Colombia

Icetex abrió inscripciones para créditos del Plan Talento Stem en carreras técnicas y tecnológicas a nivel nacional: así puede participar

La entidad ofrece créditos educativos para programas en ingeniería, matemáticas, arquitectura y una amplia oferta de áreas técnicas, con desembolsos directos a instituciones avaladas y trámites en línea hasta el 25 de septiembre de 2026

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Los candidatos deben demostrar un rendimiento académico sobresaliente y nivel B2 de inglés certificado para acceder a las becas japonesas para colombianos - crédito Icetex
El programa Plan Talento Stem del Icetex ofrece créditos para estudios universitarios, técnicos y tecnológicos en áreas de alta demanda laboral - crédito Icetex

El Icetex anunció la apertura de inscripciones para el Plan Talento Stem, una iniciativa nacional que busca facilitar el acceso a programas de ingeniería, arquitectura, urbanismo, matemáticas y ciencias naturales, así como a una amplia oferta de carreras técnicas y tecnológicas en la modalidad de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (Etdh).

El Plan Talento Steam del Icetex es una estrategia de financiación educativa orientada a jóvenes que desean formarse en áreas con alta demanda laboral y relevancia para el desarrollo económico y tecnológico del país. El programa cubre estudios en universidades, institutos técnicos y tecnológicos, así como en instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN).

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El objetivo es fomentar la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, facilitando el acceso a créditos educativos en condiciones favorables y asegurando la calidad de los programas respaldados por convenios con instituciones acreditadas. Las inscripciones estarán disponibles a partir del 25 de mayo y se extenderán hasta el 25 de septiembre de 2026.

- crédito Johan Largo/Infobae
La financiación del Plan Talento Stem cubre hasta seis salarios mínimos mensuales y se desembolsa directamente a instituciones educativas acreditadas - crédito Johan Largo/Infobae

¿Quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos?

Para postularse al Plan Talento Stem, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

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  • Ser colombiano.
  • Estar admitido en un programa de estudios registrado en el Siet (Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano).
  • Si ingresas al primer o segundo periodo académico: debes cumplir con el puntaje mínimo de las pruebas Saber 11, según la tabla oficial por ciudad o municipio donde presentaste la prueba.
  • Si ingresas a partir del tercer periodo académico: debes acreditar un promedio igual o superior a 3,4 en el último periodo cursado o acumulado.
  • No tener más de dos créditos vigentes con el Icetex (como beneficiario o deudor solidario).
  • Si tuviste o tienes un crédito Icetex: debes haber pagado mínimo el 50% de la deuda y estar al día en los pagos.
  • Contar con un instrumento de garantía (de los definidos por el Icetex) que respalde el crédito educativo.
  • No estar reportado en listas de control nacionales o internacionales.
  • Cumplir con la metodología y criterios de otorgamiento vigentes.
  • Cualquier otro requisito establecido por el comité de crédito de la entidad.

Programas y modalidades de financiación

El crédito se aplica a los programas de ingeniería, arquitectura, urbanismo, matemáticas, ciencias naturales y una amplia gama de carreras técnicas y tecnológicas afines en el campo Stem, ofrecidos por universidades y centros avalados por el MEN. También incluye carreras técnicas laborales como:

  • Técnico Laboral en Auxiliar en Desarrollo de Software
  • Técnico Laboral en Auxiliar en Análisis y Gestión de Datos
  • Técnico Laboral en Auxiliar de Procesos Administrativos
  • Técnico Laboral en Auxiliar de Educación para la Primera Infancia
  • Técnico Laboral en Auxiliar de Producción de Alimentos y Lácteos
  • Técnico Laboral en Electricidad Industrial
  • Técnico Laboral en Auxiliar en Sistemas Informáticos
  • Técnico Laboral en Programación de Software
  • Técnico Laboral en Animador de Recreación y Deporte
  • Técnico Laboral en Asistente de Diseño de Modas
  • Técnico Laboral en Asistente en Diseño de Espacios Ambientes
  • Técnico Laboral en Soporte en Tecnología
  • Técnico Laboral en Soporte de Equipos de Cómputo y Redes
  • Técnico Laboral en Soporte de Aplicaciones Informáticas
  • Técnico Laboral en Competencia en Música y Sonido
  • Técnico Laboral en Competencia en Instalador de Sistemas de Refrigeración Comercial e Industrial
  • Técnico Laboral en Competencia en Diseño y Animación 3D
  • Técnico Laboral en Competencia en Cocina Tradicional Colombiana
  • Técnico Laboral en Competencia en Auxiliar en Primera Infancia
  • Técnico Laboral en Competencia en Auxiliar de Producción Gráfica y Animación Digital
  • Técnico Laboral en Competencia en Auxiliar de Juzgados y Tribunales
  • Técnico Laboral en Competencias en Diseño Creativo y Multimedia
  • Técnico Laboral en Competencias en Aseguramiento de la Calidad
  • Técnico Laboral en Competencias en Procesos Siderúrgicos Esenciales
  • Técnico Laboral en Competencias en Servicio Telemercadeo
  • Técnico Laboral en Competencias en Sanidad Control Ambiental
  • Técnico Laboral en Competencias en Procesos Administrativos
  • Y muchas más, en áreas como salud, logística, finanzas, agropecuaria, mercadeo, turismo, diseño, cocina, entre otras.
Grupo Éxito abre 1.431 vacantes para estudiantes Icetex en vacaciones de mitad de año - crédito Icetex
El crédito educativo permite que los estudiantes paguen solo el 30% durante sus estudios y el saldo restante hasta 1,5 veces la duración del programa después de graduarse - crédito Icetex

La financiación cubre hasta seis salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) y el monto se desembolsa directamente a la institución educativa, garantizando el pago de la matrícula.

¿Cómo funciona el crédito?

  • Durante los estudios: el estudiante paga el 30% del crédito otorgado.
  • Después de graduarse: el 70% restante puede pagarse en un plazo equivalente a 1,5 veces la duración del programa. Por ejemplo, si el programa es de un año, el plazo para pagar el saldo será de 18 meses.
  • El estudiante puede hacer abonos anticipados o pagos a capital en cualquier momento, sin penalidad.
  • La tasa de interés es IPC + 9% (equivalente al 1,14% mes vencido o al 14,56% efectivo anual).

Proceso de inscripción y legalización

  1. Diligencia el formulario de solicitud en la página oficial del Icetex.
  2. Una vez el crédito esté en estado “estudio”, recibirás usuario y contraseña para cargar los documentos requeridos.
  3. El Icetex revisará los soportes y, si todo está en orden, se procederá a la legalización.
  4. Es fundamental que la información registrada coincida con los documentos; de lo contrario, el crédito puede ser anulado.
  5. Una vez legalizado el crédito, solo podrás desistir con autorización expresa de la institución educativa.
El Icetex anunció las tasas de interés que se aplicarán a los créditos educativos en 2026 y así quedarán los costos para estudiantes y familias- crédito Colprensa/Grok/Icetex
Los requisitos incluyen ser colombiano, estar admitido en un programa registrado ante el Siet y cumplir mínimos académicos según el periodo de ingreso - crédito Colprensa/Grok/Icetex

Calendario y fechas clave

  • Inscripciones: del 25 de mayo al 25 de septiembre de 2026.
  • Fecha límite para cargar documentos: 30 de septiembre de 2026.
  • Fecha límite para subsanar: 2 de octubre de 2026.
  • Publicación de resultados: 7 de octubre de 2026.

¿Dónde se puede estudiar y quién se beneficia?

El Plan Talento Stem está disponible en todo el territorio nacional y beneficia a jóvenes de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué, Villavicencio, Santa Marta, Quibdó, Manizales, Buenaventura, entre muchas otras ciudades y municipios.

El programa busca democratizar el acceso a la educación técnica y tecnológica, fortalecer el talento nacional en áreas estratégicas y facilitar la inserción laboral en sectores de alta demanda. Para más información, los aspirantes deben hacer clic aquí.

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