Colombia

Beba rechazó actuaciones de Mariana Zapata tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “No me apoyó”

Las confesiones de la participante y la reacción de sus seguidores en las plataformas digitales demuestran la tensión emocional que viven los finalistas en los días previos a la gran final de la tercera temporada del ‘reality’

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El último brunch de 'La casa de los famosos Colombia' desató tensiones entre los participantes y en redes sociales - crédito @recocheroo / X

En la recta final de La casa de los famosos Colombia, las declaraciones de Valerie de la Cruz, conocida como Beba, sorprendieron a participantes y seguidores. La finalista aseguró públicamente que no contó con el respaldo de Mariana Zapata ni de sus seguidores, confirmando así un distanciamiento total de su antigua amiga en el reality.

La última mujer que queda en la casa afirmó detalles de su decisión de cerrar esa relación de amistad por completo en medio del último brunch de la temporada, que se llevó a cabo el domingo 24 de mayo de 2026, a pesar de su pasado como integrantes de la “Trinidad” junto a Valentino Lázaro.

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En ese encuentro, los cinco finalistas: Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Beba de la Cruz, respondieron preguntas sobre las ayudas recibidas de exconcursantes del programa en la recta final, pues los últimos cuatro participantes mencionados quedaron en riesgo de eliminación.

Ante la pregunta de Tebi Bernal sobre el posible apoyo de Mariana, la joven, recordada por su corto paso en el Desafío, respondió de forma tajante: “No, Mariana no. Siendo super panas, siendo la trinidad, siendo hermanas del alma, claramente el fandom de ella no me apoyó”.

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Esta respuesta acabó con cualquier duda sobre una posible reconciliación, pues la concursante marcó su posición respecto a la mujer que en algún momento consideró su amiga.

Dos mujeres, Mariana Zapata y Beba de la Cruz, de espaldas, con los brazos cruzados y expresiones serias, en un set con un letrero de neón 'AL AIRE'.
Mariana Zapata y Beba de la Cruz tuvieron una corta amistad en 'La casa de los famosos' - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Reacciones en redes sociales a la polémica entre Valerie y Mariana

La reacción en redes sociales no se hizo esperar, pues los fanáticos de uno de los concursos más mediáticos debatieron intensamente el papel de Valerie de la Cruz y le recordaron momentos pasados en los que Mariana Zapata habría intervenido a su favor durante el reality.

Entre los comentarios destacados, algunos internautas tuvieron opiniones encontradas como: “Beba tiene que agradecerle a Mariana que no la entró a placa cuando Mariana era la líder. O sea, ella se olvidó de eso” y “Tiene la razón Mariana no tenía contenido”.

Otros mensajes, como “Beba saliendo: suelta a Mariana. Ella tiene su vida hecha, cosa que tú no tienes”, reflejaron el descontento ante la insistencia de Valerie en referirse a Mariana tras el quiebre de su amistad.

El debate en plataformas digitales intensificó la atención sobre las divisiones internas y aumentó la controversia a pocos días de la final del concurso.

Equipo de Beba de la Cruz denuncia amenazas y mensajes de odio tras polémica en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN
Las opiniones en redes sociales continúan divididas - crédito cortesía RCN

Fecha y detalles de la final de ‘La casa de los famosos Colombia’

El conductor Marcelo Cezán anunció que la final del concurso tendrá lugar el viernes 29 de mayo de 2026. Esta edición, que culminó la selección de finalistas el domingo 24 de mayo tras la última eliminación, ha estado marcada por confrontaciones y cambios de alianzas, como ocurrió en el caso de las dos participantes que tuvieron un sólido acercamiento por semanas y terminaron insultándose ante los seguidores del concurso.

Por ahora, la lista final la integran Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Beba de la Cruz. Sin embargo, tras la última jornada de eliminación solo uno se proclamará ganador en la gala de cierre, por lo que los fandoms están atentos a las campañas y aquellos que manejan las redes de los famosos siguen haciendo concursos para continuar ganando votos y así poder ser el ganador de la tercera temporada del concurso.

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La final de 'La casa de los famosos Colombia' será el próximo 29 de mayo de 2026 - crédito @canalrcn/IG

Uno de los concursos activos es el de Alejandro Estrada, uno de los favoritos de la audiencia, pues desde el perfil oficial de Instagram del finalista se confirmó que los seguidores podrán participar por tener una cena exclusiva con él en Cartagena al finalizar el reality. Sin embargo, no solo tendrán la cena con el actor, pues el paquete incluye tiquetes nacionales, hotel, traslados y alimentación.

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