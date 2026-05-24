Colombia

Maluma sorprendió a Jimmy Fallon, el presentador estadounidense, con un regalo de Paris, su hija, y un carriel: acompañados de un brindis con aguardiente

El cantante celebró la cultura colombiana y puso al presentador a brindar, mostrando con orgullo las tradiciones durante la charla sobre su nuevo álbum y su faceta como papá

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El paisa también sorprendió al presentador con una pequeña nota de Paris en la que decía que lo admiraba - crédito @Pikerias/X

Maluma llevó un carriel colombiano acompañado de una carta de su hija, Paris, al programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en Estados Unidos, donde conversó con el conductor Jimmy Fallon sobre su nuevo álbum Loco por volver.

“Por fin me siento más maduro. Me siento diferente. Me siento más orgulloso de ser colombiano. Me siento orgulloso de ser papá. Ser yo mismo. Exactamente. Y por eso quería dejar de lado el personaje y empezar a ser Juan Luis”, relató.

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Durante la emisión, el cantante le regaló al presentador el bolso tradicional y brindaron en cámara, acompañados del público que los acompañaba.

Fallon también lo felicitó por su reciente paternidad, teniendo en cuenta que el paisa anunció el segundo embarazo de Susana Gómez, que espera un niño.

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El paisa presentó el obsequio apenas comenzó el intercambio en el estudio. “Estaba en Colombia antes de venir aquí y quería traerte algo especial. Esto se llama Carriel, es de Colombia”, le dijo al conductor, que de inmediato se lo terció como todo un experto.

“Loco X Volver”: el disco donde Maluma redescubre a Juan Luis y honra a Botero - crédito @maluma/Instagram
“Loco X Volver”: el disco donde Maluma redescubre a Juan Luis y honra a Botero - crédito @maluma/Instagram

Y agregó a su explicación: “Es muy típico de Colombia. Lo usamos para llevar cosas cuando montamos a caballo o estamos en pueblos pequeños”, sugiriéndole que podía usarlo “en la playa, donde quieras, aquí en Nueva York”.

El momento cambió cuando Maluma le pidió a Fallon que revisara el interior del bolso. “Hay otro regalo dentro de la bolsa, así que quiero que lo revises, por favor”, le indicó el cantante.

El presentador encontró una carta y reaccionó en cámara. “Eres el mejor. Dios mío, Paris, gracias. Me encanta”, dijo Fallon al descubrir el contenido que Maluma presentó como “una carta de Paris”.

El brindis con aguardiente y la referencia a sus raíces

Maluma fue invitado en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde presentó su álbum “Loco x Volver” y habló sobre su faceta como padre - crédito captura de pantalla The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Maluma fue invitado en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde presentó su álbum “Loco x Volver” y habló sobre su faceta como padre - crédito captura de pantalla The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

La conversación siguió con otro elemento sobre el escritorio del programa: una botella que Fallon presentó como “aguardiente de Colombia”. A lo que el paisa agregó: “Nuestra bebida típica. Es lo que realmente me gusta tomar”, explicó el músico durante la entrevista.

Maluma añadió que también consume otras bebidas, pero que tomó una decisión personal. “También me encanta el mezcal y el tequila, pero ahora que he vuelto a mis raíces, volví al aguardiente”, afirmó, antes de proponer: “Quiero hacer un brindis contigo".

Fallon aceptó el brindis en vivo. “Vamos, hermano. Hagámoslo”, respondió el conductor, y lo felicitó por su carrera: “Felicidades por el nuevo álbum”.

La felicitación por su paternidad durante el cierre del segmento

Así se ve el tradicional carriel antioqueño - crédito Gobernación de Antioquia
Así se ve el tradicional carriel antioqueño - crédito Gobernación de Antioquia

Durante el cierre del intercambio, Fallon sumó una mención a la vida personal del cantante y lo saludó por su nueva etapa: “un nuevo papá”, le dijo en el estudio. Maluma respondió al despedirse con un brindis final: “Salud”.

Según información que ronda en Internet, el carriel tradicional antioqueño que Maluma le regaló a Jimmy Fallon en su programa ronda entre los $300.000 y $600.000 pesos colombianos (unos $75 a $150 USD), dependiendo del tipo de cuero, tamaño y si es elaborado artesanalmente en el municipio de Jericó.

La nacionalidad que tendrá el hijo de Maluma

Según relató ante el público en una de sus recientes apariciones, la experiencia con su hija París —quien “come arepa con quesito y morcilla”— ha reafirmado su decisión de que sus hijos tengan raíces profundas en su país de origen.

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Maluma confirmó que será padre por segunda vez - crédito @maluma/IG

El cantante señaló que su elección responde a un sentimiento profundo de amor por Colombia, ciudad en la que no solo nació él, sino que también quiere que crezcan sus descendientes.

“El amor que siento por Colombia no lo cambio por absolutamente nada. Por eso mi hija París nació en Medellín, come arepa con quesito y morcilla, y si Dios quiere, nuestro próximo bebé va a nacer en Medellín, obvio”, afirmó el paisa que dio una pequeña presentación en la Plaza Botero de Medellín.

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