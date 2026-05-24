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Junior de Barranquilla: uno de sus capitanes se refiere a su continuidad en el equipo finalista del fútbol colombiano

Yimmi Chará habló con Infobae sobre cómo eligió el equipo la final de la liga por encima de la Copa Libertadores, y expuso su situación contractual con el elenco barranquillero

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Chara está atravesando por su segunda etapa con el equipo barranquillero - crédito Diego Suárez/Infobae

El ambiente en Junior de Barranquilla es de expectativa e ilusión. El conjunto barranquillero se encuentra peleando por un lugar en la gran final del fútbol colombiano y, en medio de ese panorama, uno de los capitanes del equipo se refirió, en entrevista con Infobae, a su futuro y a la posibilidad de continuar en la institución después de diciembre de 2026.

“Uno no tiene seguro nada. Tengo contrato hasta diciembre, pero no es momento de hablar de si me han tocado la puerta otros equipos. Nosotros estamos prensando en la final”, expresó el futbolista Yimmi Chará.

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Las palabras del referente rojiblanco llegan justo en un momento donde Junior atraviesa uno de sus mejores pasajes competitivos del semestre. Aunque el equipo tuvo dificultades en el plano internacional y no consiguió los resultados esperados en la Copa Libertadores, el grupo logró recomponerse en la Liga BetPlay y clasificó a la final.

Yimmi Chará marcó su primer gol en su regreso con Junior durante la victoria por 2-0 ante Bucaramanga - crédito @JuniorClubSA/X
Yimmi Chará es el tercer capitán del Junior de Barranquilla y es su segunda etapa en el club - crédito @JuniorClubSA/X

Precisamente, el capitán hizo un balance de ese contraste entre el rendimiento mostrado en el torneo continental y la respuesta que ha tenido el equipo en el campeonato local.

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Nosotros habíamos hecho buenos partidos en Copa. Lastimosamente no nos habían acompañado los resultados, pero el equipo supo aprovechar las oportunidades que se presentaron”, comentó.

Además, reconoció que dentro del grupo existe una prioridad clara en este tramo definitivo de la temporada: luchar por el título del fútbol colombiano. Sin desconocer la importancia de la Libertadores, el jugador admitió que el enfoque principal del plantel está puesto en alcanzar la final.

En sus declaraciones también destacó algunos aspectos tácticos que Junior considera fundamentales para afrontar este tipo de series definitivas, especialmente cuando se enfrenta a rivales de alta intensidad y con buen manejo defensivo.

Debemos cogerle bastante intensidad al partido y tratar de desgastarlos con la pelota para aprovechar los espacios que puedan dejar”, explicó el futbolista, dejando ver parte de la idea de juego que ha trabajado el cuerpo técnico en las últimas semanas.

Eliminado del torneo internacional, el conjunto barranquillero buscará ser finalista de la liga local - crédito Diego Suárez/Infobae

¿Cuándo es la final entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional?

De acuerdo con la información que pudo conocer Infobae Colombia, la Dimayor tendría previsto disputar la final del fútbol colombiano el martes 2 de junio y el lunes 8 de junio. La serie comenzaría en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla y se definiría en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El aplazamiento de la final por una semana estaría relacionado con la participación de Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores y con la jornada electoral programada para el 31 de mayo en Colombia.

La localía para el compromiso de vuelta se establece mediante la tabla de reclasificación, apartado en el que Atlético Nacional ocupa el primer lugar con 52 puntos, mientras que Junior aparece en la segunda posición con 41 unidades.

Por ahora, la Dimayor no ha oficializado el calendario definitivo y se espera que las fechas sean confirmadas en los próximos días.

El extremo por derecha de Junior de Barranquilla analizó cómo es cubierta su posición actualmente en selección - crédito Diego Suárez/Infobae

Selección Colombia

Durante la conversación, el capitán también se refirió al presente de la selección Colombia y a las expectativas que existen de cara al Mundial de 2026. Para el futbolista, el combinado nacional atraviesa un momento positivo gracias al nivel que vienen mostrando varios jugadores en el exterior y en el torneo local.

Creo que tenemos buenos jugadores y vamos a poder hacer un buen Mundial. No es fácil, pero tenemos jugadores pasando por un buen momento y ojalá lo puedan poner al servicio de la Selección”, afirmó.

Igualmente, dedicó palabras de reconocimiento a Jhon Arias, resaltando su trayectoria y capacidad para adaptarse a distintas funciones dentro del terreno de juego.

Arias lo ha hecho por muchos años y creo que lo ha hecho de muy buena forma. El poder jugar por derecha cuando lo ponen por ahí depende también de la disposición que tengan los compañeros”, manifestó.

Mientras tanto, en Barranquilla la atención sigue centrada en lo que será la definición del campeonato. La hinchada rojiblanca sueña con una nueva estrella y el equipo parece haber encontrado regularidad en el momento más importante de la temporada.

Aunque todavía no hay claridad sobre lo que pasará con varios contratos que finalizan en diciembre, dentro del club entienden que cualquier conversación sobre renovaciones o posibles salidas deberá esperar hasta que termine la participación del equipo en la Liga BetPlay.

Por ahora, Junior mantiene viva la ilusión de sumar una nueva estrella en su palmarés y sus referentes, lejos de distraerse con rumores de mercado, prefieren enfocarse únicamente en el objetivo deportivo inmediato: pelear por el título del fútbol colombiano.

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