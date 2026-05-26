Junior de Barranquilla ya tiene disponible la boletería para la final de la Liga BetPlay ante Atlético Nacional: estos son los precios

Tras confirmarse las fechas de la final de la Liga BetPlay, Junior sacó los precios de la boletería para la gente que acompañará al campeón de Colombia en el Romelio Martínez-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

El fútbol colombiano del primer semestre llega a su fin, y Junior disputará la final ante Atlético Nacional, en busca de defender el título que consiguió en diciembre de 2025 frente a Deportes Tolima.

El equipo “Tiburón” espera contar con el apoyo de su afición en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, donde se jugarán los primeros 90 minutos el 2 de junio de 2026, a las 19:30.

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En ese contexto, el 26 de mayo de 2026 el club anunció los precios de la boletería para la final de ida ante Atlético Nacional.

El equipo de Alfredo Arias sueña con conseguir el bicampeonato del fútbol colombiano, -crédito @JuniorClubSA/X

Por esta razón, el vigente campeón del fútbol colombiano anunció que los abonados podrán mantener su reserva hasta el miércoles 27 de mayo de 2026 hasta las 5:00 p. m., y después, las entradas quedarán liberadas para el público. La tribuna norte cuesta $80.000 más $7.000 de servicio; oriental vale $150.000 más $13.000 de servicio de WArena, y occidental $250.000 más $20.000 de servicio.

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A continuación, estos son los precios por localidades en el estadio Romelio Martínez con el servicio de WArena, la distribuidora de las boletas:

Occidental - precio boleta: $270.000 con servicio WArena

Oriental - precio boleta: $163.000 con servicio WArena

Norte - precio boleta: $87.000 con servicio WArena

El buen recuerdo del Junior de Barranquilla recibiendo a Atlético Nacional: así llegan ambos equipos

Atlético Nacional jugará ante Junior por la gran final del fútbol colombiano-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

El último juego entre Junior y Atlético Nacional en la capital del Atlántico se llevó a cabo el 10 de marzo de 2026 en el estadio Romelio Martínez, cuando el Verde derrotó por 4-0 a su rival.

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Allí, el equipo dirigido por Diego Arias derrotó con anotaciones de Juan José Rengifo, de Edwin Cardona, de Alfredo Morelos y de Dairon Asprilla.

No obstante, en lo que fue la previa del título 11 del cuadro rojiblanco en el fútbol colombiano ante Deportes Tolima, se enfrentó ante el verde paisa, el 30 de noviembre de 2025. y lo venció por 2-1 con los goles de Joel Canchimbo al minuto 66 y anotación de Stiven “Titi” Rodríguez al 90+1 de partido.

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A continuación, así quedaron los últimos cinco juegos entre Junior y Atlético Nacional:

10 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Junior 0-4 Atlético Nacional

30 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Junior 2-1 Atlético Nacional

26 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 1-1 Junior

13 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Junior 2-1 Atlético Nacional

25 de mayo de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 2-3 Junior

Para hablar del presente deportivo, Junior llegó a la final del fútbol colombiano tras jugar el 23 de mayo de 2026 el partido de vuelta ante Santa Fe.

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Tras empatar a un gol en la ida que se jugó en Bogotá, el 16 de mayo de 2026, como en el Romelio Martínez de Barranquilla, la definición del finalista se dio a través de los tiros del punto penal.

En los cobros, Luis Fernando Muriel y Teófilo Gutiérrez fueron efectivos para el cuadro “Tiburón”, y el tiro de Hugo Rodallega para Santa Fe, terminó pegando en el palo, y dándole la oportunidad al equipo dirigido por Alfredo Arias de avanzar a la final.

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Por los lados de Atlético Nacional, el mismo 23 de mayo de 2026 derrotó por 3-1 en el Atanasio Girardot de Medellín.

Con los goles de Jorman Campuzano, de Andrés Felpe Román y de Edwin Cardona, el equipo de Diego Arias selló su paso a la final por un marcador global de 4-1, y clasificando a su segunda final en torneos cortos en dos años.

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Qué dijeron los técnicos de Junior y Nacional tras clasificar a la gran final de la Liga BetPlay

-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Tras clasificar a la final, en rueda de prensa, el técnico Diego Arias sostuvo que el paso a la definición se construyó sin ventajas externas:

“A Nacional no le han regalado nada para estar donde está; no ha sido fácil”.

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Arias describió la llave como “exigente” y destacó el rendimiento en ambos encuentros: “Ganar el primer juego fue importante, más en una semifinal contra Tolima. Resalto la forma como competimos, el respeto hacia el partido y el rival”, afirmó en la conferencia.

El técnico también atribuyó el resultado a la unidad del plantel y citó una frase del arquero David Ospina: “

Juntos somos más fuertes. “Siento que todos estuvimos luchando, jugando y yendo al frente en una semifinal difícil. Logramos disfrutar el paso a la final.”

Sobre las críticas, Arias insistió en que el recorrido fue producto del trabajo diario:

“Ningún partido que hemos ganado ha sido fácil y no nos han regalado nada. “Todos los días, hemos tenido que crecer de derrotas duras y victorias buenas”.

El estratega uruguayo se proclamó campeón con Junior en diciembre de 2025 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Por su parte, Alfredo Arias entregó la respuesta más completa sobre la apuesta táctica de jugar a la táctica del hombre vs. hombre ante Independiente Santa Fe, y de la cual el delantero Hugo Rodallega expresó sus quejas.

“Impecable el líbero del equipo (Peña). No sé si alguna vez escucharon hablar de líberos. Nosotros jugamos estos dos partidos contra Santa Fe con stoppers y líbero. Bien a la antigua. El otro día me reía porque alguno dice: ‘ya no se no se marca el hombre’. Pero, ¿y por qué? ¿Por qué? Es como si, no sé, como si me dijeran: ‘no, ya no se usan pantalones, usan shorts’. Y si yo tengo un pantalón, uso el pantalón”, dijo Arias en rueda de prensa