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Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño quedaron subcampeones del fútbol argentino con River Plate: perdieron ante Belgrano

Club Atlético Belgrano venció 3-2 a River Plate, con goles de Leonardo Morales y doblete de Nicolás Fernández, mientras que Facundo Colidio y Tomás Galván descontaron para River

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Belgrano ya le había ganado un partido histórico a River Plate, fue la promoción del descenso en el fútbol argentino y lo mandó a la segunda división - crédito ESPN

River Plate no pudo quedarse con el título y terminó como subcampeón tras caer en la final frente a Belgrano, equipo que logró coronarse campeón luego de imponerse en un partido intenso, disputado y con varios momentos de tensión. En medio de ese desenlace estuvieron los colombianos Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, quienes cerraron el campeonato con sensaciones diferentes.

Uno de los focos de atención estuvo sobre Juan Fernando Quintero, quien llegó al compromiso con una dificultad física inesperada. El mediocampista colombiano presentó molestias en el aductor de la pierna izquierda durante el calentamiento previo al inicio del partido, situación que incluso puso en duda su disponibilidad para disputar algunos minutos desde el banco de suplentes. Sin embargo, el cuerpo técnico decidió mantenerlo entre las alternativas y finalmente el antioqueño ingresó al terreno de juego para intentar cambiar el rumbo del encuentro.

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El volante del equipo nacional tuvo un dolor en su aductor derecho en el calentamiento antes de enfrentar a Belgrano - crédito ESPN

Estadísticas de Juan Fernando Quintero

Aunque no estuvo mucho tiempo en cancha, Quintero dejó algunos destellos de su calidad habitual. El volante creativo registró una asistencia esperada (xA) de 0.12 y completó un pase clave, mostrando su intención de generar peligro en los pocos minutos que disputó. Además, realizó tres centros, de los cuales dos llegaron correctamente a destino, reflejando precisión en los balones enviados al área rival.

En cuanto a la distribución del balón, el colombiano completó cinco de seis pases intentados, alcanzando una efectividad del 83 %. También mostró seguridad tanto en campo propio como en territorio rival. En zona ofensiva acertó tres de cuatro pases, mientras que en su propio campo tuvo efectividad perfecta con dos pases completados de dos intentados. A eso se sumaron dos balones largos precisos de tres ejecutados.

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Belgrano venció 3-2 a River Plate y se coronó campeón del fútbol argentino - crédito Belgrano/River Plate
Belgrano venció 3-2 a River Plate y se coronó campeón del fútbol argentino - crédito Belgrano/River Plate

Quintero tuvo 13 toques de balón durante su participación y logró completar el único regate que intentó. Además, perdió la posesión únicamente en dos ocasiones, un dato que refleja su capacidad para administrar el balón bajo presión. En conducción registró una distancia total de 5,4 metros y realizó una conducción ofensiva, aunque la progresión total terminó siendo negativa con -3 metros, producto del contexto del partido y de la necesidad de River de reorganizarse constantemente.

En labores defensivas también aportó. El colombiano registró dos contribuciones defensivas, ganó la entrada que intentó, realizó un despeje y ganó los dos duelos en el suelo que disputó. Aunque no logró registrar intercepciones ni remates bloqueados, sí mostró compromiso en la recuperación y presión durante los minutos finales del encuentro.

Kevin Castaño
Kevin Castaño no tuvo mucha participación con River Plate en el Torneo Apertura de Argentina, jugando solo cuatro partidos - crédito @siempreriver_ok/Instagram

Estadísticas de Kevin Castaño

Por su parte, Kevin Castaño no tuvo participación en la final y permaneció en el banco de suplentes durante todo el compromiso. El volante colombiano no sumó minutos en el partido decisivo, por lo que cerró el campeonato con un registro general de cinco encuentros disputados y 107 minutos acumulados.

En el balance general del campeonato, Juan Fernando Quintero tuvo una presencia mucho más relevante dentro del plantel dirigido por River. El colombiano disputó 19 partidos a lo largo del torneo, acumulando 958 minutos en cancha. Además, aportó cuatro goles y cuatro asistencias, cifras que reflejan su importancia en la construcción ofensiva del equipo y su capacidad para aparecer en momentos determinantes.

Más allá de la derrota en la final, Quintero volvió a demostrar que sigue siendo un futbolista diferencial cuando logra estar físicamente en plenitud. Su talento para filtrar pases, manejar los ritmos del partido y generar peligro desde la media distancia continúa siendo una de las armas más importantes de River Plate. Sin embargo, las molestias físicas volvieron a aparecer en un momento decisivo de la temporada, un aspecto que ha marcado parte de su carrera en los últimos años.

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