Habitante de calle se colgó de un vehículo en movimiento en Bogotá: estas son las versiones de lo que pasó

Los ciudadanos rechazaron la acción y pidieron un mayor control de los habitantes de calle en la ciudad - crédito nosoybrayann / Instagram

En Bogotá se presentan situaciones curiosas a diario que dejan sorprendidos a los residentes de la capital del país. En algunas ocasiones, las personas deciden grabar con sus teléfonos para registrar los hechos y así mostrar en redes sociales lo que pasa en la ciudad bajo el lema: “Si no grabo, no me creerían”.

Precisamente, eso fue lo que le ocurrió a un joven, identificado como Brayan Quezada, que compartió a través de su cuenta de Instagram el curioso momento en el que un habitante de calle sin camisa va colgado de un carro en movimiento por una concurrida avenida de Bogotá, lo que no solo puso en peligro su vida, sino que desató todo tipo de especulaciones sobre lo que pudo pasar antes de que el clip fuera grabado.

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Una de las versiones que tomó fuerza en las redes sociales está relacionada con una supuesta petición de monedas por parte del habitante de calle al conductor del vehículo, que habría tomado la determinación de poner el vehículo en movimiento. Esta hipótesis fue difundida por portales como Colombia Oscura y Blu Radio.

Sin embargo, el mismo joven que grabó el clip desmintió que el protagonista del video estuviera pidiendo monedas a los ocupantes del carro. A través de una publicación en su storie comentó: “No fue por monedas”.

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Los habitantes de calle de Bogotá continúan protagonizando situaciones virales - crédito IDT / Sitio web

Así, otra de las versiones que también tomó fuerza está relacionada con que el habitante de calle estaba intentando robar uno de los espejos del vehículo. El joven también escribió en los comentarios de su publicación que el hecho se extendió por varios segundos: “Manito, venía 3 cuadras así colgado”.

Entre los comentarios de los internautas se destacan algunos de humor como: “Bien por el del carro, que mamera esos desechables”, “El man iba bien feliz hasta que el asfalto lo acarició”, “Los ñeros se pueden tirar del quinto piso y siguen como si nada jaja”, “Ciudad de locos” y “Se le cayó el pasajero al del Uber”.

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Las autoridades trabajan por censar a los habitantes de calle e implementar más programas de apoyo - crédito @RobertoAnguloS/X

En medio de las burlas, algunas personas se mostraron empáticas con la situación, aunque reconocieron la problemática de inseguridad en la ciudad. Entre las reacciones de este tipo se destacan: “Omg me imagino el daño que se hizo. 😢 Da lástima pero una vez me pasó algo similar con unos personajes como estos cuando vivía en Bogotá hace muchísimos años, intentaron robarme el carro y tuve que acelerar y el que no se quitara lo iba a arrollar, sentí que era mi vida o la de ellos” y “Antes que nada, no olviden que esa persona es hijo o hermano de alguien. Creo que todos desconocemos el contexto pero hacer eso con otro ser humano solo refleja el nivel de ignorancia y carencia de valores”.

Otro video viral de un habitante de calle en Bogotá

Un habitante de calle pretendía transitar sobre la estructura metálica, pero una uniformada pretendía detenerlo porque creía que acabaría con su vida - crédito @RUTA50MOVILIDAD / X

Esta no fue la única situación que llamó la atención durante la jornada, pues un habitante de calle fue captado en el puente de una estación de TransMilenio mientras era detenido por una uniformada de la Policía, que pretendía evitar que se “lanzara”.

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Sin embargo, lo único que pretendía el sujeto era pasar al otro lado del puente por la estructura metálica, aunque todos los presentes creían que atentaría contra su vida, según se escucha en el registro audiovisual, pues una persona le dice a la agente: “Déjalo que se lance”.

“Todos pensando que el habitante de calle se iba lanzar del puente y el hombre solo quería pasar de un puente al otro, cosas que solo pasan en mi Bogotá”, indicó la cuenta RUTA 50 Movilidad y Seguridad que compartió el hecho viral en la red social X.

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