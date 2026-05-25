Icetex abrió inscripciones para créditos del Plan Talento Stem en carreras técnicas y tecnológicas a nivel nacional: así puede participar

El Icetex anunció la apertura de inscripciones para el Plan Talento Stem, una iniciativa nacional que busca facilitar el acceso a programas de ingeniería, arquitectura, urbanismo, matemáticas y ciencias naturales, así como a una amplia oferta de carreras técnicas y tecnológicas en la modalidad de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (Etdh).
El Plan Talento Steam del Icetex es una estrategia de financiación educativa orientada a jóvenes que desean formarse en áreas con alta demanda laboral y relevancia para el desarrollo económico y tecnológico del país. El programa cubre estudios en universidades, institutos técnicos y tecnológicos, así como en instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN).
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El objetivo es fomentar la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, facilitando el acceso a créditos educativos en condiciones favorables y asegurando la calidad de los programas respaldados por convenios con instituciones acreditadas. Las inscripciones estarán disponibles a partir del 25 de mayo y se extenderán hasta el 25 de septiembre de 2026.
¿Quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos?
Para postularse al Plan Talento Stem, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
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- Ser colombiano.
- Estar admitido en un programa de estudios registrado en el Siet (Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano).
- Si ingresas al primer o segundo periodo académico: debes cumplir con el puntaje mínimo de las pruebas Saber 11, según la tabla oficial por ciudad o municipio donde presentaste la prueba.
- Si ingresas a partir del tercer periodo académico: debes acreditar un promedio igual o superior a 3,4 en el último periodo cursado o acumulado.
- No tener más de dos créditos vigentes con el Icetex (como beneficiario o deudor solidario).
- Si tuviste o tienes un crédito Icetex: debes haber pagado mínimo el 50% de la deuda y estar al día en los pagos.
- Contar con un instrumento de garantía (de los definidos por el Icetex) que respalde el crédito educativo.
- No estar reportado en listas de control nacionales o internacionales.
- Cumplir con la metodología y criterios de otorgamiento vigentes.
- Cualquier otro requisito establecido por el comité de crédito de la entidad.
Programas y modalidades de financiación
El crédito se aplica a los programas de ingeniería, arquitectura, urbanismo, matemáticas, ciencias naturales y una amplia gama de carreras técnicas y tecnológicas afines en el campo Stem, ofrecidos por universidades y centros avalados por el MEN. También incluye carreras técnicas laborales como:
- Técnico Laboral en Auxiliar en Desarrollo de Software
- Técnico Laboral en Auxiliar en Análisis y Gestión de Datos
- Técnico Laboral en Auxiliar de Procesos Administrativos
- Técnico Laboral en Auxiliar de Educación para la Primera Infancia
- Técnico Laboral en Auxiliar de Producción de Alimentos y Lácteos
- Técnico Laboral en Electricidad Industrial
- Técnico Laboral en Auxiliar en Sistemas Informáticos
- Técnico Laboral en Programación de Software
- Técnico Laboral en Animador de Recreación y Deporte
- Técnico Laboral en Asistente de Diseño de Modas
- Técnico Laboral en Asistente en Diseño de Espacios Ambientes
- Técnico Laboral en Soporte en Tecnología
- Técnico Laboral en Soporte de Equipos de Cómputo y Redes
- Técnico Laboral en Soporte de Aplicaciones Informáticas
- Técnico Laboral en Competencia en Música y Sonido
- Técnico Laboral en Competencia en Instalador de Sistemas de Refrigeración Comercial e Industrial
- Técnico Laboral en Competencia en Diseño y Animación 3D
- Técnico Laboral en Competencia en Cocina Tradicional Colombiana
- Técnico Laboral en Competencia en Auxiliar en Primera Infancia
- Técnico Laboral en Competencia en Auxiliar de Producción Gráfica y Animación Digital
- Técnico Laboral en Competencia en Auxiliar de Juzgados y Tribunales
- Técnico Laboral en Competencias en Diseño Creativo y Multimedia
- Técnico Laboral en Competencias en Aseguramiento de la Calidad
- Técnico Laboral en Competencias en Procesos Siderúrgicos Esenciales
- Técnico Laboral en Competencias en Servicio Telemercadeo
- Técnico Laboral en Competencias en Sanidad Control Ambiental
- Técnico Laboral en Competencias en Procesos Administrativos
- Y muchas más, en áreas como salud, logística, finanzas, agropecuaria, mercadeo, turismo, diseño, cocina, entre otras.
La financiación cubre hasta seis salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) y el monto se desembolsa directamente a la institución educativa, garantizando el pago de la matrícula.
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¿Cómo funciona el crédito?
- Durante los estudios: el estudiante paga el 30% del crédito otorgado.
- Después de graduarse: el 70% restante puede pagarse en un plazo equivalente a 1,5 veces la duración del programa. Por ejemplo, si el programa es de un año, el plazo para pagar el saldo será de 18 meses.
- El estudiante puede hacer abonos anticipados o pagos a capital en cualquier momento, sin penalidad.
- La tasa de interés es IPC + 9% (equivalente al 1,14% mes vencido o al 14,56% efectivo anual).
Proceso de inscripción y legalización
- Diligencia el formulario de solicitud en la página oficial del Icetex.
- Una vez el crédito esté en estado “estudio”, recibirás usuario y contraseña para cargar los documentos requeridos.
- El Icetex revisará los soportes y, si todo está en orden, se procederá a la legalización.
- Es fundamental que la información registrada coincida con los documentos; de lo contrario, el crédito puede ser anulado.
- Una vez legalizado el crédito, solo podrás desistir con autorización expresa de la institución educativa.
Calendario y fechas clave
- Inscripciones: del 25 de mayo al 25 de septiembre de 2026.
- Fecha límite para cargar documentos: 30 de septiembre de 2026.
- Fecha límite para subsanar: 2 de octubre de 2026.
- Publicación de resultados: 7 de octubre de 2026.
¿Dónde se puede estudiar y quién se beneficia?
El Plan Talento Stem está disponible en todo el territorio nacional y beneficia a jóvenes de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué, Villavicencio, Santa Marta, Quibdó, Manizales, Buenaventura, entre muchas otras ciudades y municipios.
El programa busca democratizar el acceso a la educación técnica y tecnológica, fortalecer el talento nacional en áreas estratégicas y facilitar la inserción laboral en sectores de alta demanda. Para más información, los aspirantes deben hacer clic aquí.
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