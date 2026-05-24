Hugo Rodallega dio la cara tras el penal errado que le quitó a Santa Fe la posibilidad de pelear el título en la Liga: “Seguiremos peleando”

El veterano Hugo Rodallega no ocultó su tristeza por la eliminación de Santa Fe de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1 - crédito Win Sports - Visuales IA

El héroe de la última estrella de Independiente Santa Fe en el fútbol profesional colombiano, el delantero Hugo Rodallega, rompió el silencio: y a través de sus redes sociales expresó su pesar por la dura derrota sufrida por el equipo Cardenal, que en una emocionante definición desde el punto penal resignó sus posibilidades de ser finalista de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1, en la llave ante Junior de Barranquilla.

Rodallega, que con 40 años es el goleador del conjunto capitalino en la presente temporada, con 29 partidos y 16 anotaciones, de ellas 12 en la competición liguera, fue el único de la serie ante los ‘Tiburones’, que terminó 1-1 en el tiempo reglamentario, que falló su ejecución desde los 12 pasos: con un remate que se estrelló en el travesaño del arco norte del vetusto estadio Romelio Martínez.

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De hecho, una de sus anotaciones fue la que mantuvo con vida a su escuadra en la llave ante los Tiburones, cuando había convertido desde el punto blanco en el duelo de ida, el 16 de mayo, en el empate que tuvo como epicentro el estadio El Campín. Infalible en los cobros penales, el goleador tuvo un mal momento, que jugó en contra de los intereses del equipo del uruguayo Pablo Repetto.

Junior y Santa Fe se enfrentaron en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, por la vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay 2026-1, con clasificación para el dueño de casa desde el punto penal - crédito Colprensa

En sus registros, el atacante tenía una racha de nueve partidos en línea con gol, que inició el 19 de abril con un tanto ante el Cúcuta Deportivo, y se extendió hasta el juego anterior, pues en la visita a la “Arenosa”, pese a que lo intentó, no logró hacerle daño al guardameta charrúa Mauro Silveira. Tuvo una posibilidad que estrelló en el palo, a los 76′, con un cabezazo que pudo haber cambiado la historia.

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Las disculpas de Hugo Rodallega, tras la eliminación de Santa Fe de la Liga

En medio del natural guayabo futbolero por este revés, tras haber protagonizado un sufrido 0-0 en los 90 minutos definitivos de la llave, el vallecaucano expresó su pesar por este desenlace. El jugador tuvo en sus pies el quinto y definitivo penal para los Albirrojos, pero contrario a sus compañeros, Maximiliano Lovera, Jáder Obrian, Emanuel Olivera y Jhojan Torres, no pudo embocarla.

Con este mensaje, el delantero vallecaucano Hugo Rodallega ofreció disculpas a la hinchada de Santa Fe tras la eliminación liguera - crédito @hugol1120/X

“Cardenales acá estoy y estaré siempre dando cara en diferentes circunstancias. Es muy doloroso perder la oportunidad de jugar una nueva final, y más habiendo fallado en un momento crucial, pero el compromiso y la responsabilidad que tengo con esta institución, es más fuerte", expresó el artillero en los primeros renglones de su mensaje, que expresó a través de la red social X para todos sus seguidores.

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Así pues, anunció que dejará todo de sí en el decisivo choque de Copa Libertadores del miércoles 27 de mayo (7:30 p. m.) ante Peñarol de Uruguay, como visitante, en el que el cuadro santafereño tendrá que ganar y esperar una mano de Corinthians de Brasil: que a la misma hora recibirá en su casa a Platense de Argentina, rival directo de los bogotanos en la lucha por un cupo a los octavos de final.

Su buen trabajo con los 'Cardenales' hizo pensar que el delantero Hugo Rodallega estaría en la prelista de jugadores de la Selección Colombia para el mundial, pero el técnico Néstor Lorenzo no lo consideró - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Seguiremos peleando juntos por la grandeza del escudo, siempre expuesto a acertar, pero también a fallar, SIMPLEMENTE GRACIAS”, agregó “Hugol”, que ha recibido un masivo respaldo de la parcial roja, pese a que se quedó a puertas de meter al equipo en su tercera final liguera de los últimos tres años, luego de la perdida en 2024-1, ante Atlético Bucaramanga, y la ganada en 2025-1, frente al DIM.

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Ese superlativo nivel con el elenco santafereño hizo que tanto un sector de la crónica deportiva como los hinchas pidieran al futbolista para hacer parte del grupo de escogibles de la Selección Colombia con miras a la Copa del Mundo 2026. No obstante, el timonel nacional, Néstor Lorenzo, no lo consideró siquiera en la prelista de 55 elementos; en contraste con otros elementos que causaron polémica.