plan Talento Steam del Icetex es una estrategia de financiación educativa orientada a jóvenes que desean formarse en áreas con alta demanda laboral y relevancia para el desarrollo económico y tecnológico del país. El programa cubre estudios en universidades, institutos técnicos y tecnológicos, así como en instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN).

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El objetivo es fomentar la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, facilitando el acceso a créditos educativos en condiciones favorables y asegurando la calidad de los programas respaldados por convenios con instituciones acreditadas. Las inscripciones estarán disponibles a partir del 25 de mayo y se extenderán hasta el 25 de septiembre de 2026.

La financiación del Plan Talento Stem cubre hasta seis salarios mínimos mensuales y se desembolsa directamente a instituciones educativas acreditadas - crédito Johan Largo/Infobae

¿Quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos?

Para postularse al Plan Talento Stem, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

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Ser colombiano.

Estar admitido en un programa de estudios registrado en el Siet (Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano).

Si ingresas al primer o segundo periodo académico: debes cumplir con el puntaje mínimo de las pruebas Saber 11, según la tabla oficial por ciudad o municipio donde presentaste la prueba.

Si ingresas a partir del tercer periodo académico: debes acreditar un promedio igual o superior a 3,4 en el último periodo cursado o acumulado.

No tener más de dos créditos vigentes con el Icetex (como beneficiario o deudor solidario).

Si tuviste o tienes un crédito Icetex: debes haber pagado mínimo el 50% de la deuda y estar al día en los pagos.

Contar con un instrumento de garantía (de los definidos por el Icetex) que respalde el crédito educativo.

No estar reportado en listas de control nacionales o internacionales.

Cumplir con la metodología y criterios de otorgamiento vigentes.

Cualquier otro requisito establecido por el comité de crédito de la entidad.

Programas y modalidades de financiación

El crédito se aplica a los programas de ingeniería, arquitectura, urbanismo, matemáticas, ciencias naturales y una amplia gama de carreras técnicas y tecnológicas afines en el campo Stem, ofrecidos por universidades y centros avalados por el MEN. También incluye carreras técnicas laborales como:

Técnico Laboral en Auxiliar en Desarrollo de Software

Técnico Laboral en Auxiliar en Análisis y Gestión de Datos

Técnico Laboral en Auxiliar de Procesos Administrativos

Técnico Laboral en Auxiliar de Educación para la Primera Infancia

Técnico Laboral en Auxiliar de Producción de Alimentos y Lácteos

Técnico Laboral en Electricidad Industrial

Técnico Laboral en Auxiliar en Sistemas Informáticos

Técnico Laboral en Programación de Software

Técnico Laboral en Animador de Recreación y Deporte

Técnico Laboral en Asistente de Diseño de Modas

Técnico Laboral en Asistente en Diseño de Espacios Ambientes

Técnico Laboral en Soporte en Tecnología

Técnico Laboral en Soporte de Equipos de Cómputo y Redes

Técnico Laboral en Soporte de Aplicaciones Informáticas

Técnico Laboral en Competencia en Música y Sonido

Técnico Laboral en Competencia en Instalador de Sistemas de Refrigeración Comercial e Industrial

Técnico Laboral en Competencia en Diseño y Animación 3D

Técnico Laboral en Competencia en Cocina Tradicional Colombiana

Técnico Laboral en Competencia en Auxiliar en Primera Infancia

Técnico Laboral en Competencia en Auxiliar de Producción Gráfica y Animación Digital

Técnico Laboral en Competencia en Auxiliar de Juzgados y Tribunales

Técnico Laboral en Competencias en Diseño Creativo y Multimedia

Técnico Laboral en Competencias en Aseguramiento de la Calidad

Técnico Laboral en Competencias en Procesos Siderúrgicos Esenciales

Técnico Laboral en Competencias en Servicio Telemercadeo

Técnico Laboral en Competencias en Sanidad Control Ambiental

Técnico Laboral en Competencias en Procesos Administrativos

Y muchas más, en áreas como salud, logística, finanzas, agropecuaria, mercadeo, turismo, diseño, cocina, entre otras.

El crédito educativo permite que los estudiantes paguen solo el 30% durante sus estudios y el saldo restante hasta 1,5 veces la duración del programa después de graduarse - crédito Icetex

La financiación cubre hasta seis salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) y el monto se desembolsa directamente a la institución educativa, garantizando el pago de la matrícula.

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¿Cómo funciona el crédito?

Durante los estudios: el estudiante paga el 30% del crédito otorgado.

Después de graduarse: el 70% restante puede pagarse en un plazo equivalente a 1,5 veces la duración del programa. Por ejemplo, si el programa es de un año, el plazo para pagar el saldo será de 18 meses.

El estudiante puede hacer abonos anticipados o pagos a capital en cualquier momento, sin penalidad.

La tasa de interés es IPC + 9% (equivalente al 1,14% mes vencido o al 14,56% efectivo anual).

Proceso de inscripción y legalización

Diligencia el formulario de solicitud en la página oficial del Icetex. Una vez el crédito esté en estado “estudio”, recibirás usuario y contraseña para cargar los documentos requeridos. El Icetex revisará los soportes y, si todo está en orden, se procederá a la legalización. Es fundamental que la información registrada coincida con los documentos; de lo contrario, el crédito puede ser anulado. Una vez legalizado el crédito, solo podrás desistir con autorización expresa de la institución educativa.

Los requisitos incluyen ser colombiano, estar admitido en un programa registrado ante el Siet y cumplir mínimos académicos según el periodo de ingreso - crédito Colprensa/Grok/Icetex

Calendario y fechas clave

Inscripciones: del 25 de mayo al 25 de septiembre de 2026.

Fecha límite para cargar documentos: 30 de septiembre de 2026.

Fecha límite para subsanar: 2 de octubre de 2026.

Publicación de resultados: 7 de octubre de 2026.

¿Dónde se puede estudiar y quién se beneficia?

El Plan Talento Stem está disponible en todo el territorio nacional y beneficia a jóvenes de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué, Villavicencio, Santa Marta, Quibdó, Manizales, Buenaventura, entre muchas otras ciudades y municipios.

El programa busca democratizar el acceso a la educación técnica y tecnológica, fortalecer el talento nacional en áreas estratégicas y facilitar la inserción laboral en sectores de alta demanda. Para más información, los aspirantes deben hacer clic aquí.

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