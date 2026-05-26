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Argentina es la liga que más futbolistas aporta a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA: estos son los que juegan en el fútbol gaucho

Turquía, Estados Unidos, Francia, Alemania, Rusia y Colombia son los países que menos jugadores suman al listado

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Cinco jugadores de la Liga Argentina estarán con la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF, AP y Reuters
Cinco jugadores de la Liga Argentina estarán con la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF, AP y Reuters

Néstor Lorenzo confirmó la lista de 26 convocados de la selección de Colombia para el Mundial 2026, con la inclusión de cinco futbolistas que actúan en el fútbol argentino y la ausencia de Sebastián Villa, Jhojan Romaña y Edwuin Cetré, incluidos en la prelista de 55 jugadores.

El equipo cafetero debutará el miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán por el grupo K en el Estadio Azteca de Ciudad de México, partido programado a las 9:00 p. m. (hora de Colombia)

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En el último corte, Lorenzo mantuvo entre los citados a Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (River Plate), Santiago Arias (Independiente), Jaminton Campaz (Rosario Central) y Álvaro Montero (Vélez Sarsfield). En cambio, quedaron fuera Jhohan Romaña (San Lorenzo), Edwuin Cetré (Estudiantes) y Villa (Independiente Rivadavia), que hacían parte de la lista de 55 jugadores preconvocados.

James Rodríguez fue de los primeros en unirse y el técnico Néstor Lorenzo destacó su buen estado físico - crédito FCF
James Rodríguez fue de los primeros en unirse y el técnico Néstor Lorenzo destacó su buen estado físico - crédito FCF

La nómina quedó encabezada por Luis Díaz y James Rodríguez, y también incluyó a Jorge Carrascal (Flamengo) y Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), ambos exjugadores del fútbol argentino en Talleres de Córdoba y River Plate, respectivamente.

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En el segundo lugar de las ligas que más aportan futbolistas está el fútbol brasileño con Jhon Arias (Palmeiras) y Carlos Gómez (Vasco da Gama), junto a los otros dos ya mencionados como exjugadores del fútbol argentino.

El podio de naciones que aportan jugadores a la selección Colombia lo cierra España con tres mundialistas. Johan Mojica que milita en el RCD Mallorca, Gustavo Puerta, recientemente ascendido a la máxima división del fútbol español y Juan Camilo “Cucho” Hernández, jugador del Real Betis y una de las novedades en la lista de 26 convocados.

Esta es la convocatoria de la selección Colombia por Ligas de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Jugadores de la Selección Colombia abrazándose en el campo con aficionados jubilosos agitando banderas y bengalas encendidas en un estadio de fútbol.
Jugadores de la Selección Colombia Masculina de Mayores celebran en un estadio lleno de aficionados con banderas y bengalas, tras el anuncio de la convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Liga Profesional de Fútbol de Argentina (5)

  • Álvaro Montero (Vélez)
  • Santiago Arias (Independiente)
  • Kevin Castaño (River Plate)
  • Juan Fernando Quintero (River Plate)
  • Jámiton Campaz (Rosario Central)

Brasileirao (4)

  • Jhon Arias (Palmeiras)
  • Jorge Carrascal (Flamengo)
  • Juan Camilo Portilla (Ath. Paranaense)
  • Carlos Gómez (Vasco da Gama)

LaLiga de España (3)

  • Johan Mojica (Mallorca)
  • Gustavo Puerta (Racing de Santander)
  • ‘Cucho’ Hernández (Betis)

Primeira Liga de Portugal (2)

  • Richard Ríos (Benfica)
  • Luis Suárez (Sporting CP)

Liga MX (2)

  • Camilo Vargas (Atlas)
  • Willer Ditta (Cruz Azul)

Serie A de Italia (2)

  • Jhon Lucumí (Bologna)
  • Yerry Mina (Cagliari)

Premier League de Inglaterra (2)

  • Daniel Muñoz (Crystal Palace)
  • Jefferson Lerma (Crystal Palace)

MLS de Estados Unidos (1)

  • James Rodríguez (Minnesota United)

Superliga Turca (1)

  • Dávinson Sánchez (Galatasaray)

Superliga rusa (1)

  • Jhon Córdoba (Krasnodar)

Bundesliga de Alemania (1)

  • Luis Díaz (FC Bayern Múnich)

Ligue 1 de Francia

  • Deiver Machado (FC Nantes)

Liga BetPlay de Colombia (1)

  • David Ospina (Atlético Nacional)

Las novedades de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia entrenará en Bogotá hasta el 2 de junio, día en el que viajarán a San Diego para el partido amistoso contra Jordania - crédito FCF
La selección Colombia entrenará en Bogotá hasta el 2 de junio, día en el que viajarán a San Diego para el partido amistoso contra Jordania - crédito FCF

El técnico Néstor Lorenzo presentó este 25 de mayo la lista de 26 convocados de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026, con dos nombres que sobresalieron por inesperados: Willer Ditta en defensa y Juan Camilo “Cucho” Hernández en ataque.

Ditta, zaguero de Cruz Azul, llegó a la nómina tras consagrarse campeón del Clausura 2026 en México. El defensor de 29 años jugó 22 partidos en el primer semestre de 2026 y con la Tricolor suma dos apariciones en Eliminatorias: debutó ante Ecuador en 2023 y volvió a jugar el 10 de octubre de 2024 frente a Bolivia en El Alto.

El mismo medio indicó que el cuerpo técnico valoró su experiencia en altura por las sedes previstas en territorio mexicano: Ciudad de México a 2.240 metros sobre el nivel del mar y Guadalajara a 1.566 metros.

En el frente ofensivo, la inclusión de Juan Camilo “Cucho” Hernández se apoyó en su rendimiento con el Real Betis. En la temporada 2025-2026 disputó 40 partidos, anotó 15 goles y dio tres asistencias; además, en la selección mayor acumula siete encuentros y dos tantos.

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