Colombia

Petro respondió a los señalamientos de Katherine Miranda por el Canal 1: “La nación no puede expropiar lo que ya es suyo”

La representante del Partido Alianza Verde fue una de las voces más críticas frente al anuncio del primer mandatario, acusándolo de iniciar “su dictadura y expropiación de los medios de comunicación”

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
Katherine Miranda señaló a Petro
Katherine Miranda señaló a Petro de iniciar una "dictadura" - crédito Fotomontaje Infobae (Joel González/Presidencia - Katherine Miranda/Facebook)

El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió a las críticas que surgieron tras su anuncio sobre el futuro del Canal 1 y la concesión relacionada con la Unión Plural Comunicaciones, enfocando su mensaje principalmente hacia la congresista Katherine Miranda del Partido Alianza Verde.

Petro explicó en su cuenta de X que el contrato para la operación del canal llegó a su final y que, conforme a la ley, corresponde sacar la frecuencia a licitación pública.

“Llegó al final el contrato de canal 1, hay que proceder a la licitación, es la ley”, publicó el mandatario en la red social, en medio de las tensiones generadas por la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a los concesionarios por una integración empresarial no autorizada, lo que llevó a los operadores a hablar de supuesta persecución sistemática contra la libertad de prensa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con esta publicación, el presidente
Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la situación del Canal 1, que según él ya no tiene contrato vigente - crédito @petrogustavo/X

La representante Katherine Miranda fue una de las voces más críticas frente a la medida, acusando al gobierno de iniciar “su dictadura y expropiación de los medios de comunicación”.

Miranda además sostuvo que “el principal síntoma que de verdad vivimos en una democracia es la libertad de prensa, hoy la estamos perdiendo”.

Gustavo Petro le envió contundente
Gustavo Petro le envió contundente respuesta a Katherine Miranda - crédito @PetroGustavo/X

En su respuesta directa, Petro recalcó que la concesión terminó conforme al contrato y cuestionó las acusaciones de expropiación, señalando: “Katherine, el canal 1 es una concesión del espectro electromagnético que terminó según el contrato. La constitución dice que el espectro electromagnético es de la nación y es inajenable. ¿Nos puede informar en dónde existe entonces una expropiación? ¿Es decir que la nación expropia a canal 1 la propiedad de la nación? Que es el espectro electromagnético”.

El jefe de Estado insistió en su posición de que los procesos administrativos y legales con el canal responden exclusivamente a lo establecido en la ley y la Constitución nacional.

Desde el Centro Democrático también hubo voces de rechazo, insistiendo en que la situación del Canal 1 es una movida de “censura a los medios de comunicación” por parte del Gobierno.

“La libertad de prensa es un derecho sagrado en toda democracia, y @petrogustavo la quiere pisotear. Su anuncio de expropiar para estatizar el Canal Uno, desconociendo un contrato vigente hasta 2037, no es un simple capricho: es un ataque directo contra la prensa independiente, para convertirla en un altavoz de su discurso ideológico y de odio”, indicó el pronunciamiento.

El Centro Democrático también expresó
El Centro Democrático también expresó su rechazó al anuncio del presidente Petro - crédito @Cedemocrático/X

Al tiempo que rechazaron el anuncio del primer mandatario. “Así operan las dictaduras: callan a los medios, los estatizan y reemplazan la información libre por propaganda oficial. Petro quiere callar a los medios que investigan, denuncian y le incomodan. Desde el Centro Democrático lo rechazamos de manera categórica: la prensa libre no se toca. Colombia no aceptará mordazas ni censuras disfrazadas de legalidad”, puntualizó la publicación, vía X.

La respuesta de las directivas del Canal 1 al anuncio de Petro

Las directivas de Canal 1, que actualmente transmite contenidos de Caracol Radio, propiedad de Prisa Media, expresaron su preocupación por la situación de su contrato de concesión, en el contexto de la Ley 1978 de 2019, aprobada durante el gobierno de Iván Duque Márquez.

Según sus declaraciones recogidas en un comunicado, el contrato, originalmente firmado en 2017 por un periodo de 10 años, habría sido prorrogado automáticamente por una década adicional debido a la normativa, interpretación que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) rechazó.

Desde las directivas del Canal
Desde las directivas del Canal 1 denunciaron un reiterado hostigamiento por entidades del Estado - crédito Fotomontaje Infobae (Iván Valencia/AP/Canal Uno)

En la carta, las directivas señalaron lo que consideran un patrón de hostigamiento por parte de distintas autoridades, entre ellas el MinTIC y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), quienes, afirman, ejercen presión política con el objetivo de debilitar a un medio de comunicación independiente y democrático.

“Esta actuación no solo desconoce los hechos, sino que además se inscribe en un patrón de hostigamiento reiterativo de diferentes autoridades como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otros, que continúan la presión política, con el propósito de debilitar a un medio de comunicación libre y democrático”, señaló puntualmente la compañía.

Temas Relacionados

Canal 1Gustavo PetroKatherine MirandaDictaduraExpropiaciónColombia-Noticias

Más Noticias

Crisis en América de Cali: protesta de los hinchas golpearían al club para pelear en la temporada 2026

La ausencia de aficionados en el clásico contra Deportivo Cali y que seguiría durante el segundo semestre, provocaría una dura decisión por parte de los directivos rojos

Crisis en América de Cali:

Esta es la empresa que llevó hasta Bogotá los primeros vagones del metro: goza de reconocimiento nacional e internacional

Con una trayectoria de más de 70 años, la compañía ha transportado cargas que, como el metro de la capital, son objeto de desarrollo para el país

Esta es la empresa que

Francia Márquez confirmó ‘reconciliación’ con Gustavo Petro, pese a que dijo que había sido utilizada por el presidente: así se les vio en Cauca

La vicepresidenta de la República, que señaló al jefe de Estado de haberla instrumentalizado para sus intereses, compartió con el mandatario durante su visita a Timbío, en donde se firmó el Pacto Territorial por el Cauca, con inversión social de $27,6 billones

Francia Márquez confirmó ‘reconciliación’ con

Así fue la última descertificación de EE. UU. a Colombia, se perdió un ‘platal’ en apoyos antidrogas

El retiro de la certificación llegó en medio de un escándalo político y le costó al país recursos clave para la lucha contra el narcotráfico

Así fue la última descertificación

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 12 de septiembre

Conoce con anticipación los cortes de luz que se llevarán a cabo en tu localidad

Que no te tomen por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La historia del Clan del

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

Dinamitaron torre de energía en sector Loma del Indio en Medellín: esto se sabe

Emboscada del Clan del Golfo contra una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia, dejó un uniformado herido

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón participó de un

Claudia Bahamón participó de un exclusivo encuentro con figuras internacionales: se tomó fotos con David Beckham

Jessi Uribe habría enviado un mensaje a su ex en medio de un momento de desahogo: “Perdón, hubo alguien que robó mi corazón”

Sofía Vergara estará de regreso en los Emmy Awards 2025: esta vez cumplirá un nuevo rol

Sara Uribe se defendió de usuaria en redes sociales que le recriminó su defensa a Isabella Ladera: “Yo no apoyo ‘mozas’”

‘La casa de los famosos Colombia’ tendría perfilados los primeros creadores de contenido para su tercera temporada

Deportes

Exjugador del Once Caldas recibió

Exjugador del Once Caldas recibió el respaldo de ídolo venezolano para dirigir a la Vinotinto: “Sería grandioso”

Crisis en América de Cali: protesta de los hinchas golpearían al club para pelear en la temporada 2026

Tulio Gómez habría detenido proyecto para estadio propio del América tras protestas de la hinchada Escarlata

Esta es la fecha para la asamblea de la Dimayor: se define el futuro del fútbol colombiano

Luis “Chiqui” García volvería al fútbol colombiano: llegaría a un histórico equipo y con sorpresiva labor