Autoridades frustran envío de droga valorada en más de 89 millones de dólares tras la incautación de 1,9 toneladas de cocaína

La intervención sobre la embarcación fue resultado de la cooperación entre entidades nacionales e internacionales, logrando impedir la distribución masiva de droga en mercados de varios países y asestando un golpe a las finanzas del crimen organizado - crédito prensa Armada de Colombia

La Armada de Colombia ejecutó una acción de interdicción marítima a 250 millas náuticas de Buenaventura, donde detectó una embarcación tipo pesquero con cuatro tripulantes de nacionalidad colombiana.

La motonave fue interceptada por la Patrullera Oceánica ARC “20 de Julio” y una Unidad de Reacción Rápida de Guardacostas. Durante el registro, los oficiales hallaron costales con sustancias que, tras pruebas preliminares realizadas por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, confirmaron un peso de 1.930 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

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El cargamento y los tripulantes fueron trasladados a la Estación de Guardacostas de Buenaventura para los procedimientos legales correspondientes. La institución naval, en coordinación con otras entidades, puso a disposición de la justicia tanto a los capturados como al material incautado.

El operativo conjunto entre la Patrullera Oceánica ARC '20 de Julio' y Guardacostas frenó a cuatro tripulantes colombianos que transportaban estupefacientes - crédito prensa Armada de Colombia

De acuerdo con la Armada de Colombia, el operativo impidió el ingreso de más de 89 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes y evitó la distribución de cerca de cinco millones de dosis de estupefacientes en diferentes países.

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Declaraciones y balance de las autoridades

El almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, comandante de la Armada de Colombia, presentó la embarcación y resaltó el impacto de la operación: “Con este resultado se evitó que cinco millones de dosis de cocaína circularan por las calles del mundo”.

El comandante explicó que la acción fue posible gracias a la coordinación con la Policía Nacional y detalló que, en lo que va del año, la Armada Nacional suma 210 toneladas de cocaína incautadas, lo que afecta de manera significativa las estructuras financieras de los grupos dedicados al crimen organizado en la región.

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La institución militar reiteró su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional y llamó a la ciudadanía a reportar actividades sospechosas a través de la línea gratuita 146, activa las 24 horas.

Las pruebas de la Dirección Antinarcóticos confirmaron que la droga decomisada habría generado más de 89 millones de dólares al narcotráfico - crédito prensa Armada de Colombia

Cooperación internacional y ofensiva regional

En días recientes, se ejecutó la operación Tucán Royal en el mar Caribe, donde se incautaron más de 649 kilogramos de cocaína en una lancha tipo Go Fast. El operativo, realizado en colaboración con la Policía Nacional y con apoyo logístico de Francia y Países Bajos, permitió la captura de dos ciudadanos de República Dominicana y el decomiso de 652 paquetes.

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El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó a través de su cuenta oficial de X: “Se evitó que este alijo llegara a mercados criminales internacionales”. Sánchez reconoció el trabajo de los marinos colombianos y de los países aliados, subrayando la importancia de la cooperación internacional y la capacidad operativa de las Fuerzas Militares de Colombia para cerrar corredores marítimos utilizados por el crimen organizado.

Las autoridades enfatizaron que la coordinación entre organismos nacionales e internacionales fortalece las acciones para debilitar las estructuras logísticas y financieras del narcotráfico. El ministro Sánchez expresó: “La cooperación internacional y la capacidad operacional de nuestras Fuerzas Militares continúan cerrando corredores marítimos al crimen organizado”.

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Impacto en las finanzas del narcotráfico

La incautación evitó la distribución de cinco millones de dosis de cocaína en mercados internacionales - crédito prensa Armada de Colombia

Las recientes incautaciones representan un golpe considerable a las estructuras económicas del narcotráfico transnacional. El decomiso de casi dos toneladas de cocaína en el Pacífico colombiano, según la Armada de Colombia, evitó millonarias ganancias ilícitas y redujo la capacidad de distribución de las redes criminales.

La Armada de Colombia y la Policía Nacional mantienen operaciones constantes en diferentes zonas marítimas y han reiterado la necesidad de la denuncia ciudadana como complemento a la labor institucional. En palabras del ministro Sánchez: “Con compromiso y contundencia, protegen la seguridad regional”.

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Las autoridades continúan la ofensiva contra el crimen organizado, desarrollando estrategias sostenidas y reforzando la cooperación internacional para enfrentar el tráfico de drogas en las rutas del Pacífico y el Caribe, regiones clave para las operaciones de los grupos al margen de la ley.